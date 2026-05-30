Cảnh tượng bên bờ sông Hương khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Những ngày gần đây, nhiều hình ảnh và video ghi lại khung cảnh lạ mắt bên bờ sông Hương, đoạn gần khu vực bia Quốc học Huế, được chia sẻ trên mạng xã hội. Từ góc nhìn trên cao, các dải màu lớn nổi bật trên nền cỏ xanh, trải dài sát dòng Hương giang khiến không ít người tò mò, thậm chí nhận xét “không tin vào mắt mình” vì không rõ đây là hoạt động gì.

Thực tế, đó không phải cảnh phơi vải như nhiều người lầm tưởng. Đây là một phần trong công tác trang hoàng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 tại Huế, với các điểm nhấn như công trình cờ khổng lồ bên bờ sông và 7 đóa sen hồng giữa dòng Hương.

Theo báo Thanh Niên, khu vực bờ sông Hương gần bia Quốc học Huế xuất hiện 2 lá cờ khổng lồ gồm cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, được bố trí để chào mừng Đại lễ Phật đản tại Huế. Mỗi lá cờ rộng khoảng 100m²; riêng lá cờ Phật giáo được tạo hình từ 6.590 lá cờ nhỏ.

Chính kích thước lớn cùng các mảng màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam nối tiếp nhau đã tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt. Khi nhìn từ xa hoặc qua video quay bằng flycam, công trình dễ khiến người xem liên tưởng tới những tấm vải khổng lồ đang được trải dài bên sông.

Sau khi một số hình ảnh lan truyền cho thấy phần cờ Phật giáo được bố trí chưa đúng chiều, đơn vị thi công cùng chư tăng và Phật tử đã chỉnh sửa, hoàn thiện lại đúng quy cách trong ngày 21/5. Thông tin này được đại đức Thích Huyền Diệu, Trưởng ban Trang hoàng công cộng Đại lễ Phật đản tại Huế, trao đổi với Thanh Niên.

Lá cờ khổng lồ nhìn từ trên cao (Ảnh Báo Lao Động)

Từ một hình ảnh gây tò mò trên mạng xã hội, khu vực ven sông Hương vì thế nhanh chóng trở thành điểm dừng chân mới của người dân và du khách. Không gian vốn quen thuộc của Cố đô bỗng khoác lên sắc màu lễ hội, vừa trang trọng vừa lạ mắt.

7 đóa sen hồng giữa sông Hương - điểm nhấn không thể bỏ lỡ

Không chỉ có công trình cờ bên bờ sông, mùa Phật đản ở Huế năm nay còn gây ấn tượng với hình ảnh 7 đóa sen hồng được thắp sáng giữa dòng Hương.

Theo báo Giác Ngộ, tối 24/5, tại bến Nghinh Lương Đình, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại TP Huế đã tổ chức lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên sông Hương. Những đóa sen khổng lồ nổi trên mặt nước, khi lên đèn tạo nên khung cảnh lung linh, trang nghiêm trong đêm mở đầu Tuần lễ Phật đản.

Trước đó, Thanh Niên cho biết 7 đóa sen gồm tổng cộng 168 cánh sen, do các ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế thực hiện việc dán vải lên khung sườn. Mỗi bông sen sau khi hoàn thiện có đường kính 7,6m, cao gần 4m, nặng khoảng 300kg; khoảng cách giữa mỗi hoa sen là 200m.

Hình ảnh này đã trở thành dấu ấn quen thuộc của Huế mỗi mùa Phật đản. Theo Thanh Niên, năm nay là mùa Phật đản thứ 18 dòng sông Hương xuất hiện 7 đóa sen khổng lồ, kể từ khi mô hình được thực hiện lần đầu vào dịp Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2008.

Với du khách, đây là một trong những thời điểm đẹp để cảm nhận Huế theo cách chậm rãi hơn. Không chỉ có lăng tẩm, cung đình hay nhã nhạc, Huế mùa Phật đản còn mang vẻ đẹp rất riêng: trầm mặc, thanh bình nhưng vẫn rực rỡ khi đêm xuống.

Du khách đến Huế dịp này có thể trải nghiệm gì?

Theo Cổng thông tin điện tử TP Huế, Tuần lễ Phật Đản 2026 diễn ra từ ngày 21/5 đến 7/6 tại thành phố Huế. Trong thời gian này, du khách có thể ưu tiên các khu vực như bờ sông Hương, Nghinh Lương Đình, khu vực gần bia Quốc học Huế, Tổ đình Từ Đàm và Quốc tự Diệu Đế.

Ngoài việc ngắm công trình cờ khổng lồ và 7 đóa sen trên sông Hương, du khách có thể kết hợp trải nghiệm Lễ hội Ẩm thực chay - Festival Huế 2026. Theo trang Khám phá Huế, lễ hội khai mạc lúc 16h ngày 28/5 và kéo dài đến hết ngày 29/5 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, với khoảng 56 gian hàng, gần 100 món chay và hơn 50 đơn vị tham gia. Vé tham gia chương trình được công bố ở mức 200.000 đồng/vé.

Bên cạnh đó, Lễ hội Hoa đăng dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 7/6 tại Nghinh Lương Đình, cũng là một hoạt động đáng chú ý với du khách muốn ngắm sông Hương trong không khí lễ hội về đêm.

Khi tham gia các hoạt động đông người, du khách nên đi sớm để chọn vị trí phù hợp, đặc biệt vào khung giờ chiều tối. Nếu vào khu vực chùa, lễ đài hoặc theo dõi các nghi thức tôn giáo, nên mặc trang phục lịch sự, giữ trật tự, không chen lấn và tuân theo hướng dẫn của ban tổ chức.