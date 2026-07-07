Tổng thống Mỹ lạc quan sau cuộc trao đổi với lãnh đạo Nga, Ukraine

Ông Trump đưa ra nhận xét trên sau cuộc hội đàm cuối tuần với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, ông không giải thích lý do cho khẳng định của mình rằng các bên sắp đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến gần đến việc chấm dứt chiến tranh hơn mọi người tưởng. Tổng thống Putin muốn nó kết thúc. Tôi có thể khẳng định điều đó”, ông Trump nói với các phóng viên trong Phòng Bầu dục. “Và Tổng thống Zelensky cũng thực sự muốn chấm dứt nó ngay bây giờ. Chúng ta sẽ đến NATO, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề này, và tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được điều đó,. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt được nó. Tình hình thật tồi tệ”.



Tổng thống Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm “tốt đẹp” với ông Putin vào ngày Quốc khánh 4/7, cuộc trò chuyện mà một phụ tá Điện Kremlin cho biết kéo dài 85 phút và được đánh dấu bằng việc tổng thống Mỹ đề nghị giúp tìm cách tiến tới hòa bình.

Ông Trump cũng dự kiến sẽ gặp ông Zelensky vào ngày 8/7 bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Mục đích của cuộc đàm phán là thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chấm dứt chiến tranh, một quan chức Mỹ cho biết. Sau đó, ông Trump có thể sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin.

Tại Mátxcơva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin và ông Trump đã nhất trí tiếp tục liên lạc "trong tương lai gần”. Đặc biệt, Nga tin rằng lập trường của Mỹ về cách giải quyết xung đột vẫn không thay đổi.

"Các bạn biết đấy, Tổng thống Mỹ có lập trường khá nhất quán, và tất cả những lời bịa đặt về việc ông ấy được cho là thay đổi quan điểm như chong chóng, tất nhiên là không đúng sự thật”, ông Peskov nói với các phóng viên.

"Ông ấy nhất quán và tự tin vào sự hiểu biết của mình về những gì đang xảy ra, nhưng quan trọng nhất, ông ấy sẵn sàng lắng nghe thông tin mà Tổng thống Putin truyền đạt”.

Nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times , bày tỏ niềm tin rằng tổng thống Mỹ đang nhìn nhận cuộc xung đột dưới một góc độ mới sau những thành công gần đây của Ukraine.

Ông cho biết, Tổng thống Trump đã nói với ông rằng Ukraine "đang làm rất tốt" với chiến dịch máy bay không người lái tầm xa nhắm vào các mục tiêu ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

“Tổng thống Trump muốn đứng về phe thành công”, ông Zelensky nói. “Điều đó liên quan đến nhiều thứ - không chỉ đến tính cách của ông ấy, mà còn đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới của Mỹ, đến vị thế của ông ấy, đến niềm tin của ông ấy về cách cuộc chiến này có thể kết thúc”.

Xung đột với Iran

Cũng trong cuộc tiếp xúc với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hoặc đạt được thỏa thuận với Iran hoặc "kết thúc công việc", tái khẳng định mối đe dọa hành động quân sự khi Tehran thể hiện thái độ cứng rắn sau lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào tuần trước mà không có bất kỳ dấu hiệu công khai nào về tiến triển hướng tới một nền hòa bình lâu dài, bất chấp lệnh ngừng bắn 60 ngày nhằm tạo không gian cho ngoại giao.

"Chúng ta hoặc sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc chúng ta sẽ kết thúc công việc. Được thôi. Và việc kết thúc sẽ không khó. Nhưng tôi muốn đạt được thỏa thuận hơn, bởi vì tôi không muốn ảnh hưởng đến 91 triệu người", ông Trump nói. "Chúng ta có thể phá sập cầu của họ trong một giờ, chúng ta có thể cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng của họ”.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - Mohammad Baqer Zolqadr - gọi lời đe dọa của ông Trump là "ảo tưởng".

"Người Iran không quen với ngôn ngữ đe dọa. Vì vậy, hãy nói chuyện với người dân Iran một cách tôn trọng, nếu không chúng tôi sẽ đáp trả bằng một ngôn ngữ khác”, ông Zolqadr nói trong những bình luận được truyền thông nhà nước đăng tải.