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Tổng thống Donald Trump: Greenland nên được Mỹ kiểm soát

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra hàng loạt tuyên bố đáng chú ý trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), từ việc khẳng định Greenland nên do Mỹ kiểm soát, để ngỏ khả năng cắt giảm lực lượng Mỹ tại châu Âu, đến việc cân nhắc bán tiêm kích F-35 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara hôm 7/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định Greenland nên thuộc quyền kiểm soát của Mỹ thay vì Đan Mạch, cho rằng hòn đảo này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt đối với an ninh quốc gia Mỹ.

"Greenland không giúp ích cho Đan Mạch, còn Đan Mạch cũng không đầu tư đúng mức để phát triển Greenland. Trong khi đó, đây lại là khu vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với Mỹ... Greenland nên được Mỹ kiểm soát, thay vì Đan Mạch", ông Trump nói.

Đảo Greenland. Ảnh: Reuters

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đưa ra đề xuất này. Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ từng nhiều lần bày tỏ mong muốn Mỹ giành quyền kiểm soát Greenland và không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự, nhưng ông đã chuyển trọng tâm sang ủng hộ một thỏa thuận khung dài hạn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hồi đầu năm nay.

Mặc dù vậy, các quan chức chính quyền vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn, lập luận rằng Greenland rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Mỹ để ngỏ khả năng cắt giảm quân tại châu Âu

Cũng tại Ankara, trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Trump từ chối trả lời câu hỏi về kế hoạch cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu.

"Chúng tôi sẽ xem xét", ông Trump trả lời khi được các phóng viên hỏi về vấn đề này.

Tổng thống Mỹ đồng thời tiếp tục chỉ trích NATO, cho biết ông từng cân nhắc không tham dự hội nghị thượng đỉnh lần này nếu địa điểm tổ chức không phải là Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, ông Trump đã thảo luận riêng về khả năng cắt giảm khoảng một phần ba lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu sau khi bày tỏ sự không hài lòng với việc nhiều đồng minh NATO không tham gia các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Cân nhắc bán F-35 và dỡ bỏ trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cho biết chính quyền Mỹ đang xem xét cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua tiêm kích tàng hình F-35, bất chấp các quy định hạn chế của Quốc hội Mỹ.

"Đây là một chiếc máy bay tuyệt vời, hiện là chiếc máy bay tốt nhất từ trước đến nay, và chắc chắn là một lựa chọn mà chúng tôi sẽ cân nhắc", ông nói.

Các quan chức Mỹ trước đó tiết lộ với CNN, rằng Nhà Trắng có thể phát tín hiệu sẵn sàng nối lại thương vụ F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ, đảo ngược chính sách được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Ngoài ra, ông Trump cũng tuyên bố Washington sẽ sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Iran đánh sập đường hầm, gài mìn phong tỏa kho uranium trước cảnh báo của ông Donald Trump

Theo Quỳnh Như

Tiền phong

Từ Khóa:
donald trump

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