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Ý nghĩa thú vị của đồng 5 Yên Nhật

| | Tài chính quốc tế

Không lấp lánh như vàng hay phổ biến như các tờ tiền giấy, song đồng xu 5 Yên luôn được người dân Nhật Bản yêu thích bởi mang nhiều ý nghĩa tinh thần.

Yên là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản , bao gồm cả tiền giấy và tiền xu. Trong tất cả các mệnh giá tiền, 5 Yên được xem là đồng xu may mắn.

Tổng quan về đồng xu 5 Yên của Nhật Bản

Theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, đồng 5 Yên được đúc lần đầu vào năm 1949, gắn với giai đoạn phục hồi kinh tế sau chiến tranh của đất nước.

Đồng 5 Yên đúc bằng đồng thau và kẽm, đường kính 22mm, dày 1,5mm, nặng khoảng 3,75 gram và có lỗ hổng ở giữa rộng chừng 5mm.

Trên thế giới chỉ có đồng tiền Nhật Bản không dùng chữ cái và chữ số La Tinh trên cả 2 mặt. (Ảnh: Coin-identifier)

Mặt trước của đồng tiền là cành lúa nước và chữ “五円” – 5 Yên viết bằng chữ Hán. Mặt sau in năm phát hành và tên quốc gia cũng viết bằng chữ Hán, giữa hai chữ được ngăn bởi hai mầm cây.

Mặt trước của đồng tiền là các yếu tố kinh tế đầu ngành của Nhật Bản. Cành lúa đại diện cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, trong khi đó bánh răng bao quanh lỗ hổng ở giữa đại diện cho công nghiệp. Ba lĩnh vực nông nghiệp, đánh bắt cá và công nghiệp, thể hiện bức tranh toàn diện về các hoạt động tạo thu nhập chính của đất nước.

Mặt sau của đồng 5 Yên Nhật in hình hai mầm cây non, biểu tượng cho sự đâm chồi nảy lộc và sự phát triển bền vững của quốc gia.

Ý nghĩa của đồng 5 Yên Nhật

Trong tiếng Nhật, đồng 5 Yên có cách phát âm là Go-En (五 円). “Go” mang ý nghĩa kính trọng, còn “En” là sự liên kết. Cách đọc đồng 5 Yên tương tự với chữ Hán, có ý nghĩa “kết nối”, “nhân duyên”.

Ngoài ra, lỗ tròn ở giữa đồng xu 5 Yên còn mang ý nghĩa “một cái nhìn thông suốt về tương lai”.

Người Nhật tin rằng sở hữu hoặc tặng nhau đồng 5 Yên là cách họ trao đi lời chúc về một mối lương duyên tốt đẹp. Đó không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa, mà rộng hơn là mối quan hệ hữu hảo với bạn bè, đối tác làm ăn, hay đơn giản là sự may mắn sẽ tìm đến trong cuộc sống.

Trong văn hóa phương Đông, số 5 mang ý nghĩa về sự cân bằng, là mối liên kết của vòng tuần hoàn 5 nguyên tố trong ngũ hành: kim - mộc - thủy - hỏa - thổ. Khi góp mặt đủ cả 5 sẽ mang lại sự thịnh vượng, phát tài. Do vậy, con số 5 được người Nhật Bản rất yêu thích.

Người Nhật có thói quen giữ lại đồng 5 Yên trong ví như một chiếc bùa may mắn. Khi tặng ví cho người thân, người Nhật thường nhét sẵn một đồng 5 Yên vào bên trong với mong muốn người nhận sau này sẽ không phải lo về tiền bạc.

Với những người mới đi làm và nhận tháng lương đầu tiên, họ sẽ cất lại vào ví đồng 5 Yên để cầu may mắn trong sự nghiệp.

Chi 35 tỷ USD trong một ngày để cứu đồng yên: Vì sao Nhật Bản vẫn chật vật cứu đồng nội tệ?

Theo Hoàng Lan/

VTCnews

Từ Khóa:
đồng 5 Yên Nhật

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