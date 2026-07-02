Nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev sau khi Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ Nga tấn công

Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko - cho biết, phần mái của một tòa nhà trên đại lộ Shevchenko trung tâm đã bốc cháy.

Trong một bài đăng sau đó trên Telegram, ông Klitschko xác nhận Kiev cũng bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở Kiev, một nhân chứng của Reuters kể lại.

Những hình ảnh khác trên các kênh Telegram không chính thức cho thấy người dân chen chúc vào các ga tàu điện ngầm để trú ẩn.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Cũng trong đêm ngày 1, rạng sáng 2/7, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái tiến về phía thủ đô Mátxcơva.

Trong bài phát biểu tại một cuộc họp báo ở Dublin (Ireland) ngày 1/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn mới vào Ukraine.

“Hôm nay có thông tin không mấy dễ chịu về việc Nga chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn khác. Chúng tôi có dữ liệu tình báo và ngay sau cuộc họp báo này, tôi sẽ nhanh chóng trở về Ukraine. Tôi kêu gọi người dân, hãy đặc biệt cẩn thận, bảo vệ bản thân, con cái và gia đình và sử dụng hầm trú ẩn. Điều này rất quan trọng”.