Jisoo (BlackPink) bị yêu cầu ngừng đóng phim

Theo Naver , một chủ đề được thảo luận sôi nổi trên các trang mạng Hàn Quốc bàn về khả năng diễn xuất của nữ ca sĩ Jisoo, chị cả nhóm BlackPink, nhiều ý kiến cho rằng Jisoo nên ngừng đóng phim.

Jisoo là thành viên tích cực lấn sân sang diễn xuất nhất trong nhóm. Người đẹp sinh năm 1995 bị đánh giá là yếu kém về khả năng ca hát và vũ đạo hơn các thành viên khác, tuy nhiên nhan sắc lại rất phù hợp với thẩm mỹ của khán giả Hàn Quốc, được nhận định sẽ có tương lai ở mảng diễn xuất. Tuy vậy, ngoại hình đẹp không đủ để bù đắp những thiếu sót về kỹ năng biểu cảm và đọc thoại của Jisoo. Khán giả nhận thấy cô từng bị chê nhưng không nỗ lực cải thiện diễn xuất vì vậy cảm thấy chán nản.

Diễn xuất của Jisoo gây tranh cãi vì không tiến bộ suốt 6 năm.

Trong hai năm qua, Jisoo ra mắt lần lượt 3 phim là Toàn trí độc giả (2025), Newtopia (2025) và Boyfriend on Demand (2026). Thể loại phim và tính cách nhân vật ở mỗi tác phẩm đều khác biệt, cho thấy nữ ca sĩ đang thử sức ở mọi dạng vai nhằm tìm kiếm thành công ở mảng diễn xuất. Song, kết quả chung là khán giả đánh giá Jisoo không thể kiểm soát tốt biểu cảm, giọng thoại yếu và hơi nghẹt.

Khả năng diễn xuất hạn chế khiến Jisoo khó bắt kịp với bạn diễn, cô luôn trở thành điểm yếu của đoàn phim. Cảnh khóc trong Boyfriend on Demand từng trở thành trò cười cho khán giả khi phim lên sóng. Ngôi sao BlackPink cũng thiếu sự linh hoạt, xây dựng đặc điểm khác biệt của nhân vật, từ đó khó tạo tương tác với bạn diễn. Người xem vẫn nhìn thấy một nữ ca sĩ Jisoo nổi danh toàn cầu hơn là diễn viên thực thụ.

Đáng nói, nhờ thành công cùng BlackPink nên Jisoo sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và danh tiếng lớn, đây là ưu thế của cô so với các diễn viên trẻ khác của Hàn Quốc. Trong khi nhà sản xuất cần cân bằng giữa diễn xuất và lợi ích kinh tế, họ vẫn lựa chọn trao cơ hội đóng phim cho Jisoo. Nhưng hành động này bị đánh giá là phí phạm tài nguyên điện ảnh khi Jisoo đóng phim nào cũng thất bại.

Jisoo được mời đóng phim nhờ danh tiếng khi là ca sĩ, nhưng cô chưa thành công với vai trò diễn viên.

Một số khán giả Hàn Quốc bình luận: "Nếu thật sự muốn làm diễn viên, cô ấy nên học diễn xuất trước", "Tôi thường không quá khắt khe với nữ diễn viên, xem phim cũng dễ tính nhưng diễn xuất của Jisoo thì tôi không nuốt trôi", "Mỗi lần đóng phim đều trở thành trò cười, cô ấy nên tắt ước mơ diễn xuất đi", "Khóc mà vẫn cứ đơ người ra, diễn dở nên nhan sắc cũng xấu hơn, ngoại hình đâu có đẹp tới mức thần thánh như được tâng bốc bấy lâu nay", nhiều bình luận tiêu cực cho rằng Jisoo nên chuyên tâm làm thần tượng hoặc người mẫu ảnh không nên lấn sân diễn xuất.