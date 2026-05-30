Sao nhí từng bị gọi là 'Tôn Ngộ Không xấu nhất màn ảnh' giờ ra sao?

Bộ phim điện ảnh Tây du ký: Hàng ma thiên ra mắt năm 2013 của Châu Tinh Trì từng gây tranh cãi không chỉ bởi cốt truyện mà còn ở tạo hình nhân vật lệch hẳn so với nguyên tác. Gây sốc nhất phải kể đến Tôn Ngộ Không với chiều cao “ngắn một mẩu”. Người đảm nhận vai diễn này là một cậu bé khi đó mới 13 tuổi - Cát Hành Vu.

Từng bị mẹ bỏ rơi, được Châu Tinh Trì giúp nổi tiếng

Cát Hành Vu sinh năm 2000 tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ngay từ khi ra đời, nam diễn viên đã chịu nhiều tổn thương vì thân hình gầy gò ốm yếu.

Khi Cát Hành Vu lên 5 tuổi, cha cậu qua đời. Mẹ bỏ rơi để đi bước nữa và từ đó hầu như không liên lạc lại. Từ đó, Cát Hành Vu sống với ông bà nội. Theo Sina , tuổi thơ của nam nghệ sỹ khá u ám vì thường bị bạn bè chê cười về ngoại hình.

Để khắc phục điểm yếu, Cát Hành Vu bắt đầu theo học các môn võ thuật như wushu hay boxing, từng tham gia nhiều giải đấu võ thuật cấp quốc gia tại Trung Quốc từ khi còn nhỏ.

Nhờ thành tích nổi bật, Cát Hành Vu được một số đoàn phim mời tham gia các vai nhỏ. Một trong các phim mà cậu từng tham gia ở buổi đầu sự nghiệp là Võ Tắc Thiên, Gả vào nhà hào môn (Xa Thi Mạn đóng chính)... Tuy nhiên, số vai diễn không đáng kể cho đến khi cậu "lọt vào mắt xanh" của Châu Tinh Trì.

Năm 2013, Cát Hành Vu bắt đầu được biết đến rộng rãi sau khi thủ vai Tôn Ngộ Không trong phim Tây du ký: Hàng ma thiên của Châu Tinh Trì. Phiên bản Tôn Ngộ Không của Cát Hành Vu được đánh giá là xấu nhất, đáng sợ nhất nhưng cũng thuộc hàng độc đáo nhất.

Nhờ thành công của phim, Cát Hành Vu được coi là Tôn Ngộ Không thế hệ mới đầy khác biệt. Thời điểm đó, cậu còn được gọi là "tiểu Lý Liên Kiệt".

Hạn chế đóng phim, theo đuổi đam mê võ thuật

Sau vai diễn trong Tây du ký: Hàng ma thiên, Cát Hành Vu được nhiều đoàn phim để ý. Tuy nhiên, nam diễn viên chỉ đóng vai phụ trong một số bộ phim truyền hình như Phong thần anh hùng, Chiến thần, Thành thị liệp nhân...

Thời điểm này, Cát Hành Vu cho biết mình rất thích đóng phim, có sở thích chụp lại ảnh lưu niệm khi đã hóa trang thành các nhân vật xong. Dù chỉ đóng vai phụ, Cát Hành Vu vẫn kiên trì với con đường diễn viên của mình. Anh muốn trở nên nổi tiếng nhờ khả năng võ thuật như các ngôi sao Lý Liên Kiệt, Thành Long, Ngô Kinh...

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại không thể phát triển như mong muốn. Sau Phong thần anh hùng (2015), Cát Hành Vu không còn tham gia phim ảnh đều đặn. Trái lại với nghiệp diễn "đứt gánh" đáng tiếc, ngoại hình của anh lại ngày càng tốt lên. Cát Hành Vu trở thành chàng thanh niên điển trai, thân hình săn chắc nhờ tập luyện.

Theo Sohu, ở tuổi ngoài 20, Cát Hành Vu đang dành thời gian cho việc học và theo đuổi niềm đam mê boxing. Thỉnh thoảng nam diễn viên cũng xuất hiện trong một số show truyền hình để chia sẻ về cuộc sống của mình cũng như vai diễn "Tôn Ngộ Không xấu nhất màn ảnh" từng gây ấn tượng mạnh với khán giả.