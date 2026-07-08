'Không còn gì để sử dụng', Patriot cạn kiệt: Kyiv đối mặt đòn tấn công nguy hiểm nhất từ Nga

"Chúng tôi đơn giản là không có tên lửa. Chúng tôi không còn gì để sử dụng chống lại tên lửa đạn đạo", Serhii "Flash" Beskrestnov - một chuyên gia quân sự và là cố vấn cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov - nói với kênh Radio NV vào ngày 6/7.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn đã được thể hiện rõ vài giờ trước đó khi Nga phát động cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai vào Ukraine trong vòng bốn ngày, một lần nữa tập trung vào thủ đô Kyiv, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

"Hầu hết các tên lửa đạn đạo đều bắn trúng mục tiêu. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Nga sẽ phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine", ông Beskrestnov nói.

Một khu phức hợp gara bốc cháy gần khu dân cư ở ngoại ô Kyiv, Ukraine, sau cuộc tấn công tên lửa của Nga vào ngày 6/7/2026. Ảnh: Getty Images

Không quân Ukraine cho biết cuộc tấn công mới nhất của Nga vào ngày 6/7 bao gồm 23 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa chống hạm "siêu thanh" 3M22 Zircon, 39 tên lửa hành trình thông thường và 351 máy bay không người lái (UAV).

Do không còn tên lửa đánh chặn PAC-3 dự phòng, tất cả những gì các kíp trực phòng không Ukraine có thể làm là chứng kiến toàn bộ 23 tên lửa đạn đạo và 6 tên lửa Zircon 3M22 lao thẳng vào Kyiv và vùng lân cận.

Mặc dù hệ thống phòng không của Ukraine đã hoạt động hiệu quả hơn nhiều trước các loại vũ khí chậm hơn khác mà Nga phóng trong đợt oanh tạc quy mô lớn đó: Ukraine bắn hạ 37 tên lửa hành trình, và bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 326 UAV tấn công. Nhưng tên lửa đạn đạo vẫn là thách thức khó khăn nhất, cực kỳ khó đánh chặn do tốc độ siêu nhanh của chúng.

"Các chiến binh của chúng ta [Ukraine] đã thể hiện tốt hôm nay trong việc đánh chặn UAV và tên lửa hành trình, nhưng thật không may là không thể đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Và lý do nằm ở việc nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn không đủ", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội vài giờ sau vụ tấn công.

Tờ Kyiv Independent đưa tin, Ukraine dựa vào hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, sử dụng tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Tên lửa PAC-3 cực kỳ tiên tiến và đắt tiền đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay tới bằng cách đâm trực diện vào chúng giữa không trung.

Nhưng cuộc xung đột ở Trung Đông đã khiến nguồn cung cấp tên lửa vốn rất được săn đón trở nên khan hiếm, và nguồn cung trước đây dành cho Ukraine đã bị chuyển hướng cho quân đội Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh.

Một bệ phóng tên lửa PAC-2 ATM khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: Getty Images

Đại tá Yurii Ihnat - người đứng đầu Cục Truyền thông của Không quân Ukraine - nói với Kyiv Independent rằng Patriot là một trong số ít hệ thống phòng không trên thế giới có khả năng đánh chặn hiệu quả tên lửa đạn đạo và siêu thanh đang bay tới. Các hệ thống khác do các đối tác phương Tây cung cấp cho Ukraine, chẳng hạn như SAMP/T của Pháp-Ý, không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

"Hệ thống SAMP/T đã có mặt ở Ukraine từ lâu và thậm chí đã bắn hạ máy bay Nga. Nhưng chúng ta phải hy vọng vào phiên bản cải tiến có khả năng bảo vệ chúng ta khỏi tên lửa đạn đạo hiện nay", ông Ihnat nói.

Theo Kyiv Independent, Ukraine cũng đang nỗ lực phát triển hệ thống phòng không chống tên lửa đạn đạo nội địa của riêng mình. Fire Point - tập đoàn quốc phòng Ukraine đứng sau các UAV tấn công FP-1 và FP-2 hiệu quả cao và tên lửa hành trình "Flamingo" - đang phát triển hệ thống phòng không "Freya", được thiết kế đặc biệt để đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang bay tới.

Mặc dù Fire Point thông báo về một cuộc thử nghiệm dường như đã thành công vào ngày 3/6, nhưng ngay cả những ước tính lạc quan nhất cũng cho rằng hệ thống này vẫn còn nhiều tháng nữa mới có thể vận hành như dự kiến.

"Cần phải có thứ gì đó để bắn hạ tên lửa đạn đạo. Có đủ hệ thống, cần có nguồn cung cấp tên lửa liên tục. Người Nga đang lợi dụng việc Ukraine và trên thế giới đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3, vì vậy họ đang tập trung nhiều hơn vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo", ông Ihnat nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Ukraine.