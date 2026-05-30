“Chỉ mua vàng để giữ tiền thôi” và cái kết khi giá vàng lao dốc

Đó là tâm lý của rất nhiều người bước vào tiệm vàng trong vài tháng gần đây. Với nhiều người trẻ, vàng nghe có vẻ là lựa chọn dễ hiểu nhất: không cần biết đọc báo cáo tài chính, không cần theo dõi doanh nghiệp, cũng không phải vay nợ lớn như mua nhà. Chỉ cần đổi tiền mặt thành vàng rồi cất đi, cảm giác yên tâm hơn hẳn nhìn tiền nằm trong tài khoản.

Đặc biệt trong giai đoạn giá vàng tăng liên tục, tâm lý “mua để giữ tiền” càng phổ biến. Người ta không nghĩ mình đang đầu tư hay lướt sóng. Họ chỉ sợ tiền mất giá, sợ để lâu lại càng khó mua hơn. Nhưng rồi giá vàng bắt đầu giảm mạnh.

Nhiều người lúc này mới trải qua cảm giác rất lạ: tiền của mình vẫn còn đó, vàng vẫn nằm trong két, nhưng tâm lý thì không còn ổn định như lúc mới mua nữa. Mỗi sáng mở điện thoại xem giá vàng thành thói quen. Thấy giảm vài trăm nghìn thì tự trấn an “vàng kiểu gì chẳng lên lại”. Giảm vài triệu bắt đầu mất ngủ. Có người còn liên tục tính thử: “Nếu bán bây giờ thì lỗ bao nhiêu?”.]

Thực tế, rất nhiều người mua vàng gần đây bước vào thị trường trong trạng thái cảm xúc khá mạnh. Giá tăng quá nhanh tạo ra một loại áp lực vô hình: sợ mình chậm chân. Khi xung quanh ai cũng nói về vàng, mạng xã hội ngày nào cũng có người khoe mua vàng, lãi vàng, rất khó để giữ tâm lý hoàn toàn bình tĩnh.

Và đây cũng là lúc nhiều người nhận ra một chuyện quan trọng: mua vàng để “giữ tiền” không có nghĩa là không có rủi ro tâm lý.

Bởi khác với việc gửi tiết kiệm có con số lãi cố định mỗi tháng, vàng là tài sản biến động liên tục. Nếu chưa chuẩn bị tinh thần cho việc tài sản của mình có thể lên xuống mỗi ngày, cảm giác lo lắng sẽ xuất hiện rất nhanh. Đặc biệt, sai lầm phổ biến nhất là xuống tiền quá tay.

Có người dùng gần hết tiền tiết kiệm để mua vàng vì nghĩ đây là tài sản an toàn nhất. Nhưng khi cần tiền gấp cho công việc, gia đình hoặc các khoản chi bất ngờ, họ rơi vào trạng thái rất khó xử: bán thì tiếc vì đang giá thấp, còn giữ thì áp lực tiền mặt ngày càng lớn.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia tài chính luôn nhắc một điều khá cơ bản nhưng rất dễ bị bỏ qua trong lúc thị trường nóng lên: đừng dùng toàn bộ tiền mình có để mua một loại tài sản duy nhất, kể cả vàng.

Với người mới, điều quan trọng không phải là cố mua đúng đáy hay bán đúng đỉnh. Thứ cần làm đầu tiên là xác định rõ mục đích xuống tiền.

Nếu mua vàng để tích sản dài hạn, người mua nên chuẩn bị sẵn tâm lý rằng giá có thể biến động mạnh trong ngắn hạn. Khi đó, việc giá giảm vài triệu trong vài tuần hoặc vài tháng không nên trở thành lý do khiến mình hoảng loạn.

Ngược lại, nếu bản thân là người dễ stress khi tài sản lên xuống từng ngày, liên tục kiểm tra bảng giá hoặc mất ngủ vì thị trường, có thể tỷ trọng vàng hiện tại đã vượt quá mức chịu đựng tâm lý của mình.

Một lời khuyên khác được nhiều người có kinh nghiệm áp dụng là chia nhỏ thời điểm mua thay vì “all-in” một lần. Cách này không giúp mua đúng giá thấp nhất, nhưng giảm đáng kể áp lực tâm lý nếu thị trường biến động ngay sau khi xuống tiền.

Ngoài ra, việc luôn giữ một khoản tiền mặt dự phòng riêng cũng rất quan trọng. Không ít người mua vàng xong mới phát hiện mình gần như không còn dòng tiền linh hoạt cho cuộc sống hàng ngày. Và khi áp lực tài chính xuất hiện, quyết định đầu tư thường dễ trở nên cảm tính hơn.

Sau đợt vàng tăng rồi giảm liên tục, nhiều người trẻ bắt đầu nhìn chuyện đầu tư thực tế hơn. Họ nhận ra đầu tư không chỉ là câu chuyện lời hay lỗ, mà còn là khả năng chịu áp lực, quản lý cảm xúc và giữ được nhịp sống bình thường khi thị trường biến động.

Vàng có thể vẫn là một cách giữ tài sản phù hợp với nhiều người. Nhưng bài học lớn nhất sau những đợt biến động vừa qua có lẽ là: trước khi xuống tiền, điều cần chuẩn bị không chỉ là tiền bạc, mà còn là kế hoạch và tâm lý cho cả lúc thị trường không đi theo điều mình mong muốn.