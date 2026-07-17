Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Ban Nha, Argentina tranh phần thưởng vô địch World Cup chưa từng có

| | Lifestyle

Ngoài cúp vàng, huy chương và tiền thưởng, đội vô địch World Cup 2026 sẽ lần đầu được FIFA trao nhẫn vô địch giới hạn, lấy cảm hứng từ đặc trưng của thể thao Mỹ.

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), nhà vô địch World Cup 2026 sẽ được trao thêm một phần thưởng đặc biệt. Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, tấm huy chương vàng truyền thống và khoản thưởng 50 triệu USD, đội tuyển đăng quang còn được nhận những chiếc nhẫn vô địch được thiết kế riêng mang đặc trưng của Mỹ.

Chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập giới hạn gồm 2.026 chiếc, mỗi chiếc đều được đánh số thứ tự để kỷ niệm kỳ World Cup 2026. Trong đó, 30 chiếc sẽ được trao cho đội tuyển vô địch, còn 1.996 chiếc còn lại được FIFA phát hành dưới dạng sản phẩm chính thức, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sở hữu một phần dấu ấn của World Cup 2026.

Một mặt của chiếc nhẫn nổi bật với hình chiếc cúp World Cup, trong khi mặt còn lại sẽ được thiết kế riêng để thể hiện bản sắc của đội tuyển đăng quang. Mỗi chiếc nhẫn đều được chế tác theo đúng kích cỡ của từng người nhận và đi kèm giấy chứng nhận xác thực.

Ngay sau trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch sẽ được trao những chiếc nhẫn tượng trưng để ghi dấu khoảnh khắc đăng quang. Sau đó, toàn bộ 30 chiếc dành cho nhà vô địch sẽ được thiết kế riêng theo từng người và trao vào một dịp khác, bảo đảm vừa vặn và trở thành kỷ vật gắn liền với chiến tích lịch sử.

Ý tưởng trao nhẫn vô địch từ lâu đã trở thành một đặc trưng tại các giải thể thao nhà nghề hàng đầu của Mỹ như Super Bowl (NFL), NBA, World Series (MLB) hay Stanley Cup (NHL). Với World Cup 2026, FIFA muốn đưa truyền thống này vào bóng đá, biến chiếc nhẫn thành biểu tượng mới để tôn vinh đội tuyển vô địch.

Trận chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina . Trận đấu diễn ra lúc 15h ngày 19/7 theo giờ địa phương, tức 2h ngày 20/7 theo giờ Việt Nam trên sân vận động MetLife ở East Rutherford (bang New Jersey, Mỹ).

Theo Khánh Ly/ VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện

Chiếc cúp chưa có chủ nhưng “kẻ thắng lợi lớn nhất World Cup 2026” gần như đã lộ diện Nổi bật

Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cập nhật về hôn nhân gây chú ý

Con dâu tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cập nhật về hôn nhân gây chú ý Nổi bật

Hai nữ nghệ sĩ từ Mỹ về nước làm ngay việc này

Hai nữ nghệ sĩ từ Mỹ về nước làm ngay việc này

21:00 , 17/07/2026
Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Hiếm khi kể về chồng, tuổi 52 được ngưỡng mộ không phải ở nhan sắc

Người phụ nữ Việt được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Hiếm khi kể về chồng, tuổi 52 được ngưỡng mộ không phải ở nhan sắc

20:48 , 17/07/2026
Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

20:33 , 17/07/2026
Floodlighting là gì? Vì sao bị đánh giá là độc hại trong buổi hẹn đầu?

Floodlighting là gì? Vì sao bị đánh giá là độc hại trong buổi hẹn đầu?

20:25 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên