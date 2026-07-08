Khoảnh khắc kinh hoàng: Cabin cáp treo va vào nhau ở độ cao 61 mét, 16 người mắc kẹt

16 người, bao gồm 4 trẻ em, cho biết họ đã phải đối mặt với "nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời" khi bị mắc kẹt trên cao. Theo đó, các cabin đang di chuyển qua sông Volga ở Nga thì hệ thống cáp treo bất ngờ gặp sự cố.

Hai cabin đã bị kẹt trên tuyến đường trước đó, khi chiếc cabin thứ ba lao về phía chúng, theo sau là chiếc thứ tư ngay sau đó. Những thước phim kịch tính cho thấy khung treo của các cabin cọ xát vào nhau trên dây cáp phía trên, làm dấy lên lo ngại rằng một trong những cabin có thể rơi xuống đất.

Video vụ việc

Những hành khách kinh hãi đã bị nhốt trong cabin hơn một giờ trước khi được giải cứu. Những hình ảnh ghi lại cảnh các hành khách bám chặt vào dây thừng khi họ được hạ xuống nơi an toàn.

Tuyến cáp treo trải dài hơn 3,2 km qua sông, nối thành phố lớn Nizhny Novgorod với thị trấn Bor. Các quan chức cho biết mưa lớn và gió mạnh đã tàn phá nhà ga cáp treo và buộc hệ thống phải ngừng hoạt động bất ngờ.

Người mắc kẹt được đu dây xuống

Các nhà chức trách Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Tuyến cáp treo này không chỉ là điểm thu hút khách du lịch mà còn là liên kết giao thông quan trọng đối với người đi làm. Nó đã hoạt động từ năm 2012 với điểm cao nhất là 94,5 mét.

Những hành khách được giải cứu đã cảm ơn các đội cứu hộ và thừa nhận rằng họ đã trải qua "có lẽ là nỗi sợ hãi lớn nhất trong đời". Nhưng phóng viên địa phương Mark Grigoryev cho biết: "Đây không phải là một loại thảm họa".

Ông nói thêm: "Cáp treo đã hoạt động từ năm 2012 và đã có nhiều lần bị gián đoạn. Tất cả mọi người đều đã được giải cứu".

Nguồn: The Sun