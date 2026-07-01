Việt Nam có 1 nơi "đẹp tựa kỳ quan", được ví như "Vịnh Hạ Long" giữa đại ngàn Tây Nguyên: Sở hữu hơn 40 cồn đảo lớn nhỏ, khí hậu mát mẻ quanh năm

Địa hình độc đáo tạo nên "Vịnh Hạ Long" của Tây Nguyên

Hồ Tà Đùng nằm trên địa bàn xã Đắk Som, tỉnh Lâm Đồng, cách TP.HCM khoảng 280 km và cách Hà Nội khoảng 1.300 km. Đây là hồ chứa của công trình thủy điện Đồng Nai 3, được hình thành sau quá trình tích nước của hệ thống thủy điện.

Dù không phải hồ tự nhiên, Tà Đùng vẫn gây ấn tượng với cảnh quan hiếm có. Hơn 40 ngọn đồi đất bazan nhô lên giữa lòng hồ, tạo thành những hòn đảo lớn nhỏ với hình dáng đa dạng. Sự đan xen giữa mặt nước và những mảng xanh tạo nên khung cảnh đặc trưng, giúp Tà Đùng được mệnh danh là "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên".

Ảnh: Internet

Hồ có diện tích lớn, khoảng hơn 22.000 ha vào mùa khô và có thể lên đến gần 50.000 ha vào cuối mùa mưa. Bao quanh hồ là những dãy núi nối tiếp nhau, thảm rừng xanh và địa hình bazan đặc trưng của Tây Nguyên. Nhìn từ các điểm ngắm cảnh trên cao, toàn bộ hồ hiện lên như một bức tranh thủy mặc với mặt nước xanh trong phản chiếu mây trời, xen giữa là những hòn đảo mang nhiều hình dáng khác nhau.

Khí hậu tại Tà Đùng quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu. Vào mùa tích nước từ khoảng tháng 7 đến tháng 12, mặt hồ đầy nước, cây cối trên các đảo xanh mướt, tạo nên thời điểm đẹp nhất để tham quan và chụp ảnh.

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ khi đến hồ Tà Đùng

Điểm hấp dẫn nhất tại Tà Đùng là hành trình khám phá lòng hồ bằng thuyền hoặc cano. Từ mặt nước, du khách có thể len lỏi giữa hàng chục hòn đảo xanh mướt, cảm nhận vẻ yên bình của hồ nước rộng lớn giữa núi rừng.

Với mặt hồ phẳng lặng, nơi đây cũng là địa điểm phù hợp để chèo SUP, kayak hoặc đơn giản là ngồi trên thuyền ngắm cảnh. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mái chèo khua nước và gió từ đại ngàn mang đến cảm giác thư thái, khác biệt so với nhiều điểm du lịch đông đúc.

Ảnh: Internet

Một trải nghiệm được nhiều người yêu thích là cắm trại qua đêm ven hồ. Khi bình minh lên, biển mây có thể xuất hiện, lững lờ trôi qua các đỉnh núi và những hòn đảo, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Đây cũng là thời điểm được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn để săn mây và ghi lại vẻ đẹp đặc trưng của Tà Đùng.

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, khu vực quanh hồ còn là nơi sinh sống của đồng bào M'Nông, Mạ cùng một số cộng đồng dân tộc khác. Du khách có thể tìm hiểu đời sống bản địa, văn hóa Tây Nguyên và thưởng thức những món ăn đặc trưng như gà nướng, cơm lam, rượu cần.

Hiện nay, nhiều homestay và khu lưu trú quanh hồ đều phục vụ ăn uống. Ngoài các món đặc sản địa phương, du khách cũng có thể mua thực phẩm tại chợ gần khu vực hồ để tự tổ chức tiệc nướng nếu lựa chọn hình thức cắm trại.

Di chuyển đến Tà Đùng như thế nào?

Từ TP.HCM, du khách có thể đi theo Quốc lộ 14 qua Bình Phước đến Đắk Nông, sau đó tiếp tục di chuyển đến khu vực hồ Tà Đùng với tổng quãng đường khoảng 280 km. Thời gian di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy thường từ 6-7 giờ.

Nếu xuất phát từ Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc, phương án thuận tiện nhất là bay đến sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau đó thuê ô tô hoặc xe máy di chuyển khoảng 120 km đến hồ Tà Đùng.

Ảnh: Internet

Do địa hình đồi núi, các cung đường vào hồ có nhiều đoạn đèo và dốc, du khách nên kiểm tra phương tiện trước chuyến đi và hạn chế di chuyển vào ban đêm nếu chưa quen đường.

Ngoài tham quan hồ Tà Đùng, nhiều du khách cũng kết hợp hành trình khám phá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), thác Liêng Nung, hang động núi lửa Krông Nô hoặc nối tuyến đến Buôn Ma Thuột để trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên trong cùng một chuyến đi.

(Tổng hợp)