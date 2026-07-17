Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai nữ nghệ sĩ từ Mỹ về nước làm ngay việc này

| | Lifestyle

Nghệ sĩ Mai Trần đổ bệnh nặng do bị tai biến, phải nằm liệt giường và chăm sóc đặc biệt.

Mới đây, hai nữ nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký (nhóm nghệ sĩ chuyên làm từ thiện cứu giúp các nghệ sĩ nghèo) vừa từ Mỹ về nước đã tới thăm nghệ sĩ Mai Trần hiện đang bệnh nặng, nằm liệt giường.

Hai nữ nghệ sĩ từ Mỹ về nước làm ngay việc này- Ảnh 1.

Phương Dung và Phi Phụng thăm nghệ sĩ Mai Trần

Được biết, cách đây nửa năm, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Mai Trần và biết được hoàn cảnh khó khăn của anh. Mai Trần phải đi làm shipper cho vợ, có những lần bị bom hàng ngồi khóc nức nở giữa đường.

Thời điểm đó, nam nghệ sĩ đã có dấu hiệu lẫn và lúc nhớ lúc quên, nhưng vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Tới hiện tại, anh đổ bệnh nặng do bị tai biến, phải nằm liệt giường và chăm sóc đặc biệt.

Cách đây vài tuần, NSND Phượng Loan cũng tới thăm nghệ sĩ Mai Trần và hỗ trợ anh 10 triệu đồng. Dù sức khỏe rất yếu nhưng nghệ sĩ Mai Trần vẫn nhớ được Phi Phụng và Phương Dung.

Vợ nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ, hoàn cảnh của hai vợ chồng hiện đang rất khó khăn, không có nhà ở, phải đi thuê nhà để vừa ở vừa buôn bán.

Hai nữ nghệ sĩ từ Mỹ về nước làm ngay việc này- Ảnh 2.

Vợ nam nghệ sĩ nói: "Anh ấy vẫn ăn uống được nhưng không đi lại được, phải thay tã thường xuyên và không còn biết gì nữa. Lúc ăn thì tôi phải đỡ anh ấy ngồi dậy. Tay anh ấy mất cảm giác, nhéo thì biết đau, nhưng sờ thì không biết gì, cũng không đưa lên được.

Bác sĩ nói bây giờ cứ phải cho anh ấy tập vật lý trị liệu dần dần, nhưng chân tay anh ấy bây giờ không cử động, di chuyển được. Anh ấy bị tai biến. Hôm đó anh ấy ngồi ăn cơm xong thì bị tai biến, nên tôi đưa lên bệnh viện Gia Định luôn nhưng không kịp, nằm trên viện 9 ngày liền. Tôi bây giờ vẫn bán hàng online để kiếm tiền sống, bán lai rai được đồng ra đồng vào".

Phương Dung và Phi Phụng thấy vậy liền hỗ trợ nghệ sĩ Mai Trần một khoản tiền. Được biết, từ lúc ở Mỹ hai nữ nghệ sĩ đã lên sẵn kế hoạch về nước sẽ phải tới thăm nghệ sĩ Mai Trần đầu tiên. Hai nữ nghệ sĩ cũng kêu gọi khán giả mua hàng ủng hộ vợ nghệ sĩ Mai Trần để có tiền cứu chữa cho anh.

Nữ nghệ sĩ Việt ly hôn chồng sau 24 năm chung sống: U70 vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, sống chill trong biệt thự trắng ngập tràn cây hoa

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện

Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện Nổi bật

Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cập nhật về hôn nhân gây chú ý

Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cập nhật về hôn nhân gây chú ý Nổi bật

Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Hiếm khi kể về chồng, tuổi 52 được ngưỡng mộ không phải ở nhan sắc

Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Hiếm khi kể về chồng, tuổi 52 được ngưỡng mộ không phải ở nhan sắc

20:48 , 17/07/2026
Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

20:33 , 17/07/2026
Floodlighting là gì? Vì sao bị đánh giá là độc hại trong buổi hẹn đầu?

Floodlighting là gì? Vì sao bị đánh giá là độc hại trong buổi hẹn đầu?

20:25 , 17/07/2026
Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới

Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới

20:19 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên