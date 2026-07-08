Yêu cầu điều tra Chủ tịch FIFA

Bản kiến nghị được khởi xướng vào ngày 7/7, chỉ một ngày sau khi đội tuyển Mỹ nhận thất bại 1-4 trước Bỉ và chính thức dừng bước ở vòng 1/8. Trước đó, tiền đạo Folarin Balogun đã phải nhận thẻ đỏ, nhưng anh vẫn được phép ra sân thi đấu ở trận gặp Bỉ nhờ quyết định can thiệp pháp lý chưa từng có tiền lệ từ FIFA nhằm đình chỉ án phạt.

Lá thư vận động nội bộ này do các nghị sĩ Barry Andrews (nhóm Renew Europe), cùng Lara Wolters và Niels Fuglsang (nhóm Xã hội và Dân chủ) khởi xướng. Thư được gửi tới 27 liên đoàn bóng đá thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhằm kêu gọi sự minh bạch. Cụ thể, các nghị sĩ yêu cầu các liên đoàn châu Âu với tư cách thành viên FIFA cần can thiệp để điều tra quy trình ra quyết định hủy án phạt và vai trò thực sự của ông Infantino.

Bên cạnh đó, bức thư nhấn mạnh đến việc truy cứu trách nhiệm, yêu cầu các quan chức cấp cao của FIFA phải chịu trách nhiệm nếu có bằng chứng vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị. Các nghị sĩ đồng thời nhắc lại một thư ngỏ khác do 50 nghị sĩ ký trước đây, từng yêu cầu điều tra việc FIFA trao "Giải thưởng Hòa bình" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối năm 2025.

Nghị sĩ Barry Andrews chỉ trích gay gắt quyết định của FIFA là "điều đáng xấu hổ và bóp méo công lý", đồng thời cho rằng ông Infantino đã "khuất phục trước yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump".

Vào ngày 5/7, Tổng thống Donald Trump công khai thừa nhận đã thực hiện ba cuộc điện đàm với Chủ tịch Infantino sau khi Balogun nhận thẻ đỏ ở vòng 1/16.

Dù khẳng định không trực tiếp yêu cầu FIFA phải làm gì, ông Trump cho rằng việc truất quyền thi đấu của Balogun là không công bằng và đã đề nghị tổ chức này "xem xét lại" quyết định của trọng tài. Ngay sau các cuộc gọi đó, FIFA đã kích hoạt một cơ chế pháp lý chưa từng được áp dụng tại các kỳ World Cup kể từ khi luật thẻ đỏ ra đời để xóa án phạt.

Quyết định bẻ luật của FIFA đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía. Đại diện UEFA đánh giá đây là diễn biến "chưa từng có tiền lệ, khó hiểu và không thể biện minh". Cùng lúc đó, Liên đoàn Bóng đá Bỉ đã nộp đơn khiếu nại về tư cách thi đấu của Balogun ngay trước thềm trận đấu nhưng bị FIFA kiên quyết bác bỏ.

Từ góc độ chính trị, Ủy viên Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách thể thao Glenn Micallef thẳng thắn gọi việc hủy án treo giò là một "quyết định sai lầm". Dưới góc độ chuyên môn, cựu Giám đốc truyền thông và đối ngoại UEFA William Gaillard coi sự việc này là "một vụ bê bối", hoàn toàn đi ngược lại các quy định và quy chế cốt lõi của tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nguồn: Tổng hợp