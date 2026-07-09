Giấu kín dung mạo, sống quiet luxury: Cuộc đời ít người biết của vợ Dembélé

Mùa hè 2026, mọi sự chú ý đều đổ dồn về World Cup. Không chỉ các cầu thủ, vợ và bạn gái của họ cũng trở thành tâm điểm được người hâm mộ quan tâm.

Một trong những ngôi sao nổi bật của đội tuyển Pháp là Ousmane Dembélé, chủ nhân Quả bóng Vàng 2025 và cầu thủ của CLB Paris Saint-Germain (Pháp). Theo Transfer Markt, cập nhật đến ngày 1/6/2026, tiền đạo này có giá trị chuyển nhượng là 100 triệu Euro (khoảng hơn 3.000 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Ousmane Dembélé

Nhiều người đánh giá Dembélé đã trưởng thành vượt bậc trong vài năm trở lại đây, và không ít ý kiến cho rằng sự thay đổi ấy có sự ảnh hưởng tích cực từ người vợ của anh - Rima Edbouche.

Trong khi hình ảnh quen thuộc về các nàng WAG thường gắn với cuộc sống xa hoa và sự chú ý của truyền thông, Rima Edbouche lại hoàn toàn trái ngược. Cô lựa chọn lối sống kín đáo, tránh xa ánh đèn sân khấu dù kết hôn với một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới. Thậm chí Rima còn chưa từng tự đăng ảnh lộ mặt lên MXH, khiến nhiều người gọi cô là “nàng WAG bí ẩn nhất thế giới”.

Rima Edbouche (Ảnh: @edboucherima/ TikTok)

Rima lớn lên tại Paris trong một gia đình có nguồn gốc Morocco. Theo các nguồn tin quốc tế, cô có thể sử dụng thành thạo tới 6 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Arab.

Rima và Dembélé có quá trình yêu đương hoàn toàn kín đáo và kết hôn vào tháng 11/2021. Đến tận tháng 12/2021, một số hình ảnh đám cưới của cặp đôi được đăng tải lên MXH, người hâm mộ mới biết Dembélé đã kết hôn.

Điều đặc biệt là sau khi những hình ảnh lan truyền đến nay, cả Dembélé lẫn Rima đều không chủ động chia sẻ hay xác nhận bất cứ điều gì trên MXH. Thay vào đó mọi khoảnh khắc chung khung hình của cặp đôi đều do truyền thông ghi lại tại các sự kiện công khai.

Ngay cả khi cùng chồng ăn mừng cúp vô địch, Rima cũng đeo khẩu trang (Ảnh: Getty Images)

Khác với hình dung của nhiều người về vợ cầu thủ nổi tiếng, Rima không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Cô theo học ngành mỹ thuật và dành nhiều sự quan tâm cho hội họa, thời trang cũng như các giá trị nghệ thuật.

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Vogue, Rima từng chia sẻ rằng thời trang đối với cô là một hình thức biểu đạt nghệ thuật. Thay vì chạy theo xu hướng, cô thích tạo ra phong cách riêng dựa trên cảm xúc và những điều bản thân yêu thích.

Trên Instagram của Rima, những bức ảnh về hoa, sách, cà phê, thời trang, thiên nhiên và những khoảnh khắc đời thường được ghi lại với gam màu nhẹ nhàng.

Trong các bài đăng, Rima cũng không để lộ rõ gương mặt. Cô thường xuất hiện từ phía sau, trong những góc chụp nghiêng hoặc những khung hình chỉ tập trung vào trang phục, không gian sống và những điều truyền cảm hứng cho mình.

Dẫu vậy Rima Edbouche vẫn là cái tên được giới yêu thời trang đặc biệt quan tâm. Cô thường xuất hiện với bảng màu trung tính như trắng, be, nâu, đen, ưu tiên những thiết kế tối giản, chất liệu cao cấp và phom dáng thanh lịch hơn là các món đồ mang tính phô diễn.

Đặc biệt, Rima có bộ sưu tập túi xách đến từ các thương hiệu xa xỉ như Hermès và Chanel. Những chiếc túi này xuất hiện một cách tự nhiên trong các bức ảnh đời thường, hòa cùng tổng thể trang phục tinh giản. Chính cách sử dụng hàng hiệu này đã giúp Rima trở thành hình mẫu của phong cách quiet luxury - nơi sự sang trọng được thể hiện qua chất lượng, gu thẩm mỹ và thần thái.

Rima dành sự yêu thích đặc biệt với hoa (Ảnh: IGNV)

Những niềm vui trong cuộc sống của Rima đều liên quan sự xa xỉ như túi xách hàng hiệu, mỹ phẩm high-end, quần vợt,... (Ảnh: IGNV)

Chính sự bí ẩn ấy lại trở thành nét cuốn hút riêng, tài khoản của cô thu hút hơn 403.000 người theo dõi.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Vogue, Rima tiết lộ trước mỗi trận đấu của Dembélé, cô thường dành thời gian chuẩn bị cho bản thân và con gái, đồng thời cầu nguyện để giữ sự bình tĩnh trước khi đến sân.

Rima cũng xuất hiện trong những cột mốc đáng nhớ nhất của chồng. Cô thường xuyên có mặt trên khán đài trong các trận đấu của Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp nhưng vẫn giấu diện mạo sau lớp khẩu trang. Sau chức vô địch Champions League lịch sử của PSG mùa giải vừa qua, hình ảnh Dembélé ôm vợ và con gái trên sân đã nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới.

Đó cũng là một trong số ít lần cả gia đình xuất hiện công khai trước truyền thông. Cặp đôi hiện có một con gái sinh năm 2022. Tuy nhiên, giống như chuyện tình cảm của mình, họ vẫn lựa chọn giữ kín hầu hết thông tin liên quan đến con.

Con gái của cặp đôi cũng được giữ kín toàn bộ thông tin (Ảnh: IGNV)

Khi đội tuyển Pháp tiếp tục chinh chiến tại World Cup 2026 và Dembélé trở thành tâm điểm chú ý ở mỗi trận đấu, sự quan tâm dành cho cuộc sống cá nhân của anh chắc chắn sẽ còn tăng lên. Nhưng nếu nhìn vào những năm vừa qua, nhiều khả năng Rima Edbouche vẫn sẽ tiếp tục lựa chọn đứng sau ánh đèn sân khấu, để chồng mình tỏa sáng trên sân cỏ.

Một số hình ảnh khác của Rima Edbouche:

Khi ra sân cổ vũ chồng, Rima khá kín đáo nhưng mỗi lần là một chiếc túi xách hàng hiệu khác nhau, mix tone sur tone với trang phục

Hình ảnh hiếm hoi của Dembélé được Rima cho lên sóng

Gu thời trang của Rima gây ấn tượng với những bộ caftan và túi xách hàng hiệu. Cô đặc biệt yêu thích Hermès và Chanel

Thỉnh thoảng Rima cũng chọn những trang phục sáng màu và đi kèm cũng là những chiếc túi xách phù hợp