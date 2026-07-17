Hai nữ nghệ sĩ từ Mỹ về nước làm ngay việc này

Mới đây, hai nữ nghệ sĩ nhóm Ngũ Long Du Ký (nhóm nghệ sĩ chuyên làm từ thiện cứu giúp các nghệ sĩ nghèo) vừa từ Mỹ về nước đã tới thăm nghệ sĩ Mai Trần hiện đang bệnh nặng, nằm liệt giường.

Phương Dung và Phi Phụng thăm nghệ sĩ Mai Trần

Được biết, cách đây nửa năm, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ Mai Trần và biết được hoàn cảnh khó khăn của anh. Mai Trần phải đi làm shipper cho vợ, có những lần bị bom hàng ngồi khóc nức nở giữa đường.

Thời điểm đó, nam nghệ sĩ đã có dấu hiệu lẫn và lúc nhớ lúc quên, nhưng vẫn khỏe mạnh, đi lại bình thường. Tới hiện tại, anh đổ bệnh nặng do bị tai biến, phải nằm liệt giường và chăm sóc đặc biệt.

Cách đây vài tuần, NSND Phượng Loan cũng tới thăm nghệ sĩ Mai Trần và hỗ trợ anh 10 triệu đồng. Dù sức khỏe rất yếu nhưng nghệ sĩ Mai Trần vẫn nhớ được Phi Phụng và Phương Dung.

Vợ nghệ sĩ Mai Trần chia sẻ, hoàn cảnh của hai vợ chồng hiện đang rất khó khăn, không có nhà ở, phải đi thuê nhà để vừa ở vừa buôn bán.

Vợ nam nghệ sĩ nói: "Anh ấy vẫn ăn uống được nhưng không đi lại được, phải thay tã thường xuyên và không còn biết gì nữa. Lúc ăn thì tôi phải đỡ anh ấy ngồi dậy. Tay anh ấy mất cảm giác, nhéo thì biết đau, nhưng sờ thì không biết gì, cũng không đưa lên được.

Bác sĩ nói bây giờ cứ phải cho anh ấy tập vật lý trị liệu dần dần, nhưng chân tay anh ấy bây giờ không cử động, di chuyển được. Anh ấy bị tai biến. Hôm đó anh ấy ngồi ăn cơm xong thì bị tai biến, nên tôi đưa lên bệnh viện Gia Định luôn nhưng không kịp, nằm trên viện 9 ngày liền. Tôi bây giờ vẫn bán hàng online để kiếm tiền sống, bán lai rai được đồng ra đồng vào".

Phương Dung và Phi Phụng thấy vậy liền hỗ trợ nghệ sĩ Mai Trần một khoản tiền. Được biết, từ lúc ở Mỹ hai nữ nghệ sĩ đã lên sẵn kế hoạch về nước sẽ phải tới thăm nghệ sĩ Mai Trần đầu tiên. Hai nữ nghệ sĩ cũng kêu gọi khán giả mua hàng ủng hộ vợ nghệ sĩ Mai Trần để có tiền cứu chữa cho anh.