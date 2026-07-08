Vay Trung Quốc gần 120 triệu USD, Campuchia vừa hoàn thành việc lớn

Ngày 7/7, Campuchia khánh thành dự án nâng cấp và mở rộng 45 km Quốc lộ 7 tại tỉnh Kampong Cham.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 117 triệu USD, được tài trợ bằng khoản vay ưu đãi từ chính phủ Trung Quốc, trong đó Campuchia chịu trách nhiệm bồi thường, rà phá bom mìn và xử lý vật liệu nổ. Dự án do Tập đoàn Xây dựng Đường và Cầu Trung Quốc (CRBC) xây dựng, với sự giám sát kỹ thuật của Công ty Tư vấn Kỹ thuật Quảng Châu Wanan.

Phát biểu tại lễ khánh thành tuyến đường nối từ vòng xuyến Skun đến vòng xuyến cầu Kizuna, Thủ tướng Hun Manet cho biết tuyến giao thông hiện đại này dự kiến sẽ mang lại lợi tức kinh tế 15,27% nhờ giảm chi phí vận tải, tiết kiệm thời gian di chuyển và cải thiện khả năng lưu thông hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp và chế biến nông sản.

Ông Hun Manet nhấn mạnh dự án sẽ tăng cường kết nối, củng cố năng lực logistics và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Theo Thủ tướng Hun Manet, tuyến đường mới sẽ tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông sản và sản phẩm chế biến từ nông nghiệp, đồng thời mở rộng cơ hội thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Kampong Cham cũng như các địa phương lân cận.

Ông cũng cho rằng hạ tầng giao thông được cải thiện sẽ góp phần thúc đẩy ngành du lịch thông qua việc nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của tỉnh.

“Dự án này đáp ứng nhu cầu thực tế của Campuchia trong việc củng cố và mở rộng mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực logistics và tăng cường kết nối trong nước cũng như khu vực, phù hợp với Chiến lược Ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia”, ông nói.

Theo ông Hun Manet, việc nâng cấp hạ tầng giao thông không chỉ giúp giảm chi phí logistics và thời gian vận chuyển mà còn tạo động lực thu hút đầu tư vào các nhà máy, cơ sở sản xuất và hoạt động kinh doanh dọc theo tuyến đường.

“Tôi tin rằng trong 5-10 năm tới, đời sống của người dân sinh sống dọc Quốc lộ 7 sẽ tiếp tục được cải thiện, trong khi các hoạt động du lịch và kinh doanh sẽ phát triển mạnh hơn”, ông nói thêm.

Người đứng đầu chính phủ Campuchia cũng cho biết nước này đang nghiên cứu kéo dài Quốc lộ 7 tới khu vực biên giới với Lào nhằm tăng cường kết nối khu vực.

Nhân dịp này, ông nhắc lại kế hoạch phát triển 11 trung tâm logistics lớn trên cả nước theo Quy hoạch tổng thể hệ thống vận tải đa phương thức và logistics Campuchia giai đoạn 2023-2033 nhằm nâng cao năng lực phân phối hàng hóa và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Các trung tâm logistics dự kiến được xây dựng tại Phnom Penh, Preah Sihanouk, Bavet, Poipet, Siem Reap, Kampot, Kampong Cham, Battambang, Pursat, Banteay Meanchey và Kampong Thom.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Bân cho biết Quốc lộ 7 là một trong 7 tuyến quốc lộ chính của Campuchia, kết nối Phnom Penh với các tỉnh và đóng vai trò là hành lang giao thông quan trọng của tỉnh Kampong Cham.

Theo ông, tuyến đường được nâng cấp sẽ củng cố mạng lưới giao thông đường bộ của Campuchia, nâng cao hiệu quả vận tải giữa Kampong Cham và Phnom Penh, tăng cường kết nối với các tỉnh lân cận và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

“Những con đường và cây cầu đã góp phần cải thiện đời sống của người dân Campuchia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đây là minh chứng sống động cho sự phát triển của Campuchia và là biểu tượng rõ nét của tình hữu nghị bền chặt giữa Campuchia và Trung Quốc”, ông nói.

Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea cho biết dự án cải tạo Quốc lộ 7 được hoàn thành ngày 15/6 sau 27 tháng thi công, sớm hơn 15 tháng so với kế hoạch. Ông nhấn mạnh tuyến đường mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại các mặt hàng nông sản chủ lực cũng như các sản phẩm thủy sản và chăn nuôi của Campuchia.

Theo Khmer Times﻿