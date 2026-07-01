FBI bất ngờ điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina

Một báo cáo cho biết, FBI đang điều tra các hoạt động tài chính của AFA tại Mỹ. Theo đó, FBI được cho là đang cố gắng tìm hiểu cách AFA chuyển tiền thông qua hệ thống tài chính của nước này và xem xét xem có sai phạm gì hay không.

Theo tờ La Nación (Argentina), các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni để lấy lời khai. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn hai giờ nhằm phục vụ cuộc điều tra sơ bộ về cách thức quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Ông Guillermo Tofoni là một doanh nhân nổi tiếng, chuyên đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế.

Tờ Infobae tiết lộ thêm, mục tiêu của buổi làm việc là để làm rõ liệu các giao dịch tài chính của AFA thông qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ có dấu hiệu vi phạm luật liên bang của nước sở tại hay không.

Trọng tâm của cuộc điều tra hiện đang nhắm vào TourProdEnter LLC - một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ. Công ty này được sử dụng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ những hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.

Giới điều tra Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng dòng tiền có tổng trị giá lên tới hơn 300 triệu USD được luân chuyển qua hệ thống tài chính nước này. Trong đó, bao gồm cả các khoản thanh toán từ những đối tác thương mại lớn như Adidas và Warner. Các công tố viên muốn xác định xem liệu một phần của các giao dịch này có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật pháp Mỹ hay không.

Cuộc điều tra quy mô này hiện do ba công tố viên liên bang phụ trách, bao gồm Patrick Gushue và Christopher Ting (trụ sở Washington D.C.), cùng Michael Berger (thuộc Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida). Đây đều là những "bàn tay sắt" dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Vụ việc được tiết lộ vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Chủ tịch AFA, ông Claudio "Chiqui" Tapia, hiện đang có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại chiến dịch World Cup. Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo cấp cao của AFA có thể bị triệu tập lấy lời khai hay không, một nguồn tin am hiểu vụ việc chia sẻ đầy ẩn ý với Infobae: "Họ đều đang ở đây".

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy ông Tapia hay các quan chức khác của AFA bị truy tố hay buộc tội tại Mỹ.

Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ và FBI vẫn chưa công bố thông tin chính thức. Các nguồn tin từ Argentina đều nhấn mạnh sự việc mới chỉ ở giai đoạn điều tra sơ bộ nhằm xác định xem có đủ căn cứ để mở một vụ án hình sự hay không. Do đó, vẫn còn quá sớm để kết luận AFA hay bất kỳ cá nhân nào đã thực hiện hành vi phạm pháp trong lúc cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Nguồn: Tổng hợp﻿