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Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng cực đoan

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Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) vào tuần trước đã đưa ra cảnh báo về đợt nắng nóng mới trong mùa hè năm 2026 ở nước này.

Theo cảnh báo của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Tây Ban Nha, một đợt nắng nóng sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 5/7, với mức nhiệt lên tới 42°C ở các thung lũng sông phía Tây Nam của lục địa Tây Ban Nha. Đợt nắng nóng này kéo dài ít nhất cho đến ngày 7/7.

Theo dữ liệu của AEMET, vào ngày 6/7, nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 38 - 40°C ở thung lũng Miño và 37 - 39°C ở vùng nội địa A Coruña. Trong khi đó, ở khu vực phía Tây Nam, mức nhiệt tối đa phổ biến là từ 39 - 41°C, tăng lên 42°C ở các thung lũng sông, 37 - 40°C trên cao nguyên phía Nam, ở thung lũng Ebro và các vùng trũng phía Đông Bắc.

AEMET cho hay ngày 6/7 sẽ là ngày khắc nghiệt nhất trong giai đoạn này, đỉnh điểm của đợt nắng nóng. Nhiệt độ tiếp tục tăng ở bờ biển phía Đông Cantabria, lan rộng đến thung lũng Ebro, cao nguyên phía Bắc và 1/3 khu vực phía Đông của bán đảo, với nhiệt độ có thể lên tới 44°C. Điều này sẽ làm phức tạp thêm tình hình cháy rừng ở Bisbal d'Empordà.

Vào ngày 8/7, nhiệt độ sẽ duy trì trên 39 - 40°C ở phía Tây Nam, trên cao nguyên phía Nam, trong thung lũng Ebro và ở một số vùng phía Đông Nam, trước khi nhiệt độ bắt đầu giảm từ ngày 9/7 trở đi. Khu vực nóng nhất vẫn là ở Andalusia - khu tự trị phía Nam của Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha trải qua đợt nắng nóng cực đoan- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

AEMET đã đưa ra cảnh báo sóng nhiệt màu cam vào cuối tuần qua đối với các thành phố Seville, Huelva và Jaén, cảnh báo màu vàng cho 2 thành phố Cádiz và Granada, với nhiệt độ có thể lên tới 40°C ở một số khu vực.

Thông báo đặc biệt của AEMET nêu rõ phạm vi ảnh hưởng gồm khu vực phía Tây Nam đất liền, thung lũng Guadiana và Guadalquivir, thung lũng Ebro. Các vùng áp thấp phía Đông Bắc tập trung nguy cơ cao nhất. Hiện tượng này cũng ảnh hưởng đến vùng nội địa Galicia, cao nguyên phía Nam, bờ biển phía Đông Cantabria và quần đảo Balearic - nơi dự kiến mức nhiệt tối đa là từ 36°C đến 38°C ở Mallorca.

Quần đảo Canary của Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng bởi đợt nắng nóng này. Chính quyền khu vực quần đảo Canary đã ban bố cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Gran Canaria và Tenerife từ ngày 5/7 do đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày.

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Theo Quỳnh Chi

VTV

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