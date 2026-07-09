Bố mẹ là người Việt 100%, con gái không nói sõi tiếng Việt: Dấn thân vào showbiz Thái, 30 tuổi bùng nổ nhan sắc

Sau gần 10 năm kể từ khi gây chú ý tại The Face Vietnam 2017, Trúc Anh (SN 1996) có màn "lột xác" đáng chú ý. Không chỉ sở hữu diện mạo ngày càng cuốn hút, việc chuyển hướng hoạt động tại Thái Lan cũng giúp cô dần xây dựng được tên tuổi ở thị trường giải trí xứ chùa Vàng.

Cho những ai chưa biết, Trúc Anh từng để lại nhiều dấu ấn khi thành thí sinh tiềm năng trong đội của HLV Minh Tú tại The Face Vietnam 2017. Cô sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt cá tính cùng phong thái chuẩn người mẫu, Trúc Anh được đánh giá là “đối thủ đáng gờm” năm đó.

Trúc Anh được nhiều người biết đến khi tham gia The Face Vietnam 2017

Tuy nhiên, khi chương trình đang bước vào giai đoạn gay cấn, Trúc Anh bất ngờ xin dừng cuộc chơi ở tập 7 vì lý do gia đình. Người đẹp cho biết thời điểm đó, gia đình gặp biến cố khiến cô không thể toàn tâm toàn ý cho cuộc thi. Điều này khiến không ít người tiếc nuối vì Trúc Anh không thể tiếp tục đi xa tại cuộc thi.

Song cô vẫn nhận được sự yêu mến lớn từ khán giả bởi nhiều người ấn tượng với gương mặt đậm chất Tây của Trúc Anh. Thậm chí trong suốt nhiều năm qua, Trúc Anh thường bị nhầm tưởng là con lai vì vẻ đẹp của mình. Nhưng thực tế, Trúc Anh có bố mẹ đều là người Việt, sinh ra tại TP.HCM và sang Thái Lan khi 5 tuổi.

Về khả năng tiếng Việt của mình, Trúc Anh cho biết thứ tiếng đầu tiên cô nói là tiếng mẹ đẻ. Tuy nhiên khi sang Thái Lan sinh sống, học tập, cô chỉ nói tiếng Việt với gia đình nên đôi khi chưa thực sự lưu loát. Đến năm 15 tuổi, Trúc Anh sang Mỹ học tập, điều này càng khiến việc giao tiếp bằng tiếng Việt của cô ít đi. Đó cũng là lý do mà mỹ nhân này nhiều khi phát âm còn lơ lớ, nói chuyện chưa được trôi chảy.

Sắc vóc hiện tại của Trúc Anh ngày càng thăng hạng

Sau khi rời The Face Vietnam, Trúc Anh lựa chọn quay trở lại Thái Lan thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Tại đây, cô hoạt động với vai trò người mẫu, diễn viên và dần ghi dấu ấn trong làng giải trí xứ chùa Vàng.

Những năm gần đây, Trúc Anh liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, dự án thời trang và quảng cáo tại Thái Lan. Nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ, cô dần được khán giả địa phương biết đến nhiều hơn. Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ.

Cho đến mới đây, Trúc Anh trở lại showbiz Việt khi đảm nhận vai nữ chính trong MV của ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Cũng từ đây, nhiều người bất ngờ với visual hiện tại ở tuổi 30 của cô nàng. Trúc Anh được nhận xét nhuận sắc thấy rõ, cô cũng thay đổi phong cách cá nhân, theo đuổi hình tượng gợi cảm nhưng vẫn thanh lịch.

Trên trang cá nhân của mình, Trúc Anh thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc trong công việc, du lịch và cuộc sống thường ngày. Cô cũng có niềm đam mê lớn với thời trang nên không ít người để lại bình luận hỏi về cách phối đồ cũng như địa chỉ shopping uy tín.

Trúc Anh hoạt động tại Thái Lan với vai trò người mẫu, diễn viên

Nhiều năm hoạt động trong showbiz Thái Lan lẫn Việt Nam, Trúc Anh có sự nghiệp khá ổn định. Về đời sống cá nhân, Trúc Anh lại khá kín tiếng khi không chia sẻ gì về chuyện tình cảm hay các mối quan hệ của mình. Cô chỉ chủ yếu tập trung vào công việc cũng như những lần tụ họp bạn bè, người thân.

Trong khi đó, Trâm Anh - em gái song sinh của Trúc Anh lại thoải mái chia sẻ về cuộc sống cô mình. Khác với chị gái, Trâm Anh không hoạt động nghệ thuật, sinh sống chủ yếu ở Mỹ và Canada. Trang cá nhân của cô phần lớn cập nhật hình ảnh các chuyến du lịch nước ngoài, trải nghiệm ẩm thực. Ngoài ra, Trâm Anh cũng đã có bạn trai yêu lâu năm, cả hai từng khoe loạt ảnh cưới “tình bể bình” mới đây tại Huế.

Trúc Anh và em gái song sinh - Trâm Anh (bên phải)

Ảnh: IGNV