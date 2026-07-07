Tỷ phú từng chi 50 tỷ/năm để "bất tử" nay lại mắc bệnh nan y khiến dạ dày "tự hủy"

Dự án Blueprint và tham vọng "bất tử" trị giá 2 triệu USD/năm

Bryan Johnson, 48 tuổi, người từng làm giàu nhờ bán công ty thanh toán Braintree cho PayPal với giá 800 triệu USD, từ lâu đã trở thành biểu tượng cực đoan nhất của giới "biohacking" (hacker sinh học). Với dự án cá nhân mang tên Blueprint, Johnson không giấu giếm tham vọng muốn các cơ quan nội tạng của mình quay trở lại trạng thái của một thanh niên 18 tuổi.

Để hiện thực hóa giấc mơ này, mỗi năm vị triệu phú tiêu tốn khoảng 2 triệu USD để duy trì một chế độ sinh hoạt như phim khoa học viễn tưởng:

- Nạp chính xác 1.977 calo thuần chay mỗi ngày.

- Uống hơn 100 viên thực phẩm chức năng định kỳ.

- Đi ngủ vào đúng 8 giờ 30 phút tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Chịu sự giám sát y tế liên tục từ một đội ngũ gồm hơn 30 bác sĩ chuyên khoa, thực hiện hàng trăm bài kiểm tra sinh học mỗi tháng.

Bước ngoặt nghiệt ngã: Khi chiếc dạ dày "thuần chay" tự quay xe tấn công chính mình

Bất chấp những tuyên bố hùng hồn về việc tốc độ lão hóa của mình đã chậm hơn 30% so với người bình thường, Bryan Johnson vừa đưa ra một lời thú nhận đầy cay đắng trên mạng xã hội. Nhà sinh học lập dị này tiết lộ ông đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh mãn tính, không thể chữa khỏi mang tên Viêm dạ dày tự miễn (Autoimmune Gastritis).

Đây là một chứng rối loạn cực kỳ hiếm gặp, nơi hệ thống miễn dịch của cơ thể bị "chập mạch", tự sản sinh ra kháng thể để tấn công và phá hủy các tế bào thành dạ dày. Căn bệnh này khiến lớp niêm mạc dạ dày bị teo hoàn toàn, dẫn đến việc cơ thể không thể hấp thụ vitamin B12, gây thiếu máu trầm trọng và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên gấp nhiều lần.

"Gen di truyền luôn thắng. Tôi đã chính thức được chẩn đoán mắc chứng viêm dạ dày tự miễn, một căn bệnh không có thuốc chữa", Bryan Johnson ngậm ngùi chia sẻ.

Nghịch lý ở chỗ, Johnson là người có chế độ ăn uống, kiêng khem và đo lường dinh dưỡng khắt khe bậc nhất hành tinh. Thế nhưng, dù sở hữu các chỉ số tim mạch, phổi hay mật độ xương tương đương với một thanh niên đôi mươi, hệ miễn dịch của ông vẫn tự quay sang "tự hủy" chiếc dạ dày của mình. Điều này chứng minh một sự thật nghiệt ngã: Có những mã gene lỗi, những căn bệnh tự miễn bẩm sinh mà không một số tiền hay công nghệ sinh học hiện đại nào có thể can thiệp.

Hỡi đàn ông, cơ thể không phải là chiếc PC muốn độ đẽo gì cũng độ được!

Lời thú nhận của Bryan Johnson ngay lập tức dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong giới khoa học và kinh doanh toàn cầu. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng, việc Johnson liên tục ép cơ thể chịu đựng hàng loạt liệu pháp can thiệp thô bạo, kết hợp với việc nhồi nhét hàng trăm viên thực phẩm chức năng mỗi ngày, có thể đã vô tình làm quá tải và kích hoạt hệ miễn dịch phản ứng cực đoan hơn, làm trầm trọng hóa các gene bệnh tự miễn tiềm ẩn.

Đối với giới kinh doanh và các nhà đầu tư đang đổ hàng tỷ USD vào ngành công nghiệp kéo dài tuổi thọ (Longevity Industry), case-study của Bryan Johnson là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nó vạch trần một thực tế rằng cơ thể con người không phải là một chiếc máy tính có thể dễ dàng "hack" hay lập trình lại bằng tiền.

Sau tất cả, gã điên công nghệ từng muốn thách thức thời gian và cái chết giờ đây phải chấp nhận một thực tế: Ông có thể có làn da, mái tóc của tuổi 20, nhưng ông vẫn phải học cách thỏa hiệp với chiếc dạ dày đang tự hoại tử do chính mã gene nguyên bản của mình quyết định.