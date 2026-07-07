Bang thứ 3 của Australia xác nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5N1

(Ảnh minh họa: AP)

Thông tin về trường hợp nhiễm cúm gia cầm tại bang New South Wales của Australia được đưa ra sau khi một loài chim biển di cư được tìm thấy gần một thị trấn ven biển ở bang này đã cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1.

Sáu trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận tại 3 bang của Australia - bao gồm cả một loài chim biển có tên là hải âu khổng lồ được tìm thấy gần thị trấn ven biển Hawks Nest ở bang New South Wales, bang đông dân nhất của Australia.

(Ảnh: AP)

"Kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm gia cầm nói trên là trường hợp phát hiện nhiễm cúm gia cầm H5N1 được xác nhận đầu tiên ở bang New South Wales" - Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales, bàTara Moriarty cho biết trong một tuyên bố.

Bà Moriarty nói: "Không có bằng chứng về sự lây lan sang động vật hoang dã địa phương. Và cúm gia cầm H5N1 chưa được phát hiện trong các đàn gia cầm thương mại, chim nuôi nhốt hoặc bất kỳ loài chim nào khác ở bang New South Wales. Việc này không ảnh hưởng đến nguồn cung thịt gà hoặc trứng. Tôi khuyến khích người dân mua các sản phẩm này như bình thường".

Chính quyền bang New South Wales đã đưa ra một kế hoạch ứng phó với cúm gia cầm, bao gồm tăng cường các hoạt động giám sát và triển khai thêm nhân viên để hỗ trợ.

Các nhà chức trách ở Australia đã tăng cường giám sát, xét nghiệm động vật hoang dã, gia cầm và gia súc kể từ khi xuất hiện trường hợp mắc cúm gia cầm ở đất liền. Thủ tướng Australia Anthony Albanese cam kết chính phủ nước này sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn bất kỳ sự lây lan nào của virus cúm gia cầm.