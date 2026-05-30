Jisoo quyền lực như thế nào? Nhìn vào đôi giày này là rõ

Không chỉ là đại sứ thời trang quyền lực của các nhà mốt xa xỉ, Jisoo giờ đây còn cho thấy sức ảnh hưởng khủng khiếp trong cả lĩnh vực thời trang thể thao. Mới đây, chị cả BLACKPINK chính thức được công bố trở thành đại sứ toàn cầu của Salomon - thương hiệu outdoor nổi tiếng tới từ Pháp. Ngay lập tức, màn hợp tác này đã tạo nên cơn sốt lớn trên mạng xã hội châu Á, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Theo thống kê từ Weibo, thông tin hợp tác giữa Jisoo và Salomon nhanh chóng leo thẳng lên top đầu bảng hot search, đồng thời trở thành dự án đại sứ được quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Chủ đề này thu về hơn 20 triệu lượt theo dõi chỉ trong thời gian ngắn, vượt qua hàng loạt ngôi sao nội địa đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Ngụy Đại Huân hay Angelababy.

Điều khiến dân tình choáng hơn cả chính là tốc độ "cháy hàng" của sản phẩm mà Jisoo sử dụng. Chỉ sau khoảng 3 tiếng kể từ khi thông tin đại sứ được công bố, đôi sneaker nữ idol mang trong chiến dịch đã nhanh chóng hết sạch toàn bộ size tại nhiều nền tảng bán hàng. Không ít fan còn đùa rằng đây chính là "quyền lực chị cả BLACKPINK", bởi chỉ cần Jisoo sử dụng món đồ nào, món đồ đó gần như lập tức trở thành hot item.

Trong khi đó, bài đăng công bố đại sứ của Salomon trên Instagram cũng nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt thích chỉ sau chưa đầy một ngày. Con số này được xem là cực kỳ ấn tượng với một thương hiệu thiên về outdoor và thể thao chuyên dụng như Salomon.

GIày giống Jisoo được giới trẻ yêu thích và săn lùng tới cháy hàng

Thực tế, màn hợp tác này không hề quá bất ngờ với những người theo dõi Jisoo thời gian gần đây. Từ đầu năm 2025, nữ idol đã nhiều lần xuất hiện cùng trang phục và giày dép của Salomon trong đời thường. Khác với hình ảnh sang trọng thường thấy khi đồng hành cùng Dior hay Cartier, Jisoo khi diện Salomon lại mang tới cảm giác khỏe khoắn, năng động và gần gũi hơn hẳn.

Cô thường mix giày thể thao của hãng cùng quần legging, áo khoác gió hay outfit mang hơi hướng gorpcore - phong cách lấy cảm hứng từ thời trang leo núi và outdoor đang rất được giới trẻ yêu thích. Điều thú vị là dù diện đồ thể thao đơn giản, Jisoo vẫn giữ được khí chất thanh lịch đặc trưng, khiến outfit vừa năng động vừa có cảm giác rất thời trang.

Không chỉ vậy, trong bộ ảnh với V Magazine được công bố trước đó không lâu, nhiều fan cũng tinh ý phát hiện Jisoo đã diện trang phục của Salomon. Khi ấy, không ít người cho rằng đây có thể là "hint" nhẹ cho màn hợp tác chính thức trong tương lai. Và quả thật, mọi suy đoán sau đó đều trở thành sự thật.

Được thành lập từ năm 1947 tại Pháp, Salomon vốn nổi tiếng với các dòng sản phẩm dành cho thể thao ngoài trời như leo núi, chạy trail hay trượt tuyết. Trong nhiều năm, thương hiệu này chủ yếu được biết tới trong cộng đồng yêu thể thao chuyên dụng. Tuy nhiên vài năm gần đây, Salomon bất ngờ trở thành cái tên cực hot trong giới thời trang nhờ làn sóng gorpcore bùng nổ.

Những đôi sneaker của hãng dần xuất hiện dày đặc trên street style của fashionista toàn cầu. Từ các ngôi sao Hollywood cho tới idol K-pop, ngày càng nhiều người lựa chọn Salomon như một item vừa cá tính vừa hợp xu hướng. Và việc bắt tay với Jisoo được xem là bước đi chiến lược giúp thương hiệu mở rộng sức ảnh hưởng mạnh hơn nữa tại thị trường châu Á.

Không ít người nhận xét Jisoo là lựa chọn cực kỳ phù hợp với Salomon ở thời điểm hiện tại. Bởi nữ idol sở hữu hình ảnh vừa sang trọng, thanh lịch, vừa có khả năng cân đẹp những outfit trẻ trung năng động. Quan trọng hơn, cô còn có sức ảnh hưởng mua sắm cực mạnh - điều đã được chứng minh suốt nhiều năm qua với hàng loạt thương hiệu xa xỉ mà cô đại diện.

Từ túi xách, son môi, trang sức cho tới quần áo, mỗi món đồ Jisoo sử dụng đều dễ dàng tạo thành xu hướng. Và giờ đây, ngay cả những đôi sneaker outdoor tưởng như khá kén người mặc cũng nhanh chóng trở thành món đồ được săn lùng chỉ nhờ một lần xuất hiện của chị cả BLACKPINK. uả thật trong thời điểm hiện tại, hiếm có idol nào vừa giữ được hình ảnh sang trọng của một đại sứ xa xỉ, vừa đủ sức khiến những món đồ thể thao thường ngày trở nên thời thượng như Jisoo.