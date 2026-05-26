Món tàu hũ nhài sữa 17.000 đồng tới mức khách bị đuổi về, hương vị có đỉnh như lời đồn?

Dân Hà Nội “fomo” liên tục, đông tới mức phải quay lại lần 2 mới có chỗ ngồi

Mùa hè chính là “thời điểm vàng” để những món ăn vặt lên ngôi. Từ kem, trà sữa, tào phớ, chè cho tới caramen… dường như chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của những món đồ mát lạnh, ngọt ngào này. Những ngày đầu hè, lướt mạng xã hội không khó để bắt gặp hàng loạt bài review về Gánh Sữa - quán ăn vặt mới nổi ở phố Võ Văn Dũng, Hà Nội với món pudding nhài sữa cùng các loại caramen, sữa chua đang được dân mạng thi nhau “fomo”.

Team Có Như Lời Đồn tất nhiên cũng không thể đứng ngoài cuộc, bởi đây đều là những món ăn vặt quá đỗi quen thuộc với người Hà Nội. Cứ lướt khoảng 10 bài đăng lại thấy 3-4 bài nhắc tới quán, đủ để khiến chúng mình quyết định phải đi kiểm chứng xem thực hư có “peak” như lời đồn hay không.

Video: Team Có Như Lời Đồn ăn thử món pudding nhài sữa gây xôn xao MXH

Lần đầu ghé quán vào khoảng 17h chiều Chủ nhật, chúng mình vừa kịp dựng xe, hạ chân chống thì chủ quán đã vội chạy ra xin lỗi vì quán đã kín bàn và không thể phục vụ thêm khách. Đành ngậm ngùi quay xe ra về, chúng mình tự nhủ sẽ quay lại vào một ngày bớt đông hơn.

Một tuần sau, nhóm quay lại vào khoảng 19h30 tối và may mắn giành được một chỗ ngồi khi quán chưa quá đông. Tuy nhiên chỉ khoảng 30 phút sau, lượng khách bắt đầu tăng chóng mặt, mọi vị trí trong quán gần như kín chỗ, nhiều người còn phải đứng xếp hàng để order.

Về không gian, quán được trang trí khá bắt mắt với bộ nhận diện hình chú bò đội nón cùng đôi quang gánh dễ thương đúng như tên gọi. Tông màu sơn vàng cùng nền gạch đá hoa tạo cảm giác xưa cũ, mang hơi hướng hoài cổ nhưng vẫn trẻ trung, hợp gu check-in của nhiều bạn trẻ.

Mức giá “học sinh sinh viên”, topping chỉ từ 5.000 đồng

Menu tại đây khá đa dạng, được chia thành 3 phần chính. Phần “Signature” gồm các món caramen, sữa chua và pudding với mức giá dao động từ 10-17.000 đồng. Phần “Thức quà bỏ giỏ” là các loại topping ăn kèm như cốt dừa, sốt caramen, nha đam, dừa sợi, thạch lá nếp, trân châu đen, hạt yến mạch hay củ năng hồng, giá từ 5-8.000 đồng.

Ngoài ra còn có mục “Gánh quen trọn vị” - những set mix sẵn dành cho khách không muốn tự chọn topping, như Gánh Mầm (sữa chua, thạch lá nếp, cốt dừa), Gánh Mộc Mạc (caramen mộc, thạch lá nếp, dừa sợi, cốt dừa), Gánh Bồng Bềnh (caramen béo, củ năng hồng, nha đam) hay Gánh Bạch Ngọc (pudding nhài sữa, nha đam, thạch lá nếp)… với giá khoảng 25-32.000 đồng.

Menu tại đây khá đa dạng, được chia thành 3 phần chính: Signature, thức quà bỏ giỏ và gánh quen trọn vị

Trong lần trải nghiệm này, chúng mình gọi pudding nhài sữa 17.000 đồng, sữa chua phô mai 15.000 đồng, caramen béo 15.000 đồng, Gánh Mật Vàng 25.000 đồng (gồm sữa chua, sốt caramen và yến mạch), ăn kèm topping củ năng hồng và thạch lá nếp, mỗi loại 8.000 đồng.

Quy trình gọi món tại quán diễn ra khá nhanh gọn. Dù là một quán ăn vặt nhỏ nhưng nơi đây vẫn sử dụng thẻ rung giống nhiều chuỗi cà phê lớn. Sau khi thanh toán, khách sẽ được phát thẻ và ra bàn ngồi chờ tới lượt. Khoảng 10 phút sau, thẻ rung báo hiệu là có thể ra quầy nhận đồ.

Ấn tượng đầu tiên là phần trình bày khá chỉn chu và bắt mắt. Các món đều được đựng trong đĩa sứ đồng bộ có hoa văn đẹp mắt, giúp tổng thể món ăn trông hấp dẫn hơn hẳn dù đều là những món quen thuộc.

Trong số đó, pudding nhài sữa đúng là “ngôi sao” của quán khi gần như bàn nào cũng gọi. Món được trang trí thêm hoa và lá nhài nên hương thơm rất rõ, tạo cảm giác thanh mát. Những miếng đầu tiên khá cuốn nhờ vị béo nhẹ xen chút thơm dịu của nhài, tuy nhiên nếu ăn nhiều liên tục sẽ hơi ngấy.

Sữa chua phô mai lại có vị thanh, không quá ngọt, phù hợp với những ai thích kiểu nhẹ nhàng dễ ăn. Texture không quá đặc mà hơi lỏng nhẹ, mịn và dễ xúc.

Trong khi đó, Gánh Mật Vàng có phần nhìn khá hấp dẫn, đặc biệt là phần yến mạch ăn vào tạo cảm giác “lép bép” nhai vui miệng. Tuy nhiên xét về tổng thể hương vị thì món này chưa thực sự nổi bật so với mức giá.

Caramen lại là món khiến chúng mình khá bất ngờ. Phần caramen có màu vàng đẹp mắt, mềm mịn nhưng không bị vỡ hay nát. Vị béo ngậy vừa phải, ăn cùng sốt caramen được chan khá thoáng tay nên tổng thể khá ổn áp.

Tổng kết lại, món ngon như lời đồn và đáng thử nhất vẫn là pudding nhài sữa bởi mức giá hợp lý, hương vị lạ miệng và đúng kiểu “ăn phát biết vì sao hot”. Tuy nhiên có lẽ chỉ nên gọi một phần để thử thay vì ăn quá nhiều vì khá dễ ngấy. Sữa chua phô mai và caramen cũng là những lựa chọn ổn trong tầm giá, đặc biệt khi ăn kèm thêm topping sẽ thú vị hơn. Riêng Gánh Mật Vàng thì chưa thực sự quá đặc sắc dù là món đắt nhất mà chúng mình gọi.

Nhìn chung, quán có mức giá học sinh - sinh viên nhưng chất lượng đồ ăn ổn, vị thơm béo vừa phải và không hề bị tanh sữa. Điểm trừ lớn nhất có lẽ là diện tích hơi nhỏ nên vào mùa hè, khi khách quá đông sẽ khá bất tiện và phải chờ khoảng 15-20 phút mới có đồ. Vì chỗ ngồi không nhiều nên đa phần khách tới ăn khá nhanh để nhường bàn cho người khác.

Dù vậy, nếu chưa thử thì Gánh Sữa vẫn là địa chỉ đáng để trải nghiệm ít nhất một lần trong mùa hè này. Và có lẽ chỉ khi trực tiếp ăn thử món pudding nhài sữa, bạn mới hiểu vì sao dân mạng lại “fomo” quán này nhiều đến vậy.