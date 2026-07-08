Khu vực Bắc Cực sẽ đẩy Nga vào thế đối đầu với Trung Quốc

Theo Viện Quan hệ Quốc tế Đan Mạch, không nên đánh giá quá cao sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, mặc dù lợi ích của hai cường quốc này có sự chồng chéo. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ở vùng Viễn Bắc.

Trước kia đã xuất hiện thông tin khẳng định sau năm 2022, Nga sẽ cho phép các đối tác Trung Quốc tham gia vào những dự án của mình ở Bắc Cực, mặc dù trước đó họ không có kế hoạch như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả sự hợp tác như vậy cũng có phạm vi cực kỳ hạn chế, bởi vì Trung Quốc chỉ quan tâm đến Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) và các mỏ hydrocarbon.

Cơ quan nghiên cứu Đan Mạch khẳng định thách thức chính ở Bắc Cực đến từ Nga, "với việc quân sự hóa và tính khó lường của nước này", trong khi sự hiện diện của Trung Quốc vẫn còn ở mức hạn chế.

"Mặc dù vậy, Bắc Kinh đang tìm cách trở thành "cường quốc của Bắc Cực" - một mục tiêu vượt xa quan hệ đối tác với Nga và theo thời gian, điều này có nguy cơ làm phức tạp thêm liên kết khi Nga bắt đầu coi vai trò của Trung Quốc ở Bắc Cực là một mối đe dọa chiến lược", Viện Quan hệ Quốc tế Đan Mạch nhận xét.

Cuộc đua kiểm soát Bắc Cực sẽ làm thay đổi mối quan hệ Nga - Trung Quốc.

Bất chấp việc Trung Quốc phụ thuộc vào Nga ở phía Bắc, nhưng tình hình trên có thể thay đổi trong tương lai.

Hơn nữa, giới quan sát cho rằng nếu Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt chống Nga hiện tại, Trung Quốc sẽ trở nên thận trọng hơn trong hợp tác để tránh bị ảnh hưởng.

Ngược lại, trong trường hợp các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ vào một ngày nào đó, Nga sẽ không còn bị buộc phải nhượng bộ hào phóng cho nước láng giềng.

Ngoài ra phía Đan Mạch còn nhận xét, ý tưởng của Mỹ về việc chia rẽ Trung Quốc và Nga, kể cả trong vấn đề kiểm soát Bắc Cực khó mang tính khả thi.