Hà Lan: Tiêu hủy 117.000 con gà vì cúm gia cầm lây lan

Tân Hoa Xã đưa tin, Chính phủ Hà Lan cho biết vào tối thứ Sáu (14/11) rằng, virus cúm gia cầm đã được phát hiện tại một trang trại trứng ở ngôi làng Drogeham phía bắc, khiến toàn bộ 117.000 con gia cầm tại đây phải tiêu hủy.

Đây là đợt bùng phát mới nhất trong một loạt các đợt bùng phát dịch bệnh tấn công ngành chăn nuôi gia cầm của Hà Lan, xảy ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền xác nhận một đợt dịch tại một trang trại quy mô nhỏ ở Assendelft, nơi có khoảng 220 con gia cầm sắp bị tiêu hủy.

Để ngăn chặn loại virus có độc lực cao này, lệnh cấm vận chuyển trong phạm vi 10 km đã được áp dụng xung quanh trang trại Drogeham, bao gồm gia cầm, trứng, phân chuồng và vật liệu lót chuồng. Khu vực này gần như trùng lặp với một khu vực được thiết lập vào ngày 7/11, khi một trang trại gần đó cũng có kết quả xét nghiệm dương tính và đã bị tiêu hủy.

Các ống nghiệm được dán nhãn từ "Cúm gia cầm" - REUTERS

Theo thống kê, có 1 trang trại gia cầm khác nằm trong phạm vi 1km tính từ ổ dịch mới nhất, và 3 trang trại nằm trong phạm vi 3 km. Tuyên bố của chính phủ nêu rõ tất cả gia cầm đều đã được sàng lọc và sẽ được theo dõi trong 14 ngày tới.

Cơ quan An toàn thực phẩm và sản phẩm tiêu dùng Hà Lan (NVWA) đang tiến hành một cuộc điều tra truy vết để xác định những người tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm liên quan đến trang trại.

Hà Lan đang phải vật lộn với các ca cúm gia cầm liên tiếp trong những tuần gần đây. Cúm gia cầm đã được xác nhận tại các trang trại gia cầm ở các tỉnh Gelderland, Flevoland và Friesland, dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục nghìn con gà.

Trước đó, vào giữa tháng 10, Bộ Nông nghiệp Hà Lan đã ban hành lệnh trên toàn quốc yêu cầu các trang trại gia cầm phải nhốt gia cầm trong nhà và cấm các buổi trình diễn chim sau khi phát hiện một trường hợp cúm gia cầm tại một trang trại gà ở Drenthe phía bắc.

Đây là đợt bùng phát tiếp theo kể từ tháng 3, đã dẫn đến lệnh tiêu hủy khoảng 71.000 con gà.

Cúm gia cầm độc lực cao, thường được gọi là cúm gia cầm, đã giết chết hoặc tiêu hủy hàng trăm triệu gia cầm trên toàn cầu trong những năm gần đây, phần lớn là gà mái đẻ, khiến giá trứng tăng vọt. Bệnh này cũng có thể lây lan sang người và các loài động vật khác, làm dấy lên lo ngại về một đại dịch mới.