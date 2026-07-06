Tàu tuần dương hạt nhân mạnh nhất của Nga có thể 'qua mặt' toàn bộ Hải quân Mỹ?

Hải quân Nga chuẩn bị đưa trở lại hoạt động tàu chiến mặt nước mạnh nhất của mình, sau đợt hiện đại hóa lớn nhất trong lịch sử Hải quân Nga, tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Đô đốc Nakhimov đang trải qua các cuộc thử nghiệm trên biển cuối cùng.

Quá trình tái cấu trúc tại xưởng đóng tàu Sevmash kéo dài hơn 10 năm. Trong thời gian này, con tàu đã được trang bị hệ thống chiến đấu, cảm biến và vũ khí tên lửa hoàn toàn mới, giúp kéo dài thời hạn hoạt động của nó thêm hàng chục năm.

Việc tàu tuần dương hạt nhân trở lại hoạt động dự kiến sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội phương Bắc, bởi vì các nhà phân tích nhấn mạnh vào hỏa lực, tầm hoạt động và khả năng chịu đựng thiệt hại vô song của nó khi đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, tốc độ vượt trội của nó thường bị bỏ qua, mặc dù thực tế là các tàu tuần dương hạt nhân lớp Kirov hiện là những tàu chiến chủ lực nhanh nhất.

Kirov là lớp tàu chiến mặt nước nặng nhất đang hoạt động trên toàn thế giới, với lượng giãn nước 28.000 tấn, gần gấp 3 con số 10.000 tấn của khu trục hạm lớp Arleigh Burke - những tàu mạnh nhất của NATO.

Điều này làm cho tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ của chúng càng trở nên đáng chú ý, cho phép tàu Đô đốc Nakhimov dễ dàng vượt qua bất kỳ tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu đổ bộ hoặc tàu sân bay nào trong Hải quân Mỹ và các nước NATO.

Tuần dương hạm hạt nhân Đô đốc Nakhimov có tốc độ cao nhất trong số các tàu chiến cỡ lớn.

Tính năng trên được hỗ trợ bởi hệ thống động lực độc đáo, con tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân áp lực nước KN-3, cung cấp năng lượng cho các turbine hơi nước tạo ra công suất khoảng 140.000 mã lực.

Kirov là những tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất trên thế giới, mặc dù Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch lắp đặt các lò phản ứng trên thiết giáp hạm chủ lực BBG(X) nếu chương trình gây tranh cãi này vượt qua giai đoạn thiết kế.

Không giống như các tàu chiến thông thường, vốn liên tục tiêu hao nhiên liệu dự trữ, lớp Kirov có thể cơ động tốc độ cao trên quãng đường gần như không giới hạn mà chẳng cần dựa vào tàu tiếp nhiên liệu.

Tốc độ vượt trội mang lại những lợi thế tác chiến đáng kể. Khả năng di chuyển nhanh chóng giữa các chiến trường cho phép chỉ huy hạm đội gấp rút tăng cường lực lượng ở khu vực bị đe dọa, ứng phó với các cuộc khủng hoảng mới nổi hoặc đánh chặn đội hình hải quân địch, ngăn chặn chúng tiếp cận khu vực trọng yếu.

Ở vùng biển phía Bắc (đặc biệt là Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nơi tập trung các hoạt động hải quân của Nga và nơi cự ly được tính bằng hàng nghìn km), tốc độ cao ổn định đảm bảo tính linh hoạt chiến lược.

Khả năng phòng không và chống tàu ngầm mạnh mẽ khiến lớp tàu này đặc biệt có giá trị cho việc triển khai nhanh chóng để bảo vệ những tài sản chiến lược quan trọng hoặc hộ tống các tàu khác.

Tốc độ là yếu tố then chốt đối với khả năng sống sót trong chiến đấu, cho phép tàu tuần dương nhanh chóng tái định vị. Hơn nữa, nó làm phức tạp việc nhắm mục tiêu của kẻ thù, giảm thời gian ở trong khu vực chiến đấu và thay đổi trạng thái sau khi phóng tên lửa tầm xa.

Tốc độ đặc biệt quan trọng đối với chiếc Đô đốc Nakhimov do cảng nhà của nó ở Severomorsk, cho phép tàu nhanh chóng di chuyển qua eo biển Greenland - Iceland - Vương quốc Anh - một tuyến đường thủy quan trọng trong thời chiến ngăn cách Bắc Đại Tây Dương với Bắc Cực.

Tàu chiến này ban đầu được thiết kế để chống lại nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO ở Đại Tây Dương và kho vũ khí gồm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và hệ thống phòng không đa tầng là lý tưởng cho nhiệm vụ nói trên.

Tốc độ là yếu tố quan trọng cho phép tàu Đô đốc Nakhimov đưa ra quyết định tối ưu về thời gian và địa điểm của các hoạt động chiến đấu và nó phù hợp với những lợi thế do tầm hoạt động mang lại, được tăng cường đáng kể nhờ việc sử dụng tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.