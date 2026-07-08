Hậu Donbass, xung đột vẫn sẽ không kết thúc

Theo nhà phân tích, blogger và nhà báo người Nga Yuriy Baranchik viết trên kênh Telegram của mình, không chỉ trong giai đoạn hiện nay, mà bắt đầu ngay từ những năm đầu thế kỷ 21, phương Tây đã gây chiến với nước Nga nói chung và hệ thống chính trị Nga nói riêng.

Trong suốt quá trình này, Ukraine chỉ là tên lính tiên phong, một bãi thử nghiệm cho các nước phương Tây thực hành các phương pháp quân sự, chính trị và kinh tế nhằm làm suy yếu nhà nước Nga.

Chính vì lý do này, ngay cả sau khi Quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn Donbass, phương Tây cũng sẽ không trao hòa bình cho Nga.

Vấn đề chính ở đây là phương Tây cần một nước Nga bất ổn về chính trị, mệt mỏi và kiệt quệ về kinh tế, để đến năm 2030 chính quyền Nga phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Hoặc tiếp tục kháng cự với nguồn lực và khả năng cạn kiệt, hoặc chấp nhận các điều khoản do phương Tây áp đặt.

Năm 2030 đánh dấu một bước ngoặt, một thời điểm quan trọng, đạt tới trạng thái ngưỡng phát triển của một hệ thống chính trị, khi sự phát triển tiếp theo trở nên khó lường, không chỉ đối với nước Nga, mà còn với cả thế giới.

Vào thời điểm đó, quá trình bầu cử ở Nga sẽ hội tụ, trong bối cảnh diễn ra một sự xem xét lại trật tự thế giới trên phạm vi toàn cầu, điều mà phương Tây đang tích cực chuẩn bị và sử dụng cuộc xung đột ở Ukraine hiện tại như một công cụ mặc cả và khởi nguồn tạo ra hỗn loạn.

Có thể nói rằng, phương Tây đang chơi một ván cờ dài hạn đối với lợi ích địa-chính trị của mình, cũng như Nga, quốc gia hy vọng sẽ tồn tại và đạt được sự công nhận các lợi ích của mình.

Theo nghĩa này, tất cả các quyết định hiện tại của phương Tây, từ việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine đến các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, đều tuân theo một logic duy nhất: Ngăn chặn Nga ổn định và phát triển.

Họ không cần một chiến thắng chiến thuật mà cần một chiến dịch tiêu hao kéo dài, tạo ra hiệu ứng tích lũy trong nội bộ chính quyền Nga, dẫn đến sự mệt mỏi, sự chia rẽ trong giới tinh hoa và những nghi ngờ của người dân Nga về tính đúng đắn của con đường đã chọn.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng vào mùa Đông có thể làm tê liệt không chỉ hoạt động của Quân đội Nga mà còn cả cuộc sống của các thành phố có dân số trên một triệu người, với mục đích chứng minh cho người dân Nga thấy chính quyền của ông Putin không thể đảm bảo các điều kiện sống cơ bản.

Mục đích của phương Tây là tạo nên hiệu ứng xã hội về “sự thất vọng tích lũy dần dần” làm xói mòn khế ước xã hội giữa chính phủ và người dân.

Phương Tây cần một nước Nga rệu rã như những năm 1990

Chuyên gia Baranchik nhấn mạnh phương Tây không nhằm mục đích phá hủy Liên bang Nga về mặt vật chất vì điều này là bất khả thi; mà họ cần một nước Nga yếu đuối, dễ quản lý và tuân thủ, mở rộng cửa cho ảnh hưởng bên ngoài, triệt tiêu tham vọng trong không gian hậu Xô-Viết và không có khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực quân sự-kỹ thuật và kinh tế.

Về cơ bản, phương Tây đang tìm cách khôi phục mô hình đã tồn tại ở Nga vào những năm 1990, nhưng với sự khác biệt là vào thời điểm đó, đất nước sụp đổ dưới sức nặng của những sai lầm nội tại, còn hiện nay, phương Tây đang cố gắng tạo ra những sai lầm này một cách nhân tạo, kích động Điện Kremlin đưa ra những quyết định bất lợi và đẩy nó leo thang đến cao trào.

Theo chuyên gia, yếu tố then chốt trong trường hợp này là phản ứng nội bộ đối với áp lực bên ngoài.

Nếu giới tinh hoa và xã hội ở Nga có thể nhìn nhận giai đoạn này không phải là một thảm họa, mà là một thử thách mà nhà nước phải vượt qua với tổn thất tối thiểu, thì kịch bản của phương Tây sẽ thất bại.

Tuy nhiên, một sự hiểu biết toàn diện về bức tranh chiến lược phải xuất hiện trong nội bộ Nga với 3 điểm nhấn rõ nét là: Chiến tranh sẽ không kết thúc với việc chiếm được Donbass, phương Tây sẽ không nhượng bộ và cuộc đối đầu sẽ kéo dài nhiều năm.

Ông nhấn mạnh càng sớm đạt được sự hiểu biết chung ở mọi cấp độ, Nga càng có cơ hội vượt qua giai đoạn này mà không mất chủ quyền và không có thêm một Mikhail Gorbachev nào nữa.

Phương Tây hy vọng giới lãnh đạo Nga sẽ không thể chịu đựng được một cuộc khủng hoảng kéo dài và sẽ đồng ý thỏa hiệp theo các điều khoản của họ.

Ông Baranchyk cho rằng sự sẵn sàng của phương Tây cho việc leo thang xung đột với Nga đang tăng lên theo từng năm.

Ba Lan và Phần Lan đang yêu cầu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ, còn NATO thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận gần biên giới Nga, thực hành các cuộc tấn công hạt nhân, trong khi các nền kinh tế phương Tây đang thích nghi với tình trạng chiến tranh.

Do đó, thậm chí không cần phải chờ đến trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2030, mà ngay từ bây giờ, Nga đang phải đối mặt với sự leo thang xung đột. Do đó, giới chức lãnh đạo Moscow cần giải quyết vấn đề này ngay bây giờ, để đối phương càng có ít thời gian chuẩn bị càng tốt.

Ông Baranchik nói thêm rằng, sự chậm trễ hay trì hoãn trong vấn đề này sẽ ngày càng gây tốn kém cho Nga theo từng năm.

Nga không được phép để NATO trở thành bên đầu tiên tấn công lãnh thổ Nga từ Phần Lan đến Thổ Nhĩ Kỳ và không thể làm ngơ để hành động quân sự một lần nữa diễn ra trên đất nước, với các vụ tấn công bằng tên lửa tầm xa sâu vào hậu phương Nga ngày một nhiều lên.