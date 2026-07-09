Nga vượt qua giới hạn hơn 4.000 mét của chính mình: Công nghệ nội địa chinh phục độ khó tầm cỡ thế giới

Tại Nga, đoạn giếng khoan nằm ngang dài nhất dành cho hoạt động khoan trên đất liền đã được xây dựng và đạt chiều dài 4.100 mét. Công trình lập kỷ lục này được xây dựng bởi INK-Service tại khu vực khai thác Bolshetirsky ở Đông Siberia. Dự án mất 90 ngày để hoàn thành.

Thách thức siêu kỹ thuật tại Siberia

Ngành công nghiệp năng lượng Nga vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử mới tại mỏ Bolshetirsky, thuộc vùng Đông Siberia rộng lớn. Tại đây, công ty INK-Service (thành viên thuộc Tập đoàn Dầu khí Irkutsk - INK) đã xây dựng thành công đoạn giếng khoan ngang trên đất liền dài nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, đạt chiều dài kỷ lục 4.100 mét.

Để dễ hình dung, chiều dài của đoạn ngang dưới lòng đất này tương đương với chiều dài tổng hợp của nhiều tuyến phố trung tâm tại các đô thị lớn. Để đưa mũi khoan đi trúng đích và duy trì quỹ đạo ổn định ở độ sâu hàng nghìn mét, đội ngũ kỹ sư đã phải làm việc liên tục trong suốt 90 ngày đêm.

Giếng khoan này được xếp vào nhóm cấu trúc có độ lệch siêu lớn so với trục thẳng đứng (Extended Reach Drilling - ERD). Tỷ lệ giữa chiều dài thực tế của lòng giếng và độ lệch theo phương thẳng đứng đạt con số ấn tượng 4,3. Theo hệ thống phân loại quốc tế, mức độ phức tạp của dự án này được chấm tới 7,1 điểm - một ngưỡng điểm vốn chỉ dành cho những siêu dự án có độ khó kỹ thuật cao nhất trên bản đồ dầu khí toàn cầu.

Vượt qua giới hạn của chính mình

Đáng chú ý, kỷ lục vừa bị xô đổ trước đó cũng thuộc về chính các chuyên gia của Tập đoàn INK với chiều dài đoạn ngang đạt 3.680 mét. Việc vượt qua giới hạn của chính mình với mức chênh lệch hơn 400 mét chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm cho thấy tốc độ phát triển công nghệ đáng kinh ngạc của doanh nghiệp này.

Đại diện tập đoàn khẳng định, thành công này không phải là một sự may mắn nhất thời. Đây là kết quả tất yếu từ chuỗi chiến lược đầu tư bài bản kéo dài nhiều năm nhằm làm chủ công nghệ khoan phức tạp tại các tầng địa chất ngậm dầu khó tiếp cận của vùng Đông Siberia.

Việc liên tục phá vỡ các giới hạn kỹ thuật trong thời gian ngắn chứng minh rằng, các kỹ sư Nga đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tế và hoàn thiện được các giải pháp thiết kế độc lập, không còn phụ thuộc vào các giải pháp chuyển giao từ nước ngoài.

"Chìa khóa" công nghệ đằng sau kỳ tích lòng đất

Đóng vai trò hạt nhân trong chiến dịch này là INK-Service, đơn vị sở hữu bề dày 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Tính đến nay, doanh nghiệp này đã khoan tổng cộng gần 6,5 triệu mét đá sỏi và trực tiếp xây dựng hơn 1.500 giếng khoan các loại tại các địa bàn có địa chất phức tạp nhất.

Sự kết hợp giữa ba yếu tố cốt lõi đã tạo nên thắng lợi cho dự án năng lực định vị của đội ngũ vận hành. Việc kiểm soát mũi khoan đi ngang hàng cây số trong một không gian vỉa chứa hẹp đòi hỏi khả năng phân tích dữ liệu địa vật lý theo thời gian thực vô cùng chính xác. Doanh nghiệp cũng ứng dụng các loại hóa chất bôi trơn do chính Nga sản xuất để giảm thiểu tối đa ma sát cho chuỗi cần khoan khi kéo dài qua mốc 4 km. Đồng thời, các thuật toán và mô hình mô phỏng áp suất, ứng suất cơ học riêng biệt đã giúp duy trì sự ổn định tuyệt đối của thành giếng, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ sạt lở hay kẹt băng cần khoan trong suốt 3 tháng thi công.

Tầm nhìn mới cho ngành năng lượng nội địa

Thành công tại mỏ Bolshetirsky mở ra một chương mới cho chiến lược khai thác dầu khí tại các vùng tài nguyên khó tiếp cận (đặc biệt là các vỉa dầu đá phiến và mỏ cận biên). Khả năng vươn dải khoan ngang lên trên 4km cho phép các nhà điều hành chỉ cần dựng một hạ tầng giếng khoan duy nhất trên bề mặt nhưng có thể quét sạch và thu hồi tài nguyên trên một diện tích lòng đất rộng lớn gấp nhiều lần so với trước đây.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư thiết bị bề mặt mà còn giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực đến thảm thực vật và môi trường sinh thái nhạy cảm của vùng Siberia. Trực tiếp đưa năng lực công nghệ khoan đất liền của Nga đứng ngang hàng với các cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới.