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4 lời khuyên đến những người ngủ bật đèn ngủ cả đêm

| | Lifestyle

Nhiều người có thói quen bật đèn ngủ suốt đêm mà không để ý cách sử dụng.

Đèn ngủ là một trong những món đồ quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt với những người thích không gian phòng ngủ dịu nhẹ, có trẻ nhỏ hoặc thường xuyên phải thức dậy vào ban đêm. Trên thị trường hiện nay, đèn ngủ cũng ngày càng đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và tính năng, từ đèn cảm biến, đèn hẹn giờ đến các mẫu đèn có thể điều chỉnh độ sáng.

Tuy nhiên, không phải cứ bật đèn ngủ là đủ. Độ sáng, màu ánh sáng, vị trí đặt đèn hay thời gian sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm khi nghỉ ngơi. Nếu có thói quen bật đèn ngủ cả đêm, bạn nên lưu ý một số nguyên tắc dưới đây để sử dụng thiết bị này hiệu quả và hợp lý hơn.

1. Chọn đèn có ánh sáng dịu, không quá chói

Nhiều gia đình có thói quen tận dụng đèn bàn, đèn học hoặc bóng đèn công suất lớn làm đèn ngủ vì tiện lợi. Tuy nhiên, những loại đèn này thường có cường độ sáng cao, không phù hợp với không gian nghỉ ngơi. Theo các chuyên gia về giấc ngủ, trước khi ngủ, cơ thể cần một môi trường có ánh sáng dịu để dần chuyển sang trạng thái thư giãn. Nếu đèn ngủ quá sáng, đặc biệt là khi ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt, mắt vẫn phải liên tục điều tiết, khiến cảm giác buồn ngủ đến chậm hơn và người dùng dễ tỉnh giấc khi trở mình vào ban đêm.

Vì vậy, nếu có thói quen bật đèn ngủ cả đêm, bạn nên chọn loại đèn có cường độ sáng thấp, chỉ đủ để quan sát lối đi hoặc nhận biết đồ vật trong phòng. Không nên sử dụng đèn ngủ với công suất quá lớn hoặc khiến cả căn phòng sáng như ban ngày, bởi điều đó sẽ làm mất đi đúng chức năng vốn có của sản phẩm.

2. Ưu tiên ánh sáng vàng ấm thay vì ánh sáng trắng

Màu sắc của ánh sáng cũng ảnh hưởng đến cảm giác khi đi ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy ánh sáng có bước sóng ngắn như ánh sáng trắng xanh có thể làm giảm quá trình tiết melatonin - hormone giúp cơ thể buồn ngủ. Trong khi đó, ánh sáng vàng hoặc vàng ấm thường tạo cảm giác dễ chịu và phù hợp hơn với không gian nghỉ ngơi. Khi chọn đèn ngủ, bạn nên ưu tiên các loại đèn có ánh sáng vàng ấm thay vì ánh sáng trắng lạnh để hạn chế tác động đến nhịp sinh học.

3. Đừng để đèn chiếu thẳng vào mắt

Không chỉ độ sáng, vị trí đặt đèn cũng rất quan trọng. Nếu bóng đèn đặt ngay đầu giường hoặc hướng thẳng vào khuôn mặt, ánh sáng có thể lọt vào mắt ngay cả khi đã nhắm, gây cảm giác khó chịu hoặc ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Tốt nhất nên đặt đèn ở vị trí thấp, khuếch tán ánh sáng hoặc hướng ánh sáng vào tường để căn phòng vẫn đủ sáng mà không gây chói mắt.

4. Nếu không thực sự cần, hãy hẹn giờ hoặc tắt khi đã ngủ

Đèn ngủ chủ yếu phát huy tác dụng trong khoảng thời gian chuẩn bị đi ngủ hoặc khi cần thức dậy vào ban đêm. Nếu nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc cần ánh sáng để di chuyển, bạn có thể cân nhắc sử dụng đèn ngủ tích hợp cảm biến hoặc chức năng hẹn giờ. Cách này vừa đảm bảo sự thuận tiện, vừa tránh để ánh sáng duy trì suốt cả đêm khi không còn cần thiết. Đối với người trưởng thành khỏe mạnh, nếu không có nhu cầu đặc biệt, ngủ trong không gian tối vẫn là lựa chọn giúp cơ thể nghỉ ngơi hiệu quả hơn.

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

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