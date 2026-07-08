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Nga tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Samsung Ukraine trong đêm

| | Tài chính quốc tế

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở Kiev, trong đó có các cơ sở sản xuất của Samsung Ukraine.

Nga tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Samsung Ukraine trong đêm- Ảnh 1.

(Ảnh: RT)

Trong một tuyên bố được đăng tải ngày 8/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các cơ sở sản xuất của Samsung Ukraine, nơi sản xuất và lưu trữ các linh kiện cho tên lửa hành trình phóng từ mặt đất FP-5 Flamingo, cũng như một xưởng lắp ráp máy bay không người lái tầm trung và tầm xa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc oanh tạc đêm qua được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào Nga.

Chính quyền Ukraine chưa xác nhận các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở quân sự, thay vào đó cho biết hỏa hoạn đã bùng phát tại một số nhà kho và một khu nhà để xe điện ở các quận Svyatoshinsky và Desnyansky của thành phố. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, quân đội nước này chỉ tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine.

Cũng trong ngày 8/7, Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Petro-Ivanovka ở Kharkov.

Bộ Quốc phòng cũng báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Geran-4 Seeker vào các phương tiện vận chuyển vũ khí và đầu máy xe lửa của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng Hạm đội Biển Đen Nga đã phá hủy sáu tàu không người lái của Ukraine.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Kiev diễn ra sau một cuộc không kích quy mô lớn của máy bay không người lái Ukraine vào Nga. Hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 415 máy bay không người lái trên 18 khu vực của Nga, cũng như trên Biển Azov và Biển Đen.

Cả Nga và Ukraine gần đây đều đã mở rộng việc sử dụng vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chiến kéo dài bốn năm.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Die Weltwoche của Thụy Sĩ được đăng tải hôm 7/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga “chỉ trong một ngày” bằng cách ra lệnh cho quân đội Ukraine rút khỏi Donbass.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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