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Đang nhổ cỏ, người phụ nữ phát hiện nửa kg vàng ròng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, con chủ đất cũ lập tức đòi chia phần

| | Tài chính quốc tế

Đang nhổ cỏ, người phụ nữ phát hiện nửa kg vàng ròng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, con chủ đất cũ lập tức đòi chia phần

Việc phát hiện vàng tại một trang trại đã làm phát sinh tranh chấp quyền sở hữu.

Ngày 24/6, tại thành phố Warangal của Ấn Độ, một người phụ nữ đã phát hiện những mảnh kim loại sáng bóng khi đang nhổ cỏ trên đồng. Khi đào sâu hơn, người này phát hiện hàng loạt đồ trang sức bằng vàng.

Theo lời kể của người dân địa phương, số vàng thu hồi được nặng khoảng 583,19 gram. Tính theo giá vàng thế giới, số vàng này có trị giá gần 70.000 USD, tương đương 1,7 tỷ VNĐ. Tuy nhiên, giá trị thực tế của kho báu này có thể còn cao hơn thế.

Số vàng sau đó được giao lại cho người chủ hiện tại của mảnh đất. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, con trai của chủ đất cũ đã đi trình báo với cảnh sát

Người khiếu nại cho biết gia đình ông từng sở hữu mảnh đất này trước khi bán nó khoảng 5 năm trước. Người này cáo buộc rằng chủ sở hữu hiện tại và những người lao động đã chia nhau số vàng mà không thông báo cho ông.

Người khiếu nại trình báo với cảnh sát: “Vàng được tìm thấy trên mảnh đất từng thuộc sở hữu của gia đình chúng tôi. Chúng tôi không được thông báo và không được chia phần nào”.

Cảnh sát đã tiếp nhận đơn khiếu nại và bắt đầu điều tra. Họ đang cố gắng xác định xem những đồ trang sức này được tìm thấy như thế nào và ai là người có quyền sở hữu hợp pháp đối với chúng.

Các quan chức vẫn chưa xác định được liệu những đồ trang sức được tìm thấy là cổ vật hay đồ trang sức hiện đại. Nếu chúng được xác định có giá trị lịch sử hoặc khảo cổ học, các chuyên gia từ Cục Khảo cổ học dự kiến sẽ kiểm tra chúng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về quyền sở hữu.

Phát hiện này cũng đã khơi dậy sự quan tâm đến di sản lịch sử của Warangal.

Trước đây được biết đến với tên gọi Orugallu, Warangal từng là kinh đô của triều đại Kakatiya, triều đại cai trị phần lớn vùng Telugu từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14. Các vị vua Kakatiya đã xây dựng những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng, bao gồm pháo đài Warangal, đền Nghìn Cột và đền Ramappa (được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới). Vương quốc này nổi tiếng với sự giàu có, bao gồm vàng, kim cương và đồ trang sức quý giá.

Theo NDTV

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Thiên Di

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Từ Khóa:
vàng

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