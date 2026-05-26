Lời khuyên cho những người thường xuyên thấy điện thoại nóng máy, nhanh hết pin

Lý do điện thoại hay bị nóng máy

Thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ điện thoại bị quá nhiệt gia tăng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến pin, hiệu suất hoạt động và trải nghiệm sử dụng nếu không được xử lý kịp thời.

Theo USA Today, có nhiều nguyên nhân khiến thiết bị nóng lên như để trong ôtô dưới trời nắng, phơi trực tiếp ngoài ánh mặt trời trong thời gian dài, sử dụng liên tục các tính năng nặng khi môi trường xung quanh có nhiệt độ cao, hoặc do lỗi từ pin, bộ sạc hay ứng dụng. Ngay cả trong quá trình sạc, dù là sạc có dây hay không dây, thiết bị cũng có thể trở nên ấm hơn bình thường.

Các dòng smartphone phổ biến hiện nay đều được thiết kế để hoạt động ổn định trong khoảng nhiệt độ từ 0 đến 35°C. Khi vượt ngưỡng này, thiết bị sẽ xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo, dù vẫn cho phép thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Đồng thời, máy sẽ tự động giảm hiệu suất như làm tối màn hình, hạn chế tốc độ sạc, tắt đèn flash hoặc đèn pin để tránh hư hại. Ở một số thiết bị, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, các ứng dụng có thể bị đóng và thiết bị sẽ tự động tắt để đảm bảo an toàn.

Người dùng được khuyến cáo hạn chế sử dụng các ứng dụng tiêu tốn nhiều tài nguyên như game đồ họa cao hoặc nền tảng phát trực tuyến trong lúc điện thoại đang sạc, bởi điều này có thể khiến thiết bị nóng lên nhanh hơn. Bên cạnh đó, việc thường xuyên cập nhật hệ điều hành và ứng dụng lên phiên bản mới nhất cũng rất quan trọng vì lỗi phần mềm đôi khi là nguyên nhân gây quá nhiệt. Ngoài ra, nên tránh sử dụng các loại sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc từ bên thứ ba để đảm bảo an toàn.

Về phụ kiện, các chuyên gia khuyên nên chọn ốp lưng có thiết kế thông thoáng để giúp máy tản nhiệt tốt hơn. Trong thời tiết nóng, những loại ốp mỏng, nhẹ sẽ phù hợp hơn, bởi ốp dày có thể giữ nhiệt và cản trở quá trình làm mát tự nhiên của thiết bị.

Khi điện thoại trở nên quá nóng, người dùng không nên áp dụng các biện pháp làm mát cực đoan như cho vào tủ lạnh hoặc ngâm nước. Những cách này có thể gây hại nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tượng ngưng tụ hơi nước bên trong, làm hỏng linh kiện theo thời gian.

Cách xử lý an toàn khi điện thoại thường xuyên bị nóng máy

Giữ độ sáng màn hình ở mức hợp lý

Độ sáng quá cao khiến điện thoại tiêu tốn nhiều năng lượng và dễ nóng lên. Bạn nên điều chỉnh ở mức vừa phải (khoảng 30–40%) để cân bằng giữa trải nghiệm và tiết kiệm pin.

Kiểm tra và xử lý ứng dụng lỗi

Một số ứng dụng hoạt động không ổn định có thể khiến máy bị quá nhiệt. Hãy kiểm tra, gỡ cài đặt hoặc cập nhật phiên bản mới để thiết bị vận hành mượt mà hơn.

Tắt ứng dụng chạy ngầm không cần thiết

Việc để nhiều ứng dụng hoạt động cùng lúc sẽ làm tăng tải cho hệ thống, gây nóng máy và hao pin. Hãy đóng các ứng dụng không dùng đến để giảm áp lực cho thiết bị.

Tránh sử dụng điện thoại dưới ánh nắng

Nhiệt độ môi trường cao, đặc biệt là ánh nắng trực tiếp, sẽ khiến điện thoại nóng lên nhanh chóng. Tốt nhất nên sử dụng máy ở nơi thoáng mát.

Hạn chế chơi game trong thời gian dài

Các trò chơi có đồ họa cao tiêu tốn nhiều tài nguyên và năng lượng. Vì vậy, bạn nên chơi trong thời gian hợp lý và cho thiết bị nghỉ giữa các lần sử dụng.

Lưu ý khi sạc pin

Điện thoại dễ nóng khi sạc nếu vừa dùng vừa sạc, dùng sạc không chính hãng hoặc giữ ốp lưng. Hãy tháo ốp, hạn chế sử dụng và dùng phụ kiện đạt chuẩn để đảm bảo an toàn.

Khởi động lại thiết bị định kỳ

Sau một thời gian sử dụng, việc khởi động lại giúp giải phóng bộ nhớ, giảm tải hệ thống và hạn chế tình trạng nóng máy.

Tạm ngưng sử dụng camera khi cần

Chụp ảnh hoặc quay video lâu, đặc biệt ở độ phân giải cao, có thể khiến máy tăng nhiệt. Khi thấy nóng, bạn nên dừng lại để thiết bị hạ nhiệt.

Cập nhật hệ điều hành thường xuyên

Phiên bản phần mềm mới giúp tối ưu hiệu năng và sửa lỗi. Điều này góp phần giảm tình trạng hao pin và quá nhiệt.

Hạn chế dùng ốp lưng dày

Ốp lưng quá dày có thể giữ nhiệt, làm cản trở quá trình tản nhiệt tự nhiên. Nên tháo ốp khi sạc hoặc khi sử dụng máy liên tục.

Tắt các kết nối không cần thiết

Các kết nối như 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth hay GPS… nếu bật liên tục sẽ tiêu hao pin và làm máy nóng hơn. Hãy tắt khi không sử dụng để tiết kiệm năng lượng.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)