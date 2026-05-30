10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2026: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp sau Jisoo (BLACKPINK), hạng 1 visual xô đổ mọi chuẩn mực

Dù mỗi quốc gia có những tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng, sức hút của các nữ diễn viên hàng đầu thế giới vẫn luôn là chủ đề được khán giả quan tâm. Mới đây, chuyên trang điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb đã công bố danh sách 10 nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh do người dùng bình chọn, quy tụ những gương mặt đình đám đến từ Hollywood, châu Á, không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn ghi dấu ấn bằng loạt tác phẩm điện ảnh, truyền hình thành công.

1. Shailene Woodley

Sở hữu nét đẹp phóng khoáng đậm chất California với đôi mắt xanh sâu thẳm, nụ cười tự nhiên và thần thái vừa mạnh mẽ vừa gần gũi, Shailene Woodley là hình mẫu mỹ nhân Hollywood không chạy theo vẻ đẹp hào nhoáng truyền thống. Từ bước đột phá trong The Descendants đến loạt phim Divergent, The Fault in Our Stars hay series Big Little Lies, cô luôn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất giàu cảm xúc. Những năm gần đây, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn với To Catch a Killer, Killer Heat, Ferrari và duy trì vị thế ngôi sao trẻ thực lực của Hollywood.

2. Nancy McDonie

Nancy gây ấn tượng bởi gương mặt lai Mỹ - Hàn sắc nét, đôi mắt to hút hồn, sống mũi cao cùng làn da trắng nổi bật. Sau khi thành danh với nhóm nhạc MOMOLAND, cô dần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Dù gia tài phim ảnh chưa quá đồ sộ, Nancy vẫn là một trong những gương mặt trẻ sở hữu sức hút quốc tế đáng kể nhờ nhan sắc nổi bật, lượng người hâm mộ đông đảo và các dự án truyền hình tại Hàn Quốc lẫn nước ngoài. Cô nàng đang trong quá trình ghi hình cho dự án điện ảnh đầu tay Perfect Girl, với sự góp mặt của bông hồng lai đình đám khác là Jeon Somi.

3. Kriti Sanon

Với chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu cùng vẻ đẹp hiện đại pha nét cổ điển Ấn Độ, Kriti Sanon luôn xuất hiện đầy cuốn hút trên thảm đỏ Bollywood. Sau khi ghi dấu ấn qua Dilwale, cô liên tục khẳng định năng lực bằng các tác phẩm như Bareilly Ki Barfi, Mimi và Crew. Đến năm 2026, Kriti không chỉ là một trong những nữ diễn viên hàng đầu Ấn Độ mà còn phát triển mạnh ở vai trò nhà sản xuất và doanh nhân.

4. Hania Aamir

Được mệnh danh là “quốc bảo nhan sắc” của Pakistan thế hệ mới, Hania Aamir sở hữu gương mặt baby, đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ giúp cô dễ dàng chinh phục khán giả. Nữ diễn viên bứt phá nhờ các bộ phim truyền hình ăn khách như Mere Humsafar, Ishqiya hay Mujhe Pyaar Hua Tha. Đến năm 2026, cô vẫn là một trong những ngôi sao được theo dõi nhiều nhất tại Nam Á, đồng thời là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu lớn.

5. Sreeleela

Sreeleela nổi bật với vẻ đẹp ngọt ngào, đôi mắt biết cười và nguồn năng lượng trẻ trung hiếm thấy trên màn ảnh. Xuất thân từ điện ảnh Kannada nhưng nhanh chóng vươn lên thành gương mặt sáng giá của Telugu cinema, cô ghi dấu ấn qua các phim như Dhamaka, Bhagavanth Kesari và nhiều dự án thương mại thành công khác. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thăng hoa, việc theo đuổi ngành y cũng giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng.

6. Mckenna Grace

Mang vẻ đẹp trong trẻo như búp bê với mái tóc vàng đặc trưng và ánh mắt thông minh, Mckenna Grace được xem là một trong những thần đồng diễn xuất xuất sắc nhất Hollywood ngay từ khi còn nhỏ. Từ Gifted đến Ghostbusters: Afterlife, Ghostbusters: Frozen Empire và series The Handmaid's Tale, cô liên tục chứng minh khả năng hóa thân đa dạng. Bước sang tuổi trưởng thành, Mckenna ngày càng được kỳ vọng trở thành ngôi sao lớn của điện ảnh Mỹ.

7. Kim Jisoo

Jisoo sở hữu vẻ đẹp chuẩn Hàn Quốc với đường nét thanh tú, khí chất sang trọng cùng thần thái được ví như diễn viên điện ảnh. Ngoài thành công cùng BLACKPINK, cô còn gây tiếng vang với Snowdrop, Newtopia và bộ phim điện ảnh Omniscient Reader: The Prophet. Năm 2026, cô nàng tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm Boyfriend on Demand. Cùng với sự nghiệp âm nhạc, Jisoo hiện là một trong những nữ nghệ sĩ châu Á có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

8. Julia Butters

Dù tuổi đời còn trẻ, Julia Butters đã gây chú ý với gương mặt sáng màn ảnh, biểu cảm linh hoạt và phong thái tự tin hiếm thấy. Vai diễn trong Once Upon a Time in Hollywood giúp cô nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình, trước khi tiếp tục tỏa sáng ở The Fabelmans. Đến năm 2026, Julia được xem là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của Hollywood.

9. Địch Lệ Nhiệt Ba

Mang vẻ đẹp lai Trung Á hiếm có với đôi mắt lớn, sống mũi cao và đường nét sắc sảo, Địch Lệ Nhiệt Ba từ lâu đã là biểu tượng nhan sắc hàng đầu Cbiz. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim đình đám như Người Tình Kim Cương, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Trường Ca Hành, Lợi Kiếm Hoa Hồng... Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng sắc đẹp, Dilraba còn duy trì sức hút thương mại hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ đến tận năm 2026.

10. Margot Robbie

Margot Robbie là hình mẫu “minh tinh Hollywood” thế hệ mới với mái tóc vàng biểu tượng, đôi mắt xanh quyến rũ và thần thái vừa gợi cảm vừa quyền lực. Sau khi bùng nổ cùng The Wolf of Wall Street, cô liên tục khẳng định đẳng cấp qua I, Tonya, Bombshell, Wuthering Heights... và đặc biệt là hiện tượng toàn cầu Barbie. Không chỉ thành công trước ống kính, Margot còn là nhà sản xuất quyền lực đứng sau nhiều dự án chất lượng, giữ vững vị thế một trong những nữ minh tinh có ảnh hưởng lớn nhất điện ảnh thế giới tính đến năm 2026.

theo iMDb