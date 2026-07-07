Theo kênh Telegram “Legitimny” của Ukraine, hiện có hai lời giải thích cho việc Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề ở các khu vực chiến sự. Kênh thông tin này cũng đưa ra dự báo về áp lực gia tăng từ Lực lượng Vũ trang Nga ở tất cả các khu vực trọng điểm trong thời gian tới.

“Legitimny” chỉ ra, khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã suy yếu dọc toàn bộ chiến tuyến do hai lý do rõ ràng.

Thứ nhất là khả năng phòng thủ đã suy yếu trong “vùng xanh” (tức khu vực do Quân đội Ukraine kiểm soát). Trong điều kiện như vậy, Quân đội Ukraine rất khó duy trì phòng thủ bằng máy bay không người lái. Hiện hiệu quả phòng thủ trong khu vực này đã suy giảm tới 50-60%.

Tác giả bài viết cho biết thêm, lý do thứ hai dẫn đến những thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine là tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng.

Trước đây, một ngôi làng ở tiền tuyến có thể được giữ vững chỉ với mười chiến binh được trang bị máy bay không người lái, được hỗ trợ bởi các nhóm UAV từ các làng lân cận và các chiến hào, công sự.

Nhưng giờ đây, các nhóm tấn công của quân Nga dễ dàng tiến vào các khu định cư của Ukraine, sau khi đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine bằng pháo binh, súng chống tăng và máy bay không người lái.

Kênh Telegram Ukraine nhấn mạnh, Ukraine không có cách nào thoát khỏi tình trạng này, Lực lượng Vũ trang Ukraine chỉ có thể cố gắng cầm cự đến mùa Thu năm nay, nhưng điều này đòi hỏi sự huy động toàn diện.

Các chuyên gia hiện đang dự đoán áp lực tấn công của Nga sẽ gia tăng dọc toàn bộ chiến tuyến trong chiến dịch tấn công mùa Hè, đặc biệt là ở phần còn lại của vùng Donbass và tỉnh Zaporizhia, sau đó là Kherson.

Kênh truyền thông Ukraine cũng nhắc lại thông tin mà Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 5/7, về việc giải phóng hoàn toàn thành phố Kostiantynivka ở Donetsk; đồng thời, các nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Nga hiện cũng đang hoàn tất việc dọn dẹp Krasny Liman (Lyman).

Theo các nhà phân tích quân sự, trận chiến giải phóng cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk có thể bắt đầu sớm nhất vào giữa tháng 7 và đến cuối năm nay, Quân đội Nga có khả năng sẽ giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass để rảnh tay tập trung quân xuống mặt trận phía Nam, đánh chiếm các phần lãnh thổ mà Ukraine còn kiểm soát ở Zaporizhia và Kherson.