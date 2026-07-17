Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Hiếm khi kể về chồng, tuổi 52 được ngưỡng mộ không phải ở nhan sắc

Việc Paris Tiên xuất hiện trong danh sách đề cử 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler khiến không ít người bất ngờ. Không phải diễn viên, ca sĩ hay người mẫu chuyên nghiệp, cô lại là một trong số ít gương mặt Việt Nam được cộng đồng quốc tế chú ý nhờ nhan sắc trẻ trung cùng phong thái sang trọng ở tuổi ngoài 50.

Thế nhưng, nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài, có lẽ vẫn chưa đủ để lý giải sức hút của Paris Tiên. Điều khiến nhiều người yêu mến cô nằm ở cách sống: kín tiếng trong hôn nhân, dành sự ưu tiên cho gia đình, luôn chăm sóc bản thân nhưng không đánh mất sự độc lập của một người phụ nữ hiện đại.

Từ cựu tiếp viên hàng không đến biểu tượng phong cách của nhiều phụ nữ trung niên

Paris Tiên sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Trước khi được biết đến trên mạng xã hội, cô từng là tiếp viên hàng không. Sau khi lập gia đình, cô chuyển sang Australia sinh sống và phát triển công việc kinh doanh riêng.

Nhiều năm qua, Paris Tiên được xem là một trong những fashionista đời đầu của Việt Nam. Không chạy theo xu hướng quá trẻ trung hay phô trương hàng hiệu, cô xây dựng hình ảnh thanh lịch với phong cách tối giản nhưng tinh tế. Bên cạnh gu thời trang, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngoại hình gần như không thay đổi dù đã bước sang tuổi 52.

Paris Tiên thường chia sẻ về việc duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao, chăm sóc làn da và giữ tinh thần tích cực. Chính sự kỷ luật trong nhiều năm giúp cô giữ được vóc dáng săn chắc và thần thái rạng rỡ, thay vì chỉ dựa vào các phương pháp làm đẹp.

Có lẽ cũng vì vậy mà khi được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, nhiều người cho rằng đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho nhan sắc mà còn cho phong thái và khí chất của một người phụ nữ biết gìn giữ chính mình.

Cuộc hôn nhân kín tiếng, hiếm khi nhắc đến chồng

Khác với nhiều người nổi tiếng thường chia sẻ cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội, Paris Tiên gần như không công khai chồng.

Dù thường xuyên xuất hiện với những chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn hay cuộc sống sung túc tại Australia, cô chưa bao giờ lấy hôn nhân làm chủ đề để thu hút sự chú ý. Danh tính, công việc hay gia thế của ông xã cũng được cô giữ kín trong nhiều năm.

Trên trang cá nhân, rất hiếm khi xuất hiện hình ảnh hai vợ chồng. Paris Tiên cũng chưa từng chia sẻ những câu chuyện ngôn tình hay phát ngôn về "bí quyết giữ chồng". Sự kín đáo ấy khiến nhiều người nhận xét cô biết cách bảo vệ đời sống riêng thay vì biến gia đình thành nội dung trên mạng xã hội.

Điều thú vị là càng ít nói về hôn nhân, công chúng lại càng cảm nhận được sự bình yên trong cuộc sống của cô.

Người phụ nữ dành nhiều nhất cho vai trò làm mẹ

Nếu hôn nhân là khoảng lặng, thì các con lại là điều Paris Tiên thường xuyên nhắc đến.

Trang cá nhân của cô xuất hiện nhiều hình ảnh những chuyến du lịch cùng con, những bữa ăn gia đình hay khoảnh khắc đời thường giản dị. Thay vì khoe cuộc sống giàu có, Paris Tiên chọn kể về niềm vui khi chứng kiến các con trưởng thành.

Một trong những bài viết nhận được nhiều sự đồng cảm nhất cũng là bài đăng được cô ghim lên đầu trang cá nhân từ năm 2024.

Nhìn lại những bức ảnh từ thời thơ ấu đến khi trở thành mẹ, Paris Tiên viết:

"Ngồi rảnh mang ảnh cũ ra ngắm lại từ năm 1985 khi mình còn nhỏ đôi mắt tròn xoe ngơ ngác bế em thương em, đến năm 2006 mình được bế cô con gái thứ 2 tiếp nối cho chuỗi ngày bận rộn làm mẹ của 2 đứa con nhỏ. Bây giờ gần 20 năm mình được nâng ly chúc mừng ngày tự do tung tăng tận hưởng thảnh thơi, trông mình thiệt là hoành tráng nhỉ.

Ai rồi cũng sẽ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ để được sống cho riêng mình nên cứ cố gắng tận hưởng mọi vui buồn và cố gắng vượt qua mọi khó khăn mà cuộc sống mang lại để đến được bến bờ bình yên nhé".

Không nói về sự hy sinh bằng những lời lẽ nặng nề, Paris Tiên chỉ nhẹ nhàng nhìn lại hành trình của mình. Từ cô bé bế em, đến người mẹ bế con rồi khi con trưởng thành, cô mới có nhiều thời gian hơn để sống cho bản thân.

Quan điểm ấy nhận được sự đồng cảm của nhiều phụ nữ trung niên bởi nó phản ánh một thực tế rất đời thường: mỗi giai đoạn đều có trách nhiệm riêng và rồi ai cũng xứng đáng có khoảng thời gian dành cho chính mình sau khi đã hoàn thành thiên chức làm mẹ.

Vẻ đẹp lớn nhất là biết yêu bản thân sau khi đã yêu gia đình đủ nhiều

Ở tuổi ngoài 50, Paris Tiên vẫn yêu thích thời trang, du lịch, khám phá những vùng đất mới và không ngần ngại đầu tư cho bản thân. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu mến cô không nằm ở những món đồ hiệu hay trang sức đắt tiền.

Con trai và con gái Paris Tiên thừa hưởng nét đẹp hoàn hảo từ bố mẹ





Qua cách chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy Paris Tiên luôn giữ sự cân bằng giữa các vai trò: một người phụ nữ độc lập trong công việc, một người mẹ đồng hành cùng các con và một người vợ đủ tinh tế để giữ hạnh phúc gia đình ở khoảng riêng tư.

Có lẽ đó cũng là lý do cô hiếm khi kể về chồng nhưng lại thường xuyên kể về hành trình làm mẹ, về sự trưởng thành của các con và những suy ngẫm sau nhiều năm đi qua đủ vui buồn của cuộc sống.

Với Paris Tiên, vẻ đẹp không chỉ nằm ở gương mặt trẻ hơn tuổi hay vóc dáng được gìn giữ suốt nhiều năm. Điều khiến cô trở thành biểu tượng của "vẻ đẹp không tuổi" chính là khí chất của một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân nhưng không quên gia đình, biết tận hưởng cuộc sống nhưng không đánh mất sự điềm tĩnh sau những năm tháng làm vợ, làm mẹ.

Có lẽ, đó cũng là kiểu vẻ đẹp bền vững nhất: không đến từ tuổi tác, mà đến từ cách một người phụ nữ lựa chọn sống qua từng giai đoạn của cuộc đời.