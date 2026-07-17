Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân

| | Lifestyle

Đôi giày bệt trứ danh của Chanel đang tạo nên cơn sốt mới, từ cửa hàng chính hãng đến thị trường second-hand.

Nếu vài năm trước, nhắc đến món đồ thể hiện đẳng cấp chơi thời trang người ta sẽ nghĩ ngay đến túi Hermès Birkin hay Kelly, thế nhưng ở năm 2026 vị trí đó đang xuất hiện một ứng viên bất ngờ hơn nhiều: đôi Chanel Ballet Flats. Từ New York đến Paris, từ giới sáng tạo đến các fashion influencer, những đôi giày bệt với chiếc nơ nhỏ và logo hai chữ C đang được săn lùng theo cách chẳng khác gì một chiếc túi hiếm.

Điều thú vị là Chanel Ballet Flats không còn được xem như một đôi giày của những quý cô Paris điệu đà, xúng xính. Chúng đang trở thành món phụ kiện giúp những bộ đồ rộng thùng thình, quần cargo hay short thể thao bỗng có thêm chút sang trọng và nữ tính.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 1.

"Giày công sở" thành món đồ must-have của hội mặc đẹp

Chanel ra mắt đôi slingback hai tông màu beige - đen từ 70 năm trước - năm 1957 - dưới thời Coco Chanel. Đến năm 1985, Karl Lagerfeld biến thiết kế này thành ballet flats và nhanh chóng đưa nó vào hàng kinh điển của nhà mốt Pháp.

Trong nhiều thập kỷ, đôi giày gắn liền với hình ảnh phụ nữ thanh lịch: váy tweed, blazer, công sở và những buổi trà chiều kiểu Paris. Nhưng thế hệ fashion girl hiện nay lại mặc nó theo cách hoàn toàn khác.

Họ phối Chanel Ballet Flats với quần jeans ống rộng, váy phồng, quần cargo hay thậm chí quần bóng rổ. Sự đối lập giữa đôi giày "rất Chanel" và những món đồ mang hơi hướng đường phố đã tạo nên sức hút mới.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 2.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 3.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 4.

Paloma Elsesser và công thức luxury + street

Nhiều người xem người mẫu Paloma Elsesser là nhân vật giúp Chanel Ballet Flats bùng nổ trở lại từ giữa những năm 2010. Cô thường xuất hiện với quần bóng rổ hoặc đồ workwear nhưng lại đi cùng một đôi Chanel bệt màu nổi.

Paloma từng chia sẻ rằng cô xem đôi giày này như "cánh cửa bước vào thế giới xa xỉ". Khi chưa đủ khả năng mua những chiếc túi hàng nghìn đô và cũng không dễ mặc được nhiều thiết kế cao cấp, một đôi Chanel Ballet Flats khoảng 650 USD (tương đương 17 triệu đồng) khi đó trở thành lựa chọn hợp lý hơn.

Đó cũng là lúc công thức luxury + street bắt đầu được yêu thích: thêm một món đồ sang trọng vào những bộ trang phục vốn rất đời thường.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 5.
Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 6.

Màu beige không còn là lựa chọn số một

Giới mộ điệu hiện nay thậm chí không còn quá hào hứng với phiên bản beige - đen cổ điển. Thứ họ săn lùng là những đôi freaky Chanel flats - cách gọi vui cho các phiên bản màu sắc và chất liệu lạ mắt.

Hồng rực, đỏ kẹo, xanh da trời, denim, da rắn hay lông ngựa đang được săn tìm nhiều hơn cả mẫu truyền thống. Những đôi giày từng bị xem là khó bán ở sân bay duty-free hoặc các cửa hàng outlet giờ lại trở thành hàng hiếm.

Nhiều fashion girl cho biết họ tìm được những đôi Chanel độc nhất ở Nice, Dubai hay sân bay Heathrow của London - nơi khách du lịch thường bỏ qua các màu sắc quá nổi.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 7.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 8.

Càng cũ càng đắt

Sự thay đổi lớn nhất nằm ở thị trường second-hand. Dưới thời Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy, Chanel liên tục tung ra các phiên bản mới với giá retail hơn 1.450 USD (hơn 38 triệu đồng).

Hệ quả là giá resale của Chanel Ballet Flats lại tăng mạnh. Một đôi Ballet Flats chất lông ngựa size 39.5 từng được bán trên eBay với mức giá khủng gần 3.000 USD (79 triệu đồng). Trên Grailed, những đôi đã cũ đến mức đế mòn và trầy xước nặng vẫn được rao quanh 449 USD (gần 12 triệu đồng).

Điều này khá bất thường vì giày dép thường mất giá nhanh hơn túi xách. Nhưng Chanel Ballet Flats dường như đang đi trên con đường mà Birkin từng đi qua rằng, càng hiếm, càng khó mua, giá càng leo thang.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 9.

Vì sao chúng được gọi là Birkin của bàn chân?

Với nhiều phụ nữ, mỗi đôi Chanel Ballet Flats đều gắn với một kỷ niệm riêng - giống cách người ta nhớ về chiếc túi hiệu đầu tiên trong đời.

Chanel chưa bao giờ quảng bá đây là món đồ mua để đầu tư. Tuy nhiên, việc giá retail liên tục tăng, nguồn cung các màu đặc biệt ngày càng ít và thị trường resale vẫn sôi động đã khiến đôi giày này mang một vị thế rất khác.

Trong thế giới thời trang hiện tại, Chanel Ballet Flats không còn chỉ là giày bệt. Chúng đã trở thành một biểu tượng nhận diện, khi mà chỉ cần nhìn thấy chiếc nơ nhỏ ở mũi giày, người ta biết ngay chủ nhân đang bước vào cuộc chơi của những tín đồ thời trang thực thụ.

Giống như Birkin, hành trình săn được một đôi Chanel Ballet Flats đúng ý, giờ đây cũng đã trở thành một thú vui riêng của giới mê thời trang.

Giày của nhà giàu nhưng ai cũng săn lùng: Chanel Ballet Flats trở thành Birkin của mọi bàn chân- Ảnh 10.

Nguồn: The New York Times

Theo Chhrist

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng

Diễn biến mới nhất của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai sau khi hoãn phát sóng Nổi bật

Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới

Một doanh nghiệp Việt và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc mở rộng hợp tác chiến lược, đón đầu xu hướng du lịch mới Nổi bật

Mỹ nhân cao 1m76 làm vợ tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng TP.HCM: Rời showbiz sau lần kết hôn thứ 2, tuổi 36 sống ra sao?

Mỹ nhân cao 1m76 làm vợ tiến sĩ, bác sĩ nổi tiếng TP.HCM: Rời showbiz sau lần kết hôn thứ 2, tuổi 36 sống ra sao?

22:50 , 17/07/2026
Nữ diễn viên Việt nóng bỏng là mẹ đơn thân cưới lần 3, chồng mới là đại gia châu Âu hơn 17 tuổi

Nữ diễn viên Việt nóng bỏng là mẹ đơn thân cưới lần 3, chồng mới là đại gia châu Âu hơn 17 tuổi

22:36 , 17/07/2026
Người cũ của Sơn Tùng M-TP mở nhà hàng, tập hợp "kỳ quan nhan sắc" của Vbiz vào bộ ảnh nghệ như tạp chí thời trang

Người cũ của Sơn Tùng M-TP mở nhà hàng, tập hợp "kỳ quan nhan sắc" của Vbiz vào bộ ảnh nghệ như tạp chí thời trang

22:25 , 17/07/2026
Mỹ nhân quê An Giang có quá khứ khổ hết đường nói, nay sống trong biệt thự, được chồng cho chục tỷ tiêu vặt

Mỹ nhân quê An Giang có quá khứ khổ hết đường nói, nay sống trong biệt thự, được chồng cho chục tỷ tiêu vặt

22:02 , 17/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên