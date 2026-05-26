Doãn Hải My “kèm chặt” Đoàn Văn Hậu khi tụ tập cùng bạn bè, nhan sắc đời thường gây sốt

Theo Tú Tú | 26-05-2026 - 12:55 PM

Xuất hiện cùng Văn Hậu trong buổi tụ tập bạn bè với trang phục giản dị, nhan sắc ngọt ngào và vóc dáng chuẩn của Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My vẫn chiếm trọn "spotlight".

Mới đây, hình ảnh cặp đôi đình đám làng bóng đá Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My cùng nhau xuất hiện trong một buổi gặp mặt thân mật với bạn bè đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Kể từ sau khi chính thức về chung một nhà và chào đón thiên thần nhỏ, cặp đôi "trai tài gái sắc" này luôn "dính như sam" ở mỗi cuộc vui.

Trong lần xuất hiện này, Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm với nhan sắc xinh đẹp khi "kèm chặt" và đồng hành cùng ông xã - hậu vệ nổi tiếng ĐT Việt Nam.

Xuất hiện tại quán cà phê cùng các cầu thủ như Duy Mạnh, Văn Quyết cùng bạn bè, Văn Hậu - Hải My diện đồ tone-sur-tone năng động. Trong khi nam cầu thủ sinh năm 1999 khoe vẻ phong độ, nam tính với áo polo đen và quần short trắng, thì bà xã Doãn Hải My lại chọn cho mình chiếc áo polo màu hồng pastel dịu mắt.

Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng và thả tóc tự nhiên, người đẹp sinh năm 2001 vẫn gây chú ý bởi làn da trắng mịn không tì vết cùng nụ cười rạng rỡ, đầy hạnh phúc.

Doãn Hải My đồng hành cùng Văn Hậu trong buổi tụ tập bạn bè. Ảnh: Ngô Trọng Văn Hài

Doãn Hải My với vibe tiểu thư xinh đẹp

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đã có ba năm hôn nhân hạnh phúc cùng nhau, từ những ngày ở căn hộ chung cư cao cấp đến cuộc sống hiện tại trong căn biệt thự bạc tỉ . Đám cưới cổ tích vào cuối năm 2023 của cặp đôi cũng từng thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và công chúng.

Trước đó, cả hai đã có hơn ba năm hẹn hò kín tiếng nhưng không kém phần lãng mạn. Doãn Hải My là tiểu thư Hà thành học giỏi, sở hữu nhan sắc thanh tú, từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Còn Văn Hậu nổi tiếng là hậu vệ tài hoa bậc nhất của bóng đá nước nhà. Vượt qua nhiều áp lực từ sự chú ý của dư luận, cặp đôi luôn âm thầm đồng hành, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhau từ sân cỏ cho đến cuộc sống thường ngày.

Bà xã Đoàn Văn Hậu tươi tắn đón hè

Tiểu thư Doãn Hải My được khen đẹp người đẹp nết khi về quê chồng phơi thóc giữa trưa nắng hè

