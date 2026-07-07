Nga vừa thiết lập một kỷ lục với quốc gia láng giềng của Ukraine

Cận cảnh ô tô xếp hàng dài tại trạm bơm của Rosneft tại Rostov-on-Don, miền nam nước Nga, ngày 23/6. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu của Trung tâm Chỉ số Giá của Nga (CPI) được trích dẫn ngày 5/7 trên báo Vedomosti (có trụ sở tại Moskva), quốc gia này nhập khẩu 141.000 tấn xăng từ Belarus trong tháng 6 (từ ngày 1 - 25/6).

Đáng chú ý, con số này cao gấp 2,4 lần tổng lượng xăng nhập khẩu từ Belarus trong tháng 5. So với cùng kỳ năm ngoái, Belarus chỉ xuất khẩu sang Nga khoảng 1.000 tấn xăng. Theo tờ Vedomosti, Belarus đã chuyển sang Nga một phần lượng xăng vốn dự kiến xuất khẩu sang các nước Trung Á.

Cùng với đó, khối lượng xăng của Belarus quá cảnh qua lãnh thổ nước Nga đã giảm từ 196.000 tấn vào đầu năm xuống chỉ còn 24.000 tấn trong tháng 6.

Theo Reuters, nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa hè hiện vượt 110.000 tấn/ngày. Trên thực tế, lượng nhiên liệu nhập khẩu từ Belarus gia tăng trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga vẫn tiếp diễn.

Theo báo Kommersant ngày 1/7, giá xăng Belarus trên Sàn giao dịch Hàng hóa quốc tế St. Petersburg đã tăng 1,8 lần, kể từ đầu tháng 5.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform dẫn thông tin đăng tải trên tờ Financial Times, các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026. Điều này góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại Liên bang Nga.

Nga hiện đang đối diện thách thức nghiêm trọng về nhiên liệu sau khi loạt cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào hạ tầng đường ống dầu khí và lọc dầu.

Trên thực tế, sản lượng xăng của Nga đã giảm khoảng 25% sau khi hàng loạt nhà máy lọc dầu phải dừng hoạt động. Đáng chú ý, việc nguồn cung bị gián đoạn khiến nhiều địa phương ở Nga bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế bán nhiên liệu và giá xăng tại nhiều khu vực tăng mạnh.

Hiện nay, nước Nga đang áp dụng phân phối nhiên liệu theo định mức trên phạm vi cả nước. Cụ thể, tại nhiều địa phương ở Nga, mỗi tài xế chỉ được đổ khoảng 20 - 30 lít xăng/lần và phải bơm trực tiếp vào bình. Hơn nữa, việc đổ nhiên liệu vào can nhựa bị cấm tại nhiều nơi.

UAV của Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga. Đây là hình ảnh khói đen bốc lên tại nhà máy lọc dầu Omsk ngày 6/7. Ảnh: Moscow Times

Nga nhập khẩu xăng từ nhiều quốc gia

Bên cạnh Belarus, Nga được cho là đã bắt đầu nhập khẩu xăng từ Ấn Độ và đồng thời đang đàm phán với Kazakhstan để tăng thêm nguồn cung.

Ngày 1/7, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, hai tàu dầu chở khoảng 60.000 tấn xăng đã rời cảng Ấn Độ để tới Nga. Sau đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri tuyên bố nước này không trực tiếp xuất khẩu xăng tới Nga, nhưng cũng không loại trừ khả năng xăng có nguồn gốc Ấn Độ đang được các thương gia bán cho Nga.

Trước đó, ngày 30/6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Nga đang thảo luận với các đối tác nhằm có thể nhập khẩu xăng ở mức giá chấp nhận được.

Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận chiến dịch tập kích gần đây của Ukraine đã gây ra tình trạng "thiếu hụt nhiên liệu nhất định" trong ngắn hạn ở nhiều vùng tại Nga. Tổng thống Nga cho biết thêm rằng chính phủ nước này đang tìm cách giải quyết vấn đề trên.

Theo Tổng thống Putin ước tính, tổng dự trữ xăng của Nga ở mức 1,7 triệu tấn, tức là giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, tờ Interfax ngày 6/7 cho biết, Tổng thống Putin đã ký ban hành sửa đổi bổ sung đối với Bộ luật Thuế liên bang Nga nhằm tạo điều kiện cung cấp xăng dầu cho thị trường nội địa. Theo đó, các điều chỉnh mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng sản xuất bằng phương pháp pha trộn, cũng như cơ chế trợ giá đối với các doanh nghiệp được phép phân phối xăng nhập khẩu tại thị trường Nga.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, Interfax, Vedomosti, Kommersant