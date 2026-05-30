Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bùi Tiến Dũng khoe ảnh với mẹ vợ ngoại quốc trẻ đẹp: Nhìn sắc vóc này ai nghĩ đã là bà ngoại!

| | Lifestyle

Thủ môn Bùi Tiến Dũng chúc mừng sinh nhật mẹ vợ ngoại quốc, netizen ngỡ ngàng vì "trông như hai chị em!".

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khi đăng tải khoảnh khắc ấm áp bên mẹ vợ ngoại quốc kèm lời chúc mừng sinh nhật ngọt ngào. Nam thủ môn viết "Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con chúc mẹ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh, xinh đẹp và tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, sự ấm áp đến mọi người xung quanh. Con yêu mẹ".

Tiến Dũng chúc mừng sinh nhật mẹ vợ

Bà Natalya Leshchishina rạng rỡ ở tuổi trung niên

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh chụp chung của hai mẹ con trên một cung đường thanh bình ở trời Âu đã nhanh chóng "gây bão". Bên cạnh tình cảm gia đình gắn kết, điều khiến cộng đồng mạng trầm trồ hơn cả chính là nhan sắc quá đỗi trẻ trung, rạng rỡ của mẹ vợ nam thủ môn. Diện trang phục mùa đông năng động với áo phao dáng rộng, quần suông và mũ len hồng cá tính, trông bà không hề có khoảng cách tuổi tác với con rể, thậm chí nhiều người còn bình luận trông hai người giống như hai chị em.

Được biết, mẹ vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng tên là Natalya Leshchishina, mang quốc tịch Ukraine. Dù đã bước sang tuổi trung niên và trải qua ba lần sinh nở, bà Natalya vẫn duy trì được sắc vóc vô cùng ấn tượng. Bà sở hữu sống mũi cao, đôi mắt sâu cuốn hút và làn da mịn màng đáng ngưỡng mộ. Mỗi khi xuất hiện chung khung hình với cô con gái là siêu mẫu Dianka Zakhidova, hai mẹ con luôn khiến người xem bối rối vì khó phân biệt ai là mẹ, ai là con. Chính Dianka cũng từng tự hào khẳng định trên trang cá nhân rằng, mẹ cô chính là "người phụ nữ đẹp nhất thế giới".

Gia đình Tiến Dũng và Dianka có mối quan hệ thân thiết

Nàng WAG Dianka và mẹ như hai chị em

Mẹ Tiến Dũng và mẹ Dianka

Không chỉ có gương mặt thanh tú, mẹ vợ của "thủ môn quốc dân" còn sở hữu gu thời trang vô cùng đa dạng, hiện đại và vóc dáng cao ráo, thon gọn hiếm thấy ở độ tuổi trung niên. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình "quên thời gian", bà Natalya còn chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Việt Nam nhờ sự tận tụy, hết lòng vì con cháu. Trước đó, bà từng sang Việt Nam và sinh sống tại TP.HCM gần 2 năm để làm hậu phương vững chắc, phụ giúp vợ chồng Bùi Tiến Dũng chăm lo cho cháu ngoại Danil, giúp hai con yên tâm hoạt động nghệ thuật và thi đấu. Mối quan hệ giữa chàng rể Thanh Hóa và gia đình vợ từ lâu đã vô cùng hòa thuận, khăng khít. Nhiều lần gia đình Tiến Dũng và gia đình vợ cùng sum họp, chụp ảnh vô cùng thân thiết.

Ảnh: FBNV

Cây vải gần 2.000 năm tuổi gây sốt: Từng rẻ bèo, nay chỉ một quả đã có giá hơn 3,8 triệu đồng

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới: Không phải Hà Nội hay TP.HCM

Việt Nam có 1 nơi vừa được tạp chí Mỹ vinh danh trong top điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới: Không phải Hà Nội hay TP.HCM Nổi bật

Á hậu gen Z xác nhận mang thai lần 2 với chồng doanh nhân bí ẩn

Á hậu gen Z xác nhận mang thai lần 2 với chồng doanh nhân bí ẩn Nổi bật

Clip 144 giây khiến cả cõi mạng "ngại giùm" Trấn Thành

Clip 144 giây khiến cả cõi mạng "ngại giùm" Trấn Thành

21:40 , 30/05/2026
Bật điều hòa 23 độ mãi không mát, người dùng giật mình khi mở máy ra kiểm tra

Bật điều hòa 23 độ mãi không mát, người dùng giật mình khi mở máy ra kiểm tra

21:38 , 30/05/2026
Hàng loạt khu du lịch nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng đồng loạt bị cắt điện

Hàng loạt khu du lịch nổi tiếng ở Phong Nha - Kẻ Bàng đồng loạt bị cắt điện

21:04 , 30/05/2026
Lý do Hương Giang ngơ ngác, đứng bất động khi được gọi tên vào Top 18 Miss Grand

Lý do Hương Giang ngơ ngác, đứng bất động khi được gọi tên vào Top 18 Miss Grand

21:03 , 30/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên