Việt Nam trở thành thị trường lớn tại tiên cảnh Trung Quốc, lại còn được miễn hoàn toàn visa

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang trở thành một trong những điểm đến được du khách quốc tế đặc biệt yêu thích nhờ bề dày văn hóa lâu đời cùng hàng loạt trải nghiệm du lịch đa dạng, độc đáo. Theo dữ liệu từ Trip.com, Trung Quốc được dự đoán sẽ nằm trong nhóm các điểm đến tăng trưởng nhanh nhất đối với du khách Đông Nam Á trong năm 2026. Lượng đặt vé máy bay từ nhiều thị trường trong khu vực được kỳ vọng tăng trưởng ở mức ba chữ số so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Malaysia, Singapore và Thái Lan được dự báo sẽ trở thành ba thị trường khách lớn nhất đến Trung Quốc trong năm nay.

Quế Lâm - Điểm đến mới nổi

Giữa làn sóng du lịch đang tăng trưởng mạnh mẽ ấy, Quế Lâm nổi lên như một điểm đến mới đầy sức hút. Từ lâu, thành phố này đã nổi tiếng với vẻ đẹp sơn thủy hữu tình và được mệnh danh là nơi sở hữu “non nước đẹp nhất thiên hạ”. Là một trong những đô thị phát triển nhanh của Trung Quốc, Quế Lâm không chỉ mang diện mạo hiện đại mà còn lưu giữ vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có cùng chiều sâu văn hóa đặc sắc. Tên gọi Quế Lâm có nghĩa là “rừng quế”, bắt nguồn từ những hàng cây quế mọc khắp thành phố. Từ thời Nam Tống, danh xưng “Non nước Quế Lâm đệ nhất thiên hạ” đã vang danh trong và ngoài Trung Hoa nhờ sự hòa quyện giữa núi non xanh thẳm, dòng nước trong veo, hang động kỳ bí và những khối đá mang hình thù độc đáo.

Theo các nghiên cứu địa chất, cách đây khoảng 300 triệu năm, khu vực Quế Lâm từng là một vùng biển rộng lớn. Sau quá trình vận động của vỏ trái đất, các lớp trầm tích đá vôi dưới đáy biển dần nâng lên thành lục địa, rồi tiếp tục trải qua quá trình phong hóa, hòa tan và xâm thực kéo dài hàng triệu năm để tạo nên địa hình karst đặc trưng như ngày nay. Chính điều đó đã hình thành nên cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ với những dãy núi đá vôi trùng điệp, hang động sâu thẳm, các dòng sông huyền bí và hệ sinh thái phong phú tựa chốn thần tiên.

Bao quanh thành phố là những khu rừng nguyên sinh xanh mướt, những đỉnh núi hùng vĩ, các con suối và thác nước len lỏi giữa thiên nhiên cùng những thửa ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi. Không chỉ sở hữu cảnh sắc ấn tượng, Quế Lâm còn có khí hậu dễ chịu quanh năm với nhiệt độ trung bình khoảng 19 độ C. Nhiều du khách cho rằng chính khí hậu ôn hòa này đã góp phần tạo nên vẻ đẹp làn da của phụ nữ Quế Lâm, nơi vốn được xem là một trong những vùng có nhiều phụ nữ đẹp tại Trung Quốc.

Thiên đường thiên nhiên và xu hướng du lịch chậm

Bên cạnh thiên nhiên, Quế Lâm còn là thành phố mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa với hơn 2.000 năm hình thành và phát triển. Sự giao thoa giữa các giá trị truyền thống và nhịp sống hiện đại đã tạo nên một Quế Lâm vừa cổ kính vừa năng động, ngày càng thu hút du khách quốc tế tìm đến khám phá.

Dữ liệu từ Trip.com cho thấy, trong quý I/2026, lượng đặt vé máy bay quốc tế đến Quế Lâm tăng 75% so với cùng kỳ năm trước, đưa thành phố này lọt top 15 điểm đến tăng trưởng du lịch nhanh nhất Trung Quốc đối với khách quốc tế. Đáng chú ý, thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc hơn 2,5 lần, tương đương 173%.

Trung bình, du khách Việt dành khoảng 20 ngày cho các hành trình có ghé Quế Lâm. Xét theo lượng đặt vé máy bay, Việt Nam hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ 7 của thành phố này, sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Philippines.

Trong khi đó, du lịch nội địa đến Quế Lâm cũng ghi nhận mức tăng 13% trong năm 2025, với phần lớn du khách đến từ các đô thị lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh và Tây An. Đối với các chuyến đi dài ngày, du khách Việt có xu hướng ưu tiên những lựa chọn lưu trú tiết kiệm chi phí, với gần 85% khách sạn được đặt thuộc phân khúc 3 sao trở xuống.

Thiên nhiên vẫn là yếu tố hàng đầu thu hút du khách đến Quế Lâm. Ba điểm tham quan được khách quốc tế đặt nhiều nhất hiện nay gồm khu danh thắng Đồi Vòi Voi, du thuyền 4 sao trên sông Ly Giang và động Sáo Sậy, chiếm hơn 80% tổng lượng đặt dịch vụ tham quan tại thành phố này.

Đòi Vòi Voi

Sông Ly Giang

Ngoài những địa danh nổi tiếng, du khách cũng có thể khám phá thêm nhiều trải nghiệm đặc trưng khác tại Quế Lâm thông qua dữ liệu gợi ý từ Trip.Best như khu danh thắng Lưỡng Giang Tứ Hồ, ruộng bậc thang Long Tích hay các hoạt động phù hợp cho gia đình như công viên Guilin Romance Park và Guihai Qinglan. Bên cạnh đó, Trip.Best cũng giới thiệu nhiều điểm lưu trú nổi bật, từ các khu nghỉ dưỡng sở hữu cảnh quan ấn tượng đến những khách sạn mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, cùng loạt nhà hàng được du khách đánh giá cao.

Ruộng bậc thang Long Tích

Bối cảnh xu hướng du lịch inbound tại Trung Quốc

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Quế Lâm phản ánh bức tranh chung của du lịch inbound tại Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay. Quốc gia này đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới nhờ chính sách miễn thị thực ngày càng cởi mở, hạ tầng du lịch thuận tiện cùng xu hướng tập trung vào các trải nghiệm văn hóa chuyên sâu. Thay vì chỉ tham quan các danh thắng nổi tiếng, du khách quốc tế ngày càng muốn tìm hiểu sâu hơn về đời sống, lịch sử và những giá trị truyền thống của Trung Quốc thông qua các hoạt động tương tác thực tế.

Trong suốt thập kỷ qua, Trung Quốc tập trung cải thiện trải nghiệm du lịch bằng việc đơn giản hóa thủ tục visa, thanh toán điện tử và hệ thống đặt dịch vụ dành cho du khách quốc tế. Trong giai đoạn tiếp theo, trọng tâm được chuyển sang kết nối văn hóa, giúp du khách thực sự cảm nhận và yêu mến những giá trị di sản lâu đời của đất nước này.

Đáng chú ý, nam diễn viên Thành Long đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Toàn cầu cho Du lịch Trung Quốc. Với thông điệp “Thành Long mời cả thế giới đến trải nghiệm Trung Quốc cùng ông”, ngôi sao võ thuật nổi tiếng mong muốn truyền cảm hứng để du khách khám phá vẻ đẹp, sự thân thiện và những câu chuyện văn hóa đặc sắc của Trung Quốc vượt ra ngoài các cuốn cẩm nang du lịch thông thường.

Xu hướng du lịch hiện nay tại Trung Quốc cũng đang hướng đến những trải nghiệm văn hóa nhập vai, nơi du khách không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động truyền thống. Tại gala dinner ở Quế Lâm, du khách có cơ hội trải nghiệm hàng loạt di sản văn hóa phi vật thể như Chuiwan - môn “golf cổ đại” của Trung Hoa, Cuju - tiền thân của bóng đá hiện đại, mô phỏng đua thuyền rồng trên cạn, dệt thổ cẩm của dân tộc Zhuang hay thư pháp truyền thống.

Song song với việc bảo tồn di sản, Trung Quốc cũng tạo ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và văn hóa truyền thống. Những màn múa rồng bằng drone, múa rồng do robot trình diễn hay các màn tái hiện cảnh quan Quế Lâm bằng công nghệ ánh sáng hiện đại đang mang đến cho du khách những trải nghiệm thị giác mới mẻ, góp phần tạo nên diện mạo du lịch Trung Quốc vừa đậm bản sắc, vừa giàu tính sáng tạo trong thời đại mới.