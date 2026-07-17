Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Harper Beckham làm lu mờ hai anh trai ở World Cup

| | Lifestyle

Suốt 3 buổi xem bóng, Harper thể hiện rõ gu thời trang, làm lu mờ hai anh trai với những bộ denim mang cảm hứng Y2K, áo khoác tuyển Tây Ban Nha đến phong cách tối giản với áo quây đen và jeans. Truyền thông Anh nhận định cô bé 15 tuổi từng bước xây dựng thương hiệu riêng, tận dụng tốt đòn bẩy danh tiếng gia đình quyền lực nhà Beck.

Sau ba trận liên tiếp xuất hiện trên khán đài VIP tại World Cup 2026, Harper Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm. Bên cạnh David và Victoria Beckham và hai anh trai, cô bé 15 tuổi gây chú ý với phong cách đa dạng, đúng như nhiều tờ báo Anh nhận xét Harper đang xây dựng dấu ấn thời trang riêng.

Ở trận bán kết Anh gặp Argentina ngày 15/7, Harper diện cả cây oversized denim mang hơi hướng Y2K. Phong cách gợi nhớ hình ảnh Victoria Beckham thời còn là thành viên Spice Girls, nhưng được Harper tiết chế bằng cách phối đồ đơn giản.

Khoảnh khắc hiếm hoi Harper thể hiện sự trầm trồ trước diễn biến trên sân, bàn luận cùng anh trai Romeo.

Ở tuổi 15, Harper Beckham được truyền thông Anh đánh giá ngày càng biết ghi dấu ấn. Cô giữ phong độ thời trang ổn định, tạo hứng thú cho khán giả mỗi lần xuất hiện cùng gia đình quyền lực.

Ở trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha ngày 14/7, Harper diện áo thể thao đỏ thể hiện sự ủng hộ với đội tuyển Tây Ban Nha.

Harper lựa chọn chiếc áo khoác mang màu sắc đội tuyển Tây Ban Nha, kết hợp cùng trang phục tối giản. Hai anh trai Cruz (áo trắng, trái) và Romeo (áo đen) mặc phong cách tối giản khi xuất hiện trên khán đài VIP.

Khoảnh khắc anh em nhà Beckham chăm chú theo dõi những phút quyết định của trận đấu.

Phóng viên bắt cận nhiều khoảnh khắc Romeo chủ động bình luận trận đấu. Daily Mail đánh giá Harper thân thiết nhất với Romeo trong số ba anh trai.

Chiếc áo khoác thể thao màu đỏ giúp Harper nổi bật giữa dàn khách mời xem trận tứ kết Pháp - Tây Ban Nha, thậm chí làm lu mờ anh trai Romeo, Cruz. Phong cách sporty-chic, kết hợp giữa trang phục thể thao và những món đồ cơ bản giúp cô trở về đúng tuổi 15.

Ở trận tứ kết giữa Anh và Na Uy, Harper xuất hiện với diện mạo trẻ trung và phóng khoáng hơn với áo quây đen, quần jeans và khoác hờ hoodie mang màu cờ Anh. Con gái út nhà Beck không bị lu mờ khi xuất hiện cùng Beckham lịch lãm với suit xanh, trong khi bà Beck mặc satin sang trọng.

Daily Mail nhận xét sự điềm tĩnh của Harper gợi nhớ Victoria Beckham thời trẻ, từ biểu cảm khuôn mặt đến cách tạo dáng trước ống kính.

David Beckham và Romeo hòa mình vào diễn biến trận tứ kết Anh gặp Na Uy ngày 11/7, trong khi Harper giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc.

Khoảnh khắc hiếm hoi Harper cười, hào hứng trò chuyện với Romeo Beckham sau tình huống đáng chú ý trên sân. Biểu cảm "không nhận ra Harper" nhanh chóng được các nhiếp ảnh gia ghi lại.

Suốt 3 buổi xem bóng liên tục, Harper thể hiện rõ gu thời trang đa dạng, từ những bộ denim mang cảm hứng Y2K, áo khoác tuyển Tây Ban Nha đến phong cách tối giản với áo quây đen và jeans. Truyền thông Anh nhận định cô bé 15 tuổi từng bước xây dựng thương hiệu riêng, tận dụng tốt đòn bẩy danh tiếng gia đình quyền lực nhà Beck.

Theo Trạch Dương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng Nổi bật

Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới

Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới Nổi bật

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân

23:01 , 17/07/2026
Mỹ nhân cao 1m76 làm vợ tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng TP.HCM: Rời showbiz sau lần kết hôn thứ 2, tuổi 36 sống ra sao?

Mỹ nhân cao 1m76 làm vợ tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng TP.HCM: Rời showbiz sau lần kết hôn thứ 2, tuổi 36 sống ra sao?

22:50 , 17/07/2026
Nữ diễn viên Việt nóng bỏng là mẹ đơn thân cưới lần 3, chồng mới là đại gia châu Âu hơn 17 tuổi

Nữ diễn viên Việt nóng bỏng là mẹ đơn thân cưới lần 3, chồng mới là đại gia châu Âu hơn 17 tuổi

22:36 , 17/07/2026
Người cũ của Sơn Tùng M-TP mở nhà hàng, tập hợp "kỳ quan nhan sắc" của Vbiz vào bộ ảnh nghệ như tạp chí thời trang

Người cũ của Sơn Tùng M-TP mở nhà hàng, tập hợp "kỳ quan nhan sắc" của Vbiz vào bộ ảnh nghệ như tạp chí thời trang

22:25 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên