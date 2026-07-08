Người dân nước này xếp hàng 'độ' xe, chuyển từ chạy xăng sang gas vì lý do này

Tại Moscow, các xưởng chuyển đổi ôtô sang chạy bằng khí hóa lỏng đang kín lịch nhiều tháng, khi khủng hoảng xăng dầu lan rộng khiến người dân Nga tìm mọi cách giảm phụ thuộc vào xăng và diesel.

Những đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga trong thời gian qua đã khiến nguồn cung nhiên liệu trong nước bị bóp nghẹt.

Tại nhiều khu vực, người dân phải xếp hàng dài ở các cây xăng, trong khi giá xăng bán lẻ tăng mạnh. Một số nơi ghi nhận giá nhiên liệu có thời điểm vượt cả mức tại Mỹ và nhiều nước châu Âu, điều hiếm thấy với một trong những quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh đó, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), chủ yếu gồm propane và butane, trở thành lựa chọn thay thế được nhiều chủ xe quan tâm. Loại nhiên liệu này vốn rẻ và tương đối dồi dào tại Nga. Khi xăng ngày càng khó mua và đắt đỏ hơn, lợi thế giá của LPG càng trở nên rõ rệt.

Egor Popov, người điều hành Garant-Gas, một công ty chuyên lắp thiết bị chuyển đổi ôtô sang chạy LPG tại Moscow, cho biết nhu cầu đã tăng vọt. Ông cho hay: “Chúng tôi đã có danh sách chờ đến tháng 9”.

Theo Popov, trước đây việc chuyển đổi sang LPG chủ yếu hấp dẫn với nhóm tài xế chạy dịch vụ, xe thương mại hoặc những người di chuyển nhiều. Nay, nhóm khách hàng mở rộng sang cả chủ xe cá nhân, những người muốn giảm chi phí đi lại và tránh cảnh phải chờ đổ xăng.

Một xưởng khác tại Moscow là Medvedev GBO cũng rơi vào tình trạng quá tải. Sergei Medvedev, người điều hành công ty, cho biết số cuộc gọi hỏi lắp đặt tăng nhanh đến mức nhân viên không xử lý xuể. Medvedev chia sẻ: “Có ngày chúng tôi nhận 276 cuộc gọi, nhưng chỉ có thể xử lý khoảng 30-40 trường hợp”.

Theo Medvedev, lý do rất dễ hiểu, LPG gần như không phải xếp hàng, trong khi giá tại trạm nạp thường thấp hơn xăng khoảng 50%, thậm chí có nơi chỉ bằng 1/3. Với những tài xế phải di chuyển hằng ngày, khoản chênh lệch này đủ lớn để bù chi phí lắp đặt thiết bị sau một thời gian sử dụng.

Thực tế, Nga không xa lạ với nhiên liệu LPG. Theo Hiệp hội Khí hóa lỏng Thế giới, nước này đã sử dụng khoảng 3,5 triệu tấn LPG làm nhiên liệu ôtô trong năm 2024, đứng trong nhóm thị trường lớn nhất toàn cầu.

Dữ liệu chính thức của Nga cũng cho thấy nhiên liệu động cơ chiếm 54% tổng tiêu thụ LPG trong nước năm ngoái, trong khi hơn một phần ba được dùng làm nguyên liệu cho ngành hóa dầu.

Điều đó giúp Nga có sẵn một nền tảng nhất định để mở rộng sử dụng LPG trong giao thông. Các trạm nạp loại nhiên liệu này đã tồn tại ở nhiều thành phố, đặc biệt tại các khu vực có lượng xe thương mại lớn.

Tuy nhiên, làn sóng chuyển đổi hiện nay vẫn mang tính phản ứng trước khủng hoảng hơn là một chiến lược giao thông dài hạn.

Khác với xe điện, vốn bị hạn chế bởi quãng đường xa, khí hậu khắc nghiệt và mạng lưới trạm sạc chưa đồng đều, xe chạy LPG có lợi thế là tận dụng được nền tảng xe xăng hiện có. Chủ xe không cần mua ôtô mới mà chỉ cần lắp thêm bình chứa, bộ điều áp và hệ thống phun khí.

Trong nhiều trường hợp, xe vẫn có thể chạy song song cả xăng và LPG, giúp người dùng linh hoạt hơn khi nguồn cung một loại nhiên liệu bị gián đoạn.

LPG cũng được xem là có mức phát thải thấp hơn xăng truyền thống. Vì propane và butane được tạo ra trong quá trình xử lý khí tự nhiên và lọc dầu thô, loại nhiên liệu này thường cháy sạch hơn, phát thải ít bụi mịn và một số khí gây ô nhiễm hơn so với xăng.

Song, giới chuyên gia cho rằng lợi ích môi trường không phải lý do chính khiến người Nga đổ xô chuyển đổi xe lúc này. Yếu tố quyết định vẫn là giá rẻ hơn và khả năng tiếp cận dễ hơn trong khủng hoảng.

Dù vậy, làn sóng chuyển sang LPG cũng có giới hạn. Nếu nhu cầu tăng quá nhanh, các xưởng lắp đặt sẽ tiếp tục quá tải, trong khi nguồn cung thiết bị, bình chứa và linh kiện có thể bị kéo căng. Ngoài ra, không phải mọi loại xe đều phù hợp để chuyển đổi, và việc lắp đặt cần được thực hiện đúng kỹ thuật để bảo đảm an toàn.

Theo Reuters﻿