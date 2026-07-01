Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FBI bất ngờ điều tra Liên đoàn bóng đá Argentina

| | Tài chính quốc tế

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa bất ngờ tiến hành điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) liên quan đến các hoạt động tài chính của tổ chức này trên đất Mỹ.

Một báo cáo cho biết, FBI đang điều tra các hoạt động tài chính của AFA tại Mỹ. Theo đó, FBI được cho là đang cố gắng tìm hiểu cách AFA chuyển tiền thông qua hệ thống tài chính của nước này và xem xét xem có sai phạm gì hay không.

Theo tờ La Nación (Argentina), các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni để lấy lời khai. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn hai giờ nhằm phục vụ cuộc điều tra sơ bộ về cách thức quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Ông Guillermo Tofoni là một doanh nhân nổi tiếng, chuyên đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế.

Tờ Infobae tiết lộ thêm, mục tiêu của buổi làm việc là để làm rõ liệu các giao dịch tài chính của AFA thông qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp tại Mỹ có dấu hiệu vi phạm luật liên bang của nước sở tại hay không.

Trọng tâm của cuộc điều tra hiện đang nhắm vào TourProdEnter LLC - một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ. Công ty này được sử dụng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ những hợp đồng thương mại quốc tế của AFA.

Giới điều tra Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng dòng tiền có tổng trị giá lên tới hơn 300 triệu USD được luân chuyển qua hệ thống tài chính nước này. Trong đó, bao gồm cả các khoản thanh toán từ những đối tác thương mại lớn như Adidas và Warner. Các công tố viên muốn xác định xem liệu một phần của các giao dịch này có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật pháp Mỹ hay không.

Cuộc điều tra quy mô này hiện do ba công tố viên liên bang phụ trách, bao gồm Patrick Gushue và Christopher Ting (trụ sở Washington D.C.), cùng Michael Berger (thuộc Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida). Đây đều là những "bàn tay sắt" dày dặn kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Vụ việc được tiết lộ vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Chủ tịch AFA, ông Claudio "Chiqui" Tapia, hiện đang có mặt tại Mỹ để đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại chiến dịch World Cup. Khi được hỏi liệu giới lãnh đạo cấp cao của AFA có thể bị triệu tập lấy lời khai hay không, một nguồn tin am hiểu vụ việc chia sẻ đầy ẩn ý với Infobae: "Họ đều đang ở đây".

Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy ông Tapia hay các quan chức khác của AFA bị truy tố hay buộc tội tại Mỹ.

Hiện tại, Bộ Tư pháp Mỹ và FBI vẫn chưa công bố thông tin chính thức. Các nguồn tin từ Argentina đều nhấn mạnh sự việc mới chỉ ở giai đoạn điều tra sơ bộ nhằm xác định xem có đủ căn cứ để mở một vụ án hình sự hay không. Do đó, vẫn còn quá sớm để kết luận AFA hay bất kỳ cá nhân nào đã thực hiện hành vi phạm pháp trong lúc cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Nguồn: Tổng hợp﻿

Đằng sau các hậu duệ Pharaoh, những người khiến Messi khóc như mưa: Nền kinh tế “sừng sỏ” của cả 1 châu lục

Hồng Duy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhà đầu tư ở nước láng giềng Việt Nam bất ngờ quay lưng với vàng, gần 3 tỷ USD 'tháo chạy' khỏi các quỹ ETF trong 1 tháng

Nhà đầu tư ở nước láng giềng Việt Nam bất ngờ quay lưng với vàng, gần 3 tỷ USD 'tháo chạy' khỏi các quỹ ETF trong 1 tháng Nổi bật

Giá vàng tụt 1%, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giá dầu tăng dựng đứng khi ông Trump tuyên bố ‘chấm dứt’ thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Giá vàng tụt 1%, chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giá dầu tăng dựng đứng khi ông Trump tuyên bố ‘chấm dứt’ thỏa thuận ngừng bắn với Iran Nổi bật

"Rồng" bất ngờ xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa, cảnh tượng khiến nhiều người vội vã chụp ảnh: Quá lạ!

"Rồng" bất ngờ xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa, cảnh tượng khiến nhiều người vội vã chụp ảnh: Quá lạ!

23:16 , 08/07/2026
Tình hình trang trại nuôi rắn tại Trung Quốc bị lũ đánh sập, 900 con sổng chuồng: Nhiều người dân đã bị rắn cắn

Tình hình trang trại nuôi rắn tại Trung Quốc bị lũ đánh sập, 900 con sổng chuồng: Nhiều người dân đã bị rắn cắn

22:30 , 08/07/2026
Bất ổn ngành bán dẫn Trung Quốc: Năng lực điện toán kém Mỹ 7 lần, chip nội địa hiện chỉ cạnh tranh được với dòng hạ cấp

Bất ổn ngành bán dẫn Trung Quốc: Năng lực điện toán kém Mỹ 7 lần, chip nội địa hiện chỉ cạnh tranh được với dòng hạ cấp

21:55 , 08/07/2026
Nga tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Samsung Ukraine trong đêm

Nga tấn công nhà máy sản xuất tên lửa Samsung Ukraine trong đêm

21:28 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên