Thuyết âm mưu bủa vây Messi

Ít ngày trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha, Lionel Messi vẫn bị bủa vây bởi hàng loạt thuyết âm mưu. Những cáo buộc FIFA thiên vị Argentin a cùng các tranh cãi liên quan đến trọng tài đang khiến hình ảnh của đội trưởng tuyển Nam Mỹ bị bóp méo, biến anh thành một "tội đồ" trong mắt những kẻ hoài nghi.

Khi Argentina đánh bại tuyển Anh để giành quyền vào chung kết World Cup 2026, một làn sóng tranh luận dữ dội đã bùng lên. Hàng loạt tin đồn xoay quanh việc FIFA đang "dọn đường" để Messi tiến gần hơn đến chức vô địch...

Hả hê bàn tán Messi "mua phạt đền", là con cưng của FIFA

Theo Forbes , hàng loạt tài khoản anti Messi đang đặt ra nhiều thuyết âm mưu, thậm chí dùng AI tạo nội dung đội trưởng Argentina có mối quan hệ đặc biệt với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

Một số bức ảnh xây dựng hình tượng Messi là đứa con cưng của FIFA, nhằm ám chỉ cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang tìm cách giúp siêu sao người Argentina khép lại sự nghiệp World Cup bằng "cú đúp" cúp vàng thế giới.

Một bài đăng trên X thu hút hơn một triệu lượt xem và 90.000 lượt thích, cáo buộc Infantino - cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ thành công tất cả đối thủ cạnh tranh của Messi. Một bài đăng trên TikTok nhận được hơn 2 triệu lượt thích, cáo buộc Messi đã đề nghị chi hàng triệu USD để gia tăng cơ hội đá phạt đền ở World Cup.

Ngoài ra, có thêm hằng hà sa số bài đăng cho rằng đội bóng Nam Mỹ được hưởng lợi từ lịch thi đấu hoặc các quyết định của trọng tài, dù những lập luận này chủ yếu dựa trên suy diễn thay vì chứng cứ cụ thể.

Nguồn cơn khiến các thuyết âm mưu bùng nổ xuất phát từ trận đấu giữa Argentina và Ai Cập. Ở vòng 16 đội, Argentina giành chiến thắng 3-2 sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Tuy nhiên, phía Ai Cập cho rằng đội bóng của họ phải nhận một số quyết định bất lợi từ tổ trọng tài.

Huấn luyện viên Hossam Hassan công khai bày tỏ sự thất vọng sau trận đấu. Ông cho rằng đây là trận đấu "không công bằng" và khẳng định các học trò của mình đã phải chịu những bất lợi từ công tác điều hành.

Theo HLV người Ai Cập, một bàn thắng của đội nhà không được công nhận sau khi trọng tài xác định có lỗi trước đó, trong khi tình huống va chạm khác mà Ai Cập cho rằng đáng được xem xét kỹ hơn lại không dẫn đến quyết định có lợi cho họ.

Những phát biểu này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành cơ sở để nhiều tài khoản tiếp tục đưa ra giả thuyết rằng FIFA muốn giữ Argentina ở lại giải đấu.

Không lâu sau đó, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập cũng lên tiếng cho biết họ không thể bỏ qua những tình huống gây tranh cãi trong trận đấu. Một số quyết định quan trọng đã đặt ra câu hỏi về tính nhất quán và sự công bằng của công tác trọng tài.

Sau những tranh luận về trận đối đầu Ai Cập, Liên đoàn Bóng đá Argentina cho biết họ đang kiểm tra khả năng hệ thống thư điện tử bị tấn công nghiêm trọng.

Nhiều phóng viên nhận email nặc danh với nội dung kêu gọi "công lý" cho đội tuyển Ai Cập. Email cáo buộc Argentina được hưởng lợi từ các quyết định thiếu công bằng và cho rằng chiến thắng của đội bóng Nam Mỹ không hoàn toàn thuyết phục.

Dù nguồn gốc các email chưa được xác định, sự việc tiếp tục khiến không khí tranh luận trước trận chung kết trở nên căng thẳng.

Nội dung khác thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tranh luận là hành trình của Argentina tại World Cup 2026.

Một số ý kiến cho rằng đội bóng của HLV Lionel Scaloni có nhánh đấu thuận lợi khi không phải gặp những đối thủ có thứ hạng FIFA quá cao trước vòng bán kết. Điều này được nhiều tài khoản mạng xã hội xem là ưu ái quá rõ ràng, dấu hiệu rõ nhất cho thấy Argentina là con cưng được o bế.

Cổ động viên đã bất mãn, lập luận rằng Argentina đã chứng minh thực lực khi đánh bại tuyển Anh - một trong những đội tuyển hàng đầu thế giới để giành vé vào chung kết. Chiến thắng trước đối thủ mạnh được xem là lời đáp trả đối với quan điểm cho rằng đội bóng Nam Mỹ chỉ vượt qua những đối thủ dưới cơ.

Chưa bao giờ hết tin đồn về Messi

Ngoài chiến thắng ngược dòng khiến tuyển Anh thua đau Argentina, trận bán kết gây chú ý với màn cự cãi của hai ngôi sao.

Trong trận đấu, Jude Bellingham và Lionel Messi có tình huống lời qua tiếng lại sau một pha bóng. Ngay lập tức, nhiều bài đăng lan truyền thông tin rằng tiền vệ người Anh đã cáo buộc Messi được FIFA chống lưng, đồng thời nhắc đến Cristiano Ronaldo trong cuộc tranh cãi.

Tuy nhiên, khi trả lời truyền thông sau trận, Bellingham bác bỏ thông tin sai sự thật.

Tiền vệ tuyển Anh cho biết anh và Messi chỉ tranh luận về một tình huống trên sân, điều thường xuyên xảy ra trong những trận cầu căng thẳng. Theo Bellingham, không có bất kỳ phát ngôn nào mang ý nghĩa công kích cá nhân hay liên quan đến FIFA như các bài đăng trên mạng xã hội mô tả.

“Chúng tôi không cự cãi điều gì quá to tát. Rõ ràng tôi đau lòng vì đang ở phía thua cuộc. Dù sao thì việc đứng chung sân với Messi là vinh dự lớn", Jude Bellingham nói ở họp báo sau trận đấu.

Trước những cáo buộc ngày càng lan rộng, cả FIFA lẫn đội tuyển Argentina buộc phải lên tiếng.

Huấn luyện viên Lionel Scaloni cho rằng nghi vấn tương tự xuất hiện nhiều năm qua, mỗi khi Argentina giành chiến thắng ở các giải đấu lớn. “Thành thật mà nói, người ta đã nói những điều tương tự về Argentina, Messi từ rất lâu rồi. Mạng xã hội phóng đại mọi thứ. Đó là nơi các cuộc tranh luận bắt đầu”, ông nói thêm.

Scaloni khẳng định đội tuyển Argentina không nhận bất kỳ sự ưu ái nào và cho rằng kết quả của đội bóng đến từ màn trình diễn trên sân.

Trong khi đó, Trưởng ban Trọng tài FIFA Pierluigi Collina cũng bác bỏ những cáo buộc nhằm vào công tác điều hành. Ông nhấn mạnh tranh luận về các quyết định của trọng tài là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá, nhưng những cáo buộc thiếu cơ sở không phản ánh thực tế.

Collina lấy uy tín ra đảm bảo rằng không có cá nhân nào, kể cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, có thể tác động đến các quyết định chuyên môn của đội ngũ trọng tài tại World Cup.

Sự xuất hiện của các thuyết âm mưu quanh Messi không phải điều mới. Sau chức vô địch World Cup 2022, một bộ phận người hâm mộ cũng từng đưa ra những nghi vấn tương tự, đặc biệt liên quan đến các quyết định của trọng tài trong một số trận đấu.

Bốn năm sau, khi Messi tiếp tục đưa Argentina tiến sát danh hiệu, những tranh cãi tiếp tục được khuếch đại.

Giữa lúc AI giúp việc tạo ảnh và video giả ngày càng dễ dàng, mạng xã hội ưu tiên các nội dung gây tranh cãi, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng có thể nhanh chóng tiếp cận hàng triệu người dùng chỉ trong thời gian ngắn. Mặt khác, nhiều bê bối liên quan đến FIFA khiến không ít người có xu hướng nhìn nhận mọi tranh cãi dưới góc độ hoài nghi.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm trước trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha, chưa có bằng chứng nào cho thấy FIFA hay bất kỳ cá nhân nào can thiệp vào kết quả các trận đấu nhằm tạo lợi thế cho Messi hoặc đội tuyển Argentina.

Dẫu vậy, với sức ảnh hưởng của Messi cùng tính chất đặc biệt của kỳ World Cup được xem là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế của anh, các thuyết âm mưu nhiều khả năng vẫn tiếp tục là chủ đề được bàn luận cho đến khi trận chung kết khép lại, thậm chí nhiều năm về sau.