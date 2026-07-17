Nữ NSND 42 tuổi tái hôn: Chồng đại gia yêu chiều, ở biệt phủ, làm vườn hoa trái 7000m2 cho vợ dâng lễ

Từ cô gái xứ Nghệ đến NSND ghi dấu ấn với dòng nhạc dân gian

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An - vùng đất nổi tiếng với dân ca ví, giặm. Chính không gian văn hóa đậm bản sắc ấy đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong cô từ thuở nhỏ. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nữ ca sĩ đã bộc lộ năng khiếu ca hát và lựa chọn theo đuổi dòng nhạc dân gian thay vì những thể loại đang thịnh hành.

Bước ngoặt lớn đến với Phạm Phương Thảo vào năm 2003 khi cô giành giải Nhất dòng nhạc dân gian tại cuộc thi Sao Mai. Thành tích này giúp tên tuổi của nữ ca sĩ nhanh chóng được khán giả cả nước biết đến, đồng thời mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

NSND Phạm Phương Thảo

Sở hữu chất giọng khỏe, dày và giàu cảm xúc, Phạm Phương Thảo được đánh giá là một trong những giọng ca có khả năng xử lý tinh tế các làn điệu dân ca Bắc Trung Bộ. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc liên tục thay đổi, cô vẫn kiên trì theo đuổi con đường riêng, giữ gìn những giá trị truyền thống nhưng biết cách làm mới để phù hợp với khán giả hiện đại.

Không chỉ thành công ở vai trò ca sĩ, Phạm Phương Thảo còn khẳng định khả năng sáng tác. Nhiều ca khúc như Gái Nghệ , Mơ duyên , Chàng vinh quy ... mang đậm dấu ấn cá nhân, khai thác vẻ đẹp của quê hương, con người và văn hóa dân gian, được đông đảo khán giả yêu mến.

Phạm Phương Thảo là giọng ca nổi bật của dòng nhạc dân gian

Trong hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ liên tục cho ra mắt các album, liveshow và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Cô cũng thường xuyên góp mặt trong các sự kiện quảng bá văn hóa truyền thống, trở thành gương mặt quen thuộc của dòng nhạc dân gian Việt Nam.

Những đóng góp bền bỉ ấy được ghi nhận khi năm 2023, Phạm Phương Thảo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ, ghi nhận hành trình nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Viên mãn ở tuổi ngoài 40: Ở biệt phủ 10.000m2, được chồng doanh nhân làm khu vườn 7000m2 để vợ dâng lễ

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống riêng của Phạm Phương Thảo cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Trước khi có hạnh phúc hiện tại, nữ nghệ sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Cuộc hôn nhân đầu diễn ra sau khi cô đăng quang Sao Mai 2003 nhưng kết thúc vào năm 2009. Sau đó, cô thêm một lần bước vào hôn nhân, nhưng cũng không thể đồng hành lâu dài.

Sau những đổ vỡ, Phạm Phương Thảo lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho công việc và chăm sóc bản thân. Phải đến tuổi 42, cô mới quyết định mở lòng thêm một lần nữa và tìm được người bạn đời phù hợp.

Phạm Phương Thảo được ông xã doanh nhân hết mực yêu chiều

Đầu năm 2025, nữ nghệ sĩ tổ chức lễ ăn hỏi với doanh nhân Văn Minh trong không khí ấm cúng, có sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Theo chia sẻ của Phạm Phương Thảo, hai người quen nhau qua bạn bè, có thời gian dài tìm hiểu trước khi quyết định gắn bó.

Điều khiến nữ nghệ sĩ trân trọng ở chồng không nằm ở điều kiện kinh tế mà là sự chân thành và thấu hiểu. Dù là doanh nhân sở hữu nhiều bất động sản và khu nghỉ dưỡng, ông xã cô sẵn sàng chuyển về sống trong khu biệt phủ mà Phạm Phương Thảo xây dựng từ trước để thuận tiện chăm sóc gia đình cũng như điện thờ Mẫu - nơi có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần của nữ nghệ sĩ.

Chồng nữ nghệ sĩ làm hẳn khu vườn rộng 7000m2 cho vợ dâng lễ

Một trong những câu chuyện khiến nhiều người xúc động là việc doanh nhân Văn Minh dành riêng khoảng 7000m2 đất để trồng hoa và cây ăn trái để vợ dâng lễ. Phạm Phương Thảo kể rằng ông xã không phải người khéo nói hay thường xuyên thể hiện tình cảm bằng lời. Thay vào đó, anh âm thầm làm mọi việc bằng hành động.

Chính sự lặng lẽ ấy khiến cô cảm thấy mình may mắn khi tìm được người luôn nghĩ cho vợ và chia sẻ những giá trị tinh thần mà cô theo đuổi. Theo Phạm Phương Thảo, đó cũng là một trong những lý do quan trọng để cô lựa chọn anh làm bạn đồng hành trong cuộc sống.

Sau khi kết hôn, hai vợ chồng tiếp tục mở rộng khuôn viên biệt phủ tại ngoại thành Hà Nội. Từ mảnh đất hơn 8000m2 mua năm 2019, nữ nghệ sĩ đầu tư thêm diện tích, nâng tổng khuôn viên lên gần 10.000m2. Không gian được quy hoạch thành quần thể hài hòa với thiên nhiên, gồm điện thờ Mẫu, khu nhà ở, hồ cá, tiểu cảnh, khu nghỉ dưỡng và nhiều vườn cây xanh.

Biệt phủ rộng lớn nơi gia đình Phạm Phương Thảo đang sống

Cặp đôi còn xây thêm căn biệt thự ba tầng theo phong cách Đông Dương với diện tích khoảng 300m2 mỗi sàn. Ngôi nhà có 10 phòng ngủ, trong đó nhiều phòng dành để đón tiếp người thân, bạn bè đến nghỉ ngơi. Trên tầng thượng là khu thư giãn với cây xanh, bàn trà và không gian sinh hoạt ngoài trời.

Dù sở hữu cuộc sống đủ đầy, Phạm Phương Thảo vẫn giữ lối sống giản dị. Ngoài thời gian dành cho gia đình, cô chăm sóc khu vườn, phát triển khu nghỉ dưỡng và thỉnh thoảng tham gia các chương trình nghệ thuật phù hợp. Với nữ NSND, hạnh phúc hiện tại không chỉ đến từ sự thành công trong nghề mà còn từ việc có người bạn đời luôn âm thầm đồng hành, sẻ chia và tôn trọng những giá trị tinh thần của mình.