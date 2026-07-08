Siêu máy tính của NASA đã tính toán xong thời điểm trái đất tận thế, bằng 1 nửa dự đoán cũ

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cảnh báo ngày tận thế xuất hiện ngày một nhiều. Nguyên nhân một phần vì những xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và hệ quả của trí tuệ nhân tạo. Ngay cả khi nhân loại vượt qua được những mối đe dọa ấy, tuổi thọ của trái đất vẫn là hữu hạn.

Năm 1947, Đồng hồ Ngày tận thế đã được thiết lập để nhắc nhở về mối nguy hiểm của một thảm họa do chính con người gây ra. Mặc dù vậy, bất kể chúng ta có làm gì, trái đất vẫn sẽ không tránh khỏi một kết thúc tự nhiên. Theo các nhà khoa học Kazumi Ozaki và Christopher T. Reinhard, kết cục đó sẽ đến sớm hơn đáng kể so với dự đoán trước đây.

Khoảng 2,5 tỷ năm trước, bầu khí quyển trái đất có rất ít oxy. Nhưng sự xuất hiện của một dạng sống mới sản sinh oxy đã thay đổi điều đó. Nhưng môi trường giàu oxy mà con người đang phụ thuộc không tồn tại vĩnh viễn.

Sử dụng dữ liệu từ Viện Sinh học Vũ trụ NASA, Ozaki và Reinhard đã xác định rằng "hạn sử dụng" của bầu khí quyển ngắn hơn nhiều so với dự kiến. Tác giả chính của nghiên cứu Ozaki giải thích rằng sinh quyển trái đất phụ thuộc nhiều vào nhiệt và ánh sáng của mặt trời.

Những thay đổi từ mặt trời có thể khiến cho trái đất không còn duy trì sự sống trong khoảng 2 tỷ năm nữa. Nhưng nghiên cứu mới cho thấy đây là một ước tính quá xa.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Geoscience cho thấy thay vì hai tỷ năm, con người còn khoảng 1 tỷ năm. Dự đoán từ siêu máy tính của NASA cho thấy sự tuyệt chủng không thể tránh khỏi sẽ xảy ra vào khoảng năm 1.000.002.021.

Nếu nhân loại có thể vượt qua được những xu hướng tự hủy hoại chính mình, tìm ra giải pháp cho biến đổi khí hậu, tương lai xa xôi đó hoàn toàn có thể có biện pháp để khắc phục.

Các nhà khoa học giải thích rằng ở thời điểm hiện tại, sinh quyển quang hợp của trái đất đang hỗ trợ các dòng chảy lớn của khí oxy vào hệ thống đại dương và khí quyển. Kết quả là bầu khí quyển hiện đại có khoảng 20% thể tích là khí oxy.

Hai nhà khoa học Ozaki và Reinhard nói thêm rằng sự hiện diện đơn thuần của các sinh vật quang hợp tạo oxy bao gồm thực vật và vi sinh vật có thể là không đủ để duy trì một bầu khí quyển giàu oxy.

Hàm lượng oxy như ngày nay chỉ hình thành sau khi thực vật trên cạn xuất hiện và tiến hóa, qua đó thúc đẩy các chu trình địa hóa của những nguyên tố thiết yếu cho sự sống, đặc biệt là phốt pho, trên bề mặt trái đất.

Trong khoảng 1 tỷ năm tới, mặt trời được dự báo sẽ tiếp tục tỏa ra lượng nhiệt ngày càng lớn, khiến trái đất trở thành môi trường ngày càng khắc nghiệt. Cùng với sự thay đổi trong hoạt động của mặt trời, nước sẽ dần bị rút khỏi bề mặt hành tinh và bị đẩy lên các tầng khí quyển cao. Quá trình này cuối cùng sẽ làm sụp đổ môi trường giàu oxy - nền tảng duy trì sự sống trên trái đất.

Các nhà khoa học cũng cho rằng dự án Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) mà NASA dự kiến triển khai sẽ giúp quan sát những biến đổi tương tự trên các hành tinh ở rất xa. Qua đó, con người có thể nhận diện không chỉ dấu hiệu xuất hiện, mà cả dấu hiệu kết thúc của sự sống trên những thế giới khác.

Theo Express