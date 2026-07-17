Người cũ của Sơn Tùng M-TP mở nhà hàng, tập hợp "kỳ quan nhan sắc" của Vbiz vào bộ ảnh nghệ như tạp chí thời trang

Sau nhiều dấu ấn nghệ thuật đậm nét ở những năm đầu tuổi 20, bước sang năm 2026, Giám đốc sáng tạo Ben Phạm bất ngờ rẽ hướng sang một sân chơi hoàn toàn mới: Kinh doanh ẩm thực. Dự án cá nhân mang tên Fluid Saigon - một nhà hàng Fusion tọa lạc tại trung tâm TP.HCM vừa được đi vào hoạt động cách đây không lâu.

Quyết định lấn sân sang mảng ẩm thực lần này theo Ben Phạm là cách anh hiện thực hóa niềm đam mê nấu nướng và sở thích chăm sóc bạn bè bằng những món ăn ngon trong một không gian mà mình được "quậy" đúng sở thích.

Giám đốc sáng tạo Ben Phạm

Không hổ danh là một bộ óc sáng tạo nhạy bén, anh chàng mới đây đã khiến dân tình trầm trồ khi thả xích một chiến dịch hình ảnh đậm chất Conceptual Photo vô cùng mãn nhãn.

Trong vai trò Creative Director, Ben Phạm bắt tay cùng nhiếp ảnh gia Milor Trần và các cộng sự, thực hiện bộ ảnh Fluid birthweek 2026. Dự án quy tụ 17 khách mời, nổi bật với 10 nghệ sĩ và người mẫu của Vbiz như: diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trần Ngọc Vàng, Võ Điền Gia Huy, ca sĩ Grey D, Phương Mỹ Chi, Marzuz, siêu mẫu Tuyết Lan, Jin Ji, Kitty Mymy.

Kaity Nguyễn

Võ Điền Gia Huy

Trần Ngọc Vàng

Phương Mỹ Chi

Grey D

Thái Hoà

Điều thú vị còn nằm ở cách Ben Phạm xây dựng dàn cast cho bộ ảnh. 10 gương mặt nghệ sĩ xuất hiện không chỉ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà còn đại diện cho những "hệ nhan sắc" riêng của Vbiz.

Có vẻ từng trải, điện ảnh của Thái Hòa; thần thái high fashion của siêu mẫu Tuyết Lan; nét đẹp ngọc nữ của Kaity Nguyễn; cá tính mạnh từ Grey D, Phương Mỹ Chi và Marzuz. Bên cạnh đó là bộ đôi mỹ nam Võ Điền Gia Huy - Trần Ngọc Vàng, hai gương mặt đang phủ sóng mạnh mẽ ở cả điện ảnh lẫn thời trang, góp thêm mảnh ghép nam tính cho bức tranh thị giác đa dạng của Fluid birthweek 2026.

Dưới góc nhìn đa chiều của ekip, mỗi nhân vật mang đến một cách diễn giải khác nhau cho ý tưởng chủ đạo: Con gà và Quả trứng - tượng trưng cho một khởi đầu nguyên bản. Tất cả cùng tạo nên những khung hình duy mỹ đậm màu sắc editorial, vượt ra khỏi kỳ vọng của một sản phẩm quảng bá thương mại thuần tuý.

Marzuz

Tuyết Lan - Jin Ji

Kitty Mymy

Sinh năm 1998, Ben Phạm (Phạm Bá Trường Quang) là một trong những Giám đốc Sáng tạo trẻ để lại dấu ấn thị giác rõ nét hàng đầu Vpop. Phong cách của Ben Phạm được nhận diện bởi tinh thần cinematic pha trộn giữa thời trang, nghệ thuật sắp đặt và ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh. Mỗi dự án đều được anh xây dựng như một "vũ trụ" thị giác hoàn chỉnh, nơi màu sắc, chất liệu và cảm xúc song hành cùng âm nhạc để tạo nên những khung hình mang giá trị độc lập như một editorial thời trang.

Năm 2020, Ben Phạm trở thành Giám đốc Nghệ thuật của M-TP Entertainment khi mới 22 tuổi. Anh là người đứng sau phần hình ảnh của loạt dự án quan trọng trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP như: Có Chắc Yêu Là Đây, Muộn Rồi Mà Sao Còn, Chúng Ta Của Hiện Tại và There's No One At All - dự án cuối cùng trước khi rời công ty năm 2022.

Sau dấu ấn tại M-TP Entertainment, Ben Phạm tiếp tục trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ tìm đến mỗi khi cần định hình một chương mới trong hình ảnh, có thể kể đến như: Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Chi Pu, Văn Mai Hương, Kay Trần...

Gần đây nhất, Ben Phạm là người đứng sau phần hình ảnh của hoá ra... - sản phẩm mở màn cho dự án album và live concert Ánh Sáng • Màn Đêm của Grey D. Không chỉ đơn thuần thực hiện một MV, Ben Phạm cùng ê-kíp xây dựng một thế giới thị giác cho màn tái xuất sau gần hai năm im ắng của hoàng tử nhạc số, trở thành một trong những dự án tái định hình hình ảnh nghệ sĩ được đánh giá cao nhất Vpop thời gian qua.

Ảnh: IGNV, @fluidsaigon