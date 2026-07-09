Biên bản họp Fed được công bố: Khả năng nới lỏng bị xoá bỏ, đa số quan chức sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt

Theo biên bản cuộc họp chính sách ngày 16-17/6 được Fed công bố ngày 8/7, các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bày tỏ lo ngại Fed sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Đây cũng là cuộc họp đầu tiên do Chủ tịch Fed Kevin Warsh chủ trì kể từ khi nhậm chức. FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,5-3,75%, đánh dấu cuộc họp thứ tư liên tiếp không thay đổi chính sách.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý nằm ở thông điệp của Fed. Biên bản cho thấy phần lớn quan chức tin rằng nếu thị trường lao động tiếp tục ổn định, trong khi nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), xung đột Trung Đông và tác động từ các chính sách thuế quan vẫn duy trì áp lực lên giá cả, Fed có thể sẽ phải chuyển sang lập trường cứng rắn hơn.

"Trong những kịch bản như vậy, gần như tất cả các thành viên đều cho rằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%", biên bản cuộc họp nêu rõ.

Cuộc họp diễn ra trước khi căng thẳng tại Trung Đông bùng phát trở lại. Ngày 8/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã chấm dứt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang.

Ngay trong phiên giao dịch cùng ngày, giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần khi giới đầu tư chuẩn bị cho khả năng căng thẳng tái diễn. Diễn biến này lại thổi bùng lên nỗi lo lạm phát toàn cầu có thể tăng tốc trở lại sau giai đoạn hạ nhiệt.

Cùng ngày Fed công bố biên bản họp, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo nguy cơ xung đột mới tại Trung Đông tiếp tục đẩy lạm phát toàn cầu đi lên vẫn là một rủi ro lớn.

Một thay đổi quan trọng khác trong cuộc họp tháng 6 là Fed chính thức loại bỏ ngôn từ từng hàm ý động thái tiếp theo nhiều khả năng sẽ là giảm lãi suất.

Theo biên bản, đa số thành viên không muốn lặp lại nội dung trong thông cáo sau cuộc họp trước, vốn được thị trường hiểu là Fed vẫn nghiêng về khả năng nới lỏng chính sách.

Việc xóa bỏ "khả năng cắt giảm lãi suất" phản ánh đánh giá của Fed rằng cuộc chiến tại Trung Đông và cú sốc giá năng lượng đang khiến quá trình đưa lạm phát về mục tiêu trở nên khó khăn hơn.

Trước khi xung đột Iran bùng phát, cả Fed và thị trường đều kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, giá dầu tăng mạnh đã khiến triển vọng đó thay đổi đáng kể. Tính đến tháng 5, chỉ số lạm phát PCE toàn phần của Mỹ đã tăng 4,1% so với cùng kỳ, cao gấp hơn hai lần mục tiêu 2% của Fed.

Dù vậy, các quan chức Fed cũng không hoàn toàn loại bỏ khả năng nới lỏng chính sách trong tương lai.

Biên bản cho thấy phần lớn thành viên vẫn hình dung tới những kịch bản mà áp lực lạm phát sẽ dần suy yếu khi các cú sốc hiện nay lắng xuống.

Nội dung biên bản cho hay: "Nếu những kịch bản đó xảy ra, gần như tất cả các thành viên đều cho rằng việc duy trì hoặc cuối cùng hạ phạm vi lãi suất mục tiêu sẽ là phù hợp".

Điều này cho thấy Fed vẫn duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu, thay vì cam kết trước một lộ trình chính sách cụ thể.

Cuộc bỏ phiếu tháng 6 cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ cùng kỳ năm ngoái toàn bộ các thành viên FOMC thống nhất về quyết định lãi suất. Tuy nhiên, Chủ tịch Kevin Warsh vẫn tạo dấu ấn riêng khi từ chối tham gia công bố dự báo lãi suất trong biểu đồ "dot plot" – công cụ phản ánh kỳ vọng của các quan chức Fed về đường đi của lãi suất và triển vọng kinh tế.

Động thái này phù hợp với quan điểm lâu nay của Warsh rằng biểu đồ dot plot từng khiến Fed khó điều chỉnh chính sách khi điều kiện kinh tế thay đổi, qua đó làm gia tăng nguy cơ kéo dài các sai lầm trong điều hành.

Sau khi biên bản được công bố và căng thẳng Trung Đông leo thang, thị trường tài chính Mỹ tiếp tục chịu áp lực. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, vốn nhạy cảm với kỳ vọng chính sách tiền tệ, tăng thêm 0,04 điểm phần trăm lên 4,2%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm khoảng 0,3% trong phiên giao dịch chiều (giờ New York).

Theo FT﻿