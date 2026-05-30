Yến Xuân xinh đẹp, sexy nhất nhì làng bóng Việt vẫn bị miệt thị ngoại hình, đáp trả chê bai thế nào?

Mới đây, Bùi Thị Yến Xuân - vợ cầu thủ Đặng Văn Lâm, người vốn được biết đến là một huấn luyện viên thể hình với vóc dáng nóng bỏng đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ câu chuyện một nữ khách hàng của cô bị "body shaming" (miệt thị ngoại hình).

Theo chia sẻ của Yến Xuân, một nữ khách hàng đã nhắn tin tâm sự về trải nghiệm khó chịu vừa gặp phải. Cụ thể, trong một buổi chiều đi chơi cùng bạn bè, vị khách này có diện áo crop-top để lộ vòng hai. Tại đây, chị gặp một người bạn mới đi cùng nhóm, nhân vật được tiết lộ là một người "cũng có chút tiếng tăm".

Đáng nói, khi cả nhóm đang vui vẻ trao đổi về chủ đề ăn uống và tập luyện, người này bất ngờ nhìn thẳng vào nữ khách hàng và buông lời nhận xét: "Phần thắt eo của chị dù tập bao nhiêu cũng vậy, không ai có thể khiến thắt eo chị có được. Vì eo chị là eo bánh mì". Câu nói vô duyên này đã khiến nạn nhân vô cùng tổn thương và hoang mang, đến mức phải nhắn tin hỏi lại Yến Xuân để tìm kiếm sự công tâm: "Có phải chị cũng có thắt eo mà, đúng không em?".

Trước tình huống của khách hàng, Yến Xuân bày tỏ sự bức xúc: "Chị khách của tui dáng siêu đẹp nha. Đọc tin nhắn mà thấy chị tức làm mình tức theo". Là một người từng trải qua không ít thị phi và có "quá nhiều kinh nghiệm" khi đối mặt với những lời miệt thị ngoại hình, nữ PT đã thẳng thắn đưa ra góc nhìn và 3 bước xử lý khủng hoảng tâm lý vô cùng sắc sảo:

Yến Xuân cho rằng quan điểm về cái đẹp của mỗi người là khác nhau, việc mình xấu hay đẹp trong mắt một ai đó là điều hết sức bình thường. Cô cũng không quên ẩn ý mỉa mai kẻ buông lời chê bai: "Chưa đẹp cũng là bình thường mà. Vô duyên mà tưởng mình hài hước còn đáng sợ hơn".

Nữ huấn luyện viên khuyến khích phái đẹp nên chọn cách phản hồi khiến bản thân thoải mái nhất. Hoặc là ngó lơ cho đỡ phiền phức, hoặc là thẳng thắn phản biện để đối phương không có cơ hội trêu chọc lần sau. Câu đáp trả mẫu được cô gợi ý là: "Oh, vậy hả? Đúng rồi! Thì sao?". Bản thân Yến Xuân cũng khẳng định phong cách sống của mình: "Tôi không bao giờ né tránh trong giao tiếp ngoài đời thực. Người khác dám nói mình dám trả lời".

Cuối cùng, vợ Văn Lâm khuyên mọi người nên coi những lời châm chọc là đòn bẩy để hoàn thiện bản thân thay vì giữ sự buồn bực trong lòng, bởi "cuộc sống này vốn như vậy rồi, việc gì phải buồn".

Trước khi trở thành một huấn luyện viên thể hình nóng bỏng với danh xưng "hot girl phòng gym", Bùi Thị Yến Xuân từng trải qua một quá khứ đầy tự ti về ngoại hình. Ít ai biết rằng, cô từng sở hữu thân hình mũm mĩm. Đỉnh điểm của sự tổn thương là khi Yến Xuân liên tục bị từ chối khi đi xin việc chỉ vì lý do ngoại hình không đạt yêu cầu.

Chính những lời miệt thị, chê bai từ xã hội đã trở thành gáo nước lạnh thức tỉnh cô gái trẻ. Thay vì chọn cách gục ngã hay trốn tránh, Yến Xuân quyết tâm lao vào phòng tập và kiên trì theo đuổi chế độ ăn uống khoa học suốt nhiều năm. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại quả ngọt khi cô thực hiện cuộc "lột xác" vô cùng ngoạn mục: giảm cân thành công, sở hữu vòng ba quả táo săn chắc và vòng eo con kiến vạn người mê. Giờ đây, từ một nạn nhân của body shaming, Yến Xuân không chỉ làm chủ cuộc sống, tự tin diện mọi trang phục quyến rũ mà còn trở thành người truyền cảm hứng, giúp đỡ hàng nghìn phụ nữ khác tìm lại sự tự tin và vóc dáng mơ ước.

