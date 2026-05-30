Chàng trai Việt duy nhất góp mặt trong Forbes Under 30 Asia lĩnh vực Y tế & Khoa học: Sở hữu profile “siêu nét”

Trong danh sách Forbes Under 30 Asia lĩnh vực Y tế & Khoa học, cái tên Nguyễn Hoàng Minh Hiếu (thường được biết đến là Hiếu Nguyễn) đang thu hút sự chú ý đặc biệt khi là gương mặt Việt Nam duy nhất góp mặt ở nhóm ngành vốn đòi hỏi nền tảng học thuật và nghiên cứu cực kỳ khắt khe.

Hiếu Nguyễn – Học giả Knight-Hennessy, Stanford University (Ảnh: Forbes)

Điều khiến hồ sơ của nhà khoa học trẻ này trở nên “siêu nét” không chỉ nằm ở bảng thành tích học tập, mà còn ở hành trình nghiên cứu trải dài qua nhiều trung tâm khoa học hàng đầu thế giới.

Sinh ra tại Di Linh, tỉnh Lâm Đồng của Việt Nam và hiện tại, Hiếu Nguyễn là học giả Knight-Hennessy tại Trường Y thuộc Stanford University. Đây là một trong những chương trình học bổng sau đại học danh giá và cạnh tranh bậc nhất thế giới, quy tụ những sinh viên có năng lực lãnh đạo, tư duy độc lập và định hướng giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trước đó, anh tốt nghiệp ngành khoa học thần kinh tại Middlebury College và được trao học bổng Knight-Hennessy, suất hỗ trợ toàn phần dành cho các chương trình sau đại học tại Stanford.

Theo thông tin từ nhà trường, Hiếu nằm trong nhóm 84 học giả được tuyển chọn mỗi năm, đại diện cho những cá nhân có tiềm năng nghiên cứu và đóng góp xã hội nổi bật trong nhiều lĩnh vực.

Trong các chia sẻ học thuật, Hiếu Nguyễn nhiều lần nhấn mạnh xuất phát điểm của mình đến từ thực trạng bất bình đẳng y tế toàn cầu. Anh cho rằng một nửa dân số thế giới vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong khi các bệnh mạn tính như ung thư ngày càng tạo áp lực lớn lên các cộng đồng thiếu nguồn lực. Chính góc nhìn này trở thành nền tảng định hướng cho con đường nghiên cứu lâu dài của anh.

Từ đó, Hiếu theo đuổi mục tiêu trở thành bác sĩ kiêm nhà khoa học, kết hợp ba trụ cột gồm chăm sóc lâm sàng, nghiên cứu chuyển dịch và đổi mới công nghệ y tế. Đây cũng là hướng tiếp cận đang được xem là xu thế của y học hiện đại, khi ranh giới giữa bệnh viện, phòng thí nghiệm và công nghệ ngày càng được thu hẹp.

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghiên cứu của anh là việc tham gia đồng tác giả một công trình được đăng trên tạp chí Science. Nghiên cứu này phân tích cơ chế các đột biến gen có thể dẫn đến ung thư, một chủ đề đòi hỏi dữ liệu lớn và độ chính xác sinh học cao trong xử lý và diễn giải.

Bên cạnh nghiên cứu học thuật, Hiếu Nguyễn còn tham gia các dự án mang tính ứng dụng xã hội. Hiện anh là cố vấn cho World Telehealth Initiative - tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ tập trung mở rộng dịch vụ y tế từ xa đến các cộng đồng còn thiếu thốn trên toàn cầu. Trong bối cảnh y tế số phát triển mạnh, các mô hình telehealth được kỳ vọng giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các khu vực.

Ngoài ra, anh từng có thời gian nghiên cứu tại nhiều cơ sở hàng đầu như: Rockefeller University, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, University of Cambridge và Dana-Farber Cancer Institute. Việc liên tục xuất hiện trong các môi trường nghiên cứu đỉnh cao cho thấy lộ trình học thuật được chuẩn bị bài bản và mang tính quốc tế hóa cao.

Từ một sinh viên khoa học thần kinh đến học giả tại Stanford, từ phòng thí nghiệm ung thư đến các dự án y tế cộng đồng xuyên châu lục, hành trình của Hiếu Nguyễn phản ánh rõ nét sự hiện diện ngày càng rõ của thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam trong hệ sinh thái khoa học toàn cầu.