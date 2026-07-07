Nhiều người Nga đang tức giận

Với bình xăng gần cạn, xe của Daria liên tục chết máy khi nhích từng chút một trong hàng dài tại một trạm xăng ở vùng Leningrad (Nga), khu vực bao quanh St Petersburg.

Từ St Petersburg, bên bờ biển Baltic, đến vùng Siberia, người dân Nga đang phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ để mua nhiên liệu, khi các cuộc tấn công dữ dội của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga làm cạn kiệt nguồn cung nhiên liệu trong nước và thử thách tinh thần của người dân.

“Tôi không biết xe có đi nổi đến được trạm xăng không. Vì họ không bán xăng đựng trong bình, chắc tôi phải để xe lại đây thôi”, Daria vừa nói vừa cười lo lắng.

Những tài xế khác xếp hàng cũng than thở về việc chờ đợi lâu đã trở thành chuyện thường nhật. “Chúng tôi thực sự cảm thấy tình hình (nhiên liệu) đang trở nên khan hiếm. Chỉ vậy thôi. Thật đáng buồn”, Viktoria, một tài xế như Daria, nói.

Hầu hết các vùng của Nga đã áp đặt một số hình thức hạn chế nhiên liệu vào tháng 6, giới hạn lượng xăng hoặc dầu diesel mà khách hàng có thể mua mỗi lần. Nguồn cung khan hiếm đồng nghĩa với việc các trạm xăng thường xuyên hết hàng và treo biển “Hỏng” trên các trụ bơm.

Cuối tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin hứa sẽ có các biện pháp ổn định thị trường. Chính quyền kêu gọi bình tĩnh, nói rằng các vấn đề về chuỗi cung ứng đang được giải quyết kịp thời.

Bất chấp những lời đảm bảo đó, tình trạng thiếu hụt đang gây ra nhiều xáo trộn. Theo một cuộc khảo sát hàng tháng của Trung tâm Levada, người Nga xem các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine và các vấn đề về nhiên liệu là những sự kiện nổi bật trong tháng 6.

“Mọi người đang rất tức giận. Hàng dài người xếp hàng. Đổ xăng rất khó khăn, cộng thêm cái nóng. Đối với nhiều người, điều hòa không hoạt động. Một số người thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi xếp hàng chờ đổ xăng”, tài xế Nikita nói khi đang đợi đổ xăng ở Moscow. “Không ai biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu”.

Ukraine tiếp tục sử dụng máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở năng lượng của Nga. Ngày 6/7, quân đội Ukraine cho biết họ đã tấn công các nhà máy lọc dầu ở các vùng Yaroslavl và Leningrad của Nga trong đêm.

Trong suốt cuộc chiến kéo dài 5 năm, Nga đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng và thiếu hụt nhiên liệu sưởi ấm vào mùa đông.

Theo Reuters﻿